Encontraron sin vida a Juan Felipe Giraldo, el joven que se iba a casar el domingo 15 de agosto: así fue la desgarradora búsqueda tras el sismo

El rostro de Juan Felipe Giraldo se viralizó como uno de los símbolos de las desesperadas búsquedas de personas atrapadas en escombros - crédito Raquel Cunha/Reuters 7 @Mr11f10/X

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La familia de Juan Felipe Giraldo, el joven de 24 años que se convirtió en uno de los símbolos de la búsqueda de desaparecidos de Pereira tras al terremoto del 10 de agosto de 2026, confirmó su fallecimiento tras el hallazgo de su cuerpo bajo los escombros del Hotel Dibeni en Pereira, uno de los edificios colapsados por la catástrofe.

Los reportes de los allegados indicaron que Giraldo había llegado a la capital risaraldense por motivos laborales. Tras el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter, estaba desaparecido.

Mientras tanto, sus padres movían escombros, preguntaban por su paradero y removían el corazón de los colombianos, al tiempo que aguardaban con esperanza el desenlace de las labores de rescate.

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De hecho, durante los días posteriores al sismo, el padre de Juan Felipe, Hernán Giraldo, acompañó de cerca las tareas de búsqueda y expresó su fe en que su hijo sobreviviría.

“Hijo, te amo y el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en ocho o 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”, expresó en ese momento

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