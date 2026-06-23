Colombia

La SIC alerta por aumento de suplantación de identidad: van más de 40.000 denuncias desde 2020

La entidad advierte sobre el crecimiento sostenido de este delito en el país y su impacto en los usuarios, especialmente en el sector de telecomunicaciones; reitera recomendaciones de prevención y las rutas disponibles para denunciar y corregir afectaciones en datos personales

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Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio revelan el aumento de la suplantación de identidad en Colombia, con más de 40.000 denuncias registradas desde 2020 - crédito Registraduría/EFE

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una nueva alerta a la ciudadanía por el incremento sostenido de la suplantación de identidad en el país, un delito que ya supera las 40.000 denuncias acumuladas desde 2020 y que ha encendido las alarmas por su impacto en los sectores financieros, comerciales y, especialmente, de telecomunicaciones.

La entidad advirtió que este fenómeno no solo está creciendo en volumen, sino también en sofisticación, lo que facilita que terceros utilicen datos personales de ciudadanos para contratar productos o servicios sin autorización.

Las consecuencias más frecuentes incluyen deudas desconocidas, reportes negativos en centrales de riesgo y bloqueos para acceder a nuevos servicios financieros o comerciales.

Un problema en expansión sostenida

De acuerdo con las cifras oficiales, entre 2020 y lo corrido de 2026 se han registrado 40.316 denuncias por suplantación de identidad en el país, una tendencia que la autoridad calificó como persistente y de alto impacto.

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Recuerde llevar la cédula, de lo contrario no podrá votar - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
Estadísticas oficiales muestran que las telecomunicaciones concentran la mayoría de los casos de suplantación de identidad, evidenciando un impacto creciente en los servicios digitales del país - crédito Camila Díaz/Colprensa

El sector más afectado es el de las telecomunicaciones. Según los reportes institucionales, el 81% de las reclamaciones por suplantación corresponde a este sector, donde los fraudes suelen materializarse mediante la apertura de líneas telefónicas, planes de datos o servicios pospago a nombre de terceros sin su consentimiento.

Entre 2022 y mayo de 2026, la entidad recibió 13.983 reclamaciones a través de SIC Facilita, una plataforma digital de atención ciudadana que permite presentar quejas y hacer seguimiento a los casos. De ese total, 11.365 casos estuvieron relacionados con telecomunicaciones, lo que confirma la concentración del problema en ese mercado.

Sanciones y control a operadores

La autoridad de vigilancia también ha impuesto sanciones económicas a empresas del sector por fallas en los procesos de verificación de identidad. Desde 2023, las multas acumuladas superan los $2.390 millones de pesos, dirigidas principalmente a operadores de telecomunicaciones que no habrían aplicado controles adecuados para evitar la suplantación en la contratación de servicios.

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Estas medidas hacen parte de una estrategia de control que busca obligar a las empresas a fortalecer sus sistemas de autenticación y verificación de usuarios, con el fin de reducir la posibilidad de fraudes en la originación de servicios.

Documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que se detalla la alerta por el aumento de casos de suplantación de identidad en Colombia - crédito SIC
Documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que se detalla la alerta por el aumento de casos de suplantación de identidad en Colombia - crédito SIC

Las investigaciones y reclamaciones muestran un patrón recurrente: los ciudadanos afectados suelen enterarse del fraude cuando reciben cobros inesperados o cuando son reportados ante centrales de riesgo sin haber contratado ningún servicio.

En muchos casos, las víctimas enfrentan dificultades para resolver la situación, debido a la falta de claridad sobre los canales adecuados para denunciar o corregir la información. Esto ha llevado a la autoridad a reforzar campañas de orientación y prevención.

El problema no solo tiene implicaciones económicas. También afecta la reputación crediticia de las personas, lo que puede limitar su acceso a créditos, servicios financieros e incluso contratos de vivienda o empleo.

Recomendaciones y campaña de prevención

En respuesta al aumento de casos, la Superintendencia ha intensificado una campaña de educación digital orientada a prevenir la entrega indebida de datos personales. La estrategia busca alertar a la ciudadanía sobre las principales modalidades de fraude y fortalecer la cultura de protección de información sensible.

Entre las recomendaciones principales se destaca no compartir códigos de verificación enviados por mensaje, evitar abrir enlaces sospechosos y desconfiar de llamadas o mensajes que exijan acciones urgentes sin verificación previa.

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
La Superintendencia de Industria y Comercio advierte sobre el crecimiento de la suplantación de identidad y refuerza las medidas de control y orientación a los ciudadanos afectados - crédito Colprensa

La entidad también insiste en no enviar fotografías de documentos de identidad sin confirmar la finalidad del uso y en reportar inmediatamente la pérdida de cédulas o dispositivos móviles.

Además, advierte que incluso cuando un contacto conoce datos personales básicos —como nombre, número de documento o dirección— esto no garantiza su legitimidad, ya que dicha información puede haber sido obtenida de bases de datos filtradas o utilizadas de manera indebida.

Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ministerio TIC impulsa herramientas como DetecTIC, diseñada para analizar enlaces y archivos sospechosos como parte de la estrategia nacional de ciberseguridad.

La plataforma SIC Facilita SIC Facilita también se ha consolidado como uno de los principales canales para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas, permitiendo la radicación virtual de quejas y la mediación institucional sin costo.

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