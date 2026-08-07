Colombia protege el mayor bosque de palma de cera del mundo: será santuario en Tolima

Colombia declara el Santuario de Flora Palmares de Tochecito, el núcleo más importante para la conservación de la palma de cera (Página web Parques Naturales de Colombia)

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Colombia declaró como nueva área protegida el Santuario de Flora Palmares de Tochecito, un territorio de 1.964,02 hectáreas ubicado entre Cajamarca e Ibagué, en Tolima, donde se conserva el mayor bosque de palma de cera conocido en el planeta.

La decisión busca proteger el núcleo más importante de esta especie en el país. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la zona hace parte de la cuenca del río Tochecito, considerada un Área Clave para la Biodiversidad, y concentra más del 70 % de la población registrada de palma de cera en Colombia.

Con esta declaratoria, el Santuario se convierte en el área protegida número 66 del Sistema de Parques Nacionales Naturales. La palma de cera, reconocida como árbol nacional mediante la Ley 61 de 1985, está amenazada por la pérdida de hábitat y es considerada vulnerable a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mientras en Colombia figura en peligro, según el Ministerio de Ambiente.

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La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, sostuvo que la declaratoria representa una decisión de país para proteger ecosistemas estratégicos. “Con esta decisión protegemos un territorio que concentra el núcleo más importante de nuestro árbol nacional”, afirmó.

Colombia declara el Santuario de Flora Palmares de Tochecito, el núcleo más importante para la conservación de la palma de cera (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

Un refugio para especies amenazadas

El nuevo Santuario no solo protege palmas de cera. También resguarda ecosistemas andinos y altoandinos que sirven de hábitat para cientos de especies de fauna y flora. Según la información oficial, el área es clave para 259 especies de fauna, entre ellas 231 especies de aves.

Entre las especies que dependen de estos bosques están el loro orejiamarillo, el perico paramuno, el oso andino, la danta de páramo y el loro coroniazul, este último clasificado en estado crítico por la Lista Roja de la UICN.

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La ubicación del Santuario también fortalece la conectividad ecológica de la cordillera Central. El área se articula con el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y el Parque Nacional Natural Las Hermosas.

A nivel local, el territorio se integra con otras figuras de conservación, lo que permitirá avanzar en restauración ecológica, acuerdos con comunidades y una gestión más ordenada del territorio.

Luisz Olmedo Martínez Zamora, director general de Parques Nacionales Naturales, dijo que la declaratoria es un hito para la biodiversidad de la región. Según explicó, permitirá consolidar un nodo de conservación alrededor de la palma de cera y de especies emblemáticas, articulando actividades como turismo de naturaleza, bioeconomía y agricultura en armonía con el entorno.

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El mayor palmar de cera del planeta

El Instituto Alexander von Humboldt respaldó la declaratoria y la calificó como un paso histórico. La entidad señaló que Palmares de Tochecito alberga el bosque más grande de palma de cera conocido en el mundo y un territorio estratégico donde convergen bosques altoandinos y páramos.

Colombia declara el Santuario de Flora Palmares de Tochecito, el núcleo más importante para la conservación de la palma de cera (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

Según el Instituto Humboldt, en la cuenca del río Tochecito se han registrado cerca de 163 especies de plantas, 304 especies de aves y 34 especies de mamíferos. Además, el paisaje alberga cerca de 300.000 individuos adultos de palma de cera, la mayor población conocida de esta especie.

El director del Humboldt, Hernando García, afirmó que el país dio un paso significativo para conservar las poblaciones de palma de cera que quedan en el planeta. Aun así, advirtió que la tarea no está terminada, aunque sí se avanzó en la medida más importante para asegurar su supervivencia.

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El botánico Rodrigo Bernal, investigador de Palmares de Tochecito, explicó que el valor del área no está solo en las palmas que existen hoy, sino en su capacidad de recuperación para las próximas décadas.

La cuenca del río Tochecito se extiende sobre 8.885 hectáreas, entre los 2.000 y los 3.750 metros sobre el nivel del mar. Además de su importancia para la biodiversidad, cumple una función clave en la regulación hídrica regional, pues alimenta quebradas y ríos que abastecen comunidades y actividades productivas del Tolima.