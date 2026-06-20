Senador Bernie Moreno confirmó que llegó a Bogotá para ser observador electoral y envió mensaje a los colombianos

El senador norteamericano Bernie Moreno, nacido en Colombia, está en Bogotá para ser observador de las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio de 2026 - crédito Annabelle Gordon/Reuters

El senador republicano estadounidense Bernie Moreno, confirmó en sus redes sociales su llegada a Bogotá, luego de ser invitado por el Consejo Nacional Electoral, para cooperar con la observación de las elecciones de segunda vuelta, el domingo, 21 de junio de 2026.

A través de sus redes sociales, el líder político nacido en Colombia envió un mensaje a los colombianos para animarlos a ejercer su derecho al voto en lo que denominó uno de los “momentos decisivos más importantes de la historia democrática” del país.

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“Mensaje al pueblo de Colombia. Hoy llegué a Bogotá, agradecido por la invitación del CNE para observar una vez más su segunda vuelta presidencial. Mañana, 21 de junio. La decisión que tienen ante sí pondrá a prueba el valor y el compromiso del pueblo colombiano”, escribió.

Moreno sugirió la importancia de la libertad y el derecho al voto como las consignas más importantes para los colombianos .

Bernie Moreno envió mensajes a los colombianos - crédito @berniemoreno/X

“Como declararon con valentía los fundadores de Estados Unidos hace 250 años, la libertad y el derecho al voto son dones sagrados de Dios. Traicionar su voto a cambio de dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”, escribió.

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Les aclaró a los colombianos que el voto en las elecciones “es su decisión”, pero “el futuro de Colombia está, como lo ha estado durante décadas, en SUS propias manos. Ustedes son una nación soberana (sic)”, agregó el legislador.

De la misma manera, sin afirmar si su posición está a favor de uno u otro candidato presidencial, pidió a los colombianos que elijan “la seguridad, prosperidad, la unidad y la defensa de las instituciones democráticas” y que la decisión esté relacionada directamente con él, no solo por haber nacido en territorio colombiano, sino porque tiene amigos y familias que consideran al país su hogar.

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El senador norteamericano Bernie Moreno fue observador electoral en la primera vuelta electoral - crédito Kevin Mohatt/Reuters

Gustavo Petro aumenta tensión con Bernie Moreno tras críticas a colombianos en el exterior

Días antes, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del senador estadounidense sobre el creador de contenido Beto Coral, y le advirtió que tomará decisiones si el congresista continúa pronunciándose contra ciudadanos colombianos que residen en el exterior.

“Señor Bernie Moreno, es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”, manifestó el mandatario.

Durante su intervención, el pirmer dignatario defendió la trayectoria de Beto Coral, recordó que es hijo de un oficial de policía que murió en operaciones contra Pablo Escobar.

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“El señor Beto Coral es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína. ¡Respételo!”, agregó el jefe de Estado. Además, sostuvo que Coral recibió asilo en Estados Unidos como medida de protección frente a amenazas del narcotráfico.

“Si se asiló en EE. UU. y se le concedió el asilo, ese es un derecho de la humanidad. Los Estados Unidos le concedieron el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes”, señaló.

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El presidente Petro y el senador Bernie Moreno protagonizaron una pelea en redes sociales por la detención de Beto Coral - crédito Reuters/@betocoralg/X

El presidente denunció restricciones a voces críticas y mencionó que fue impedido de participar en una conferencia en una universidad de Boston. “Ya censuraron que yo mismo fuera a dar una conferencia en una universidad de Boston donde me invitaron. Ahora censuran periodistas colombianos”, afirmó.

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de que Bernie Moreno señalara que “no se puede venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras al mismo tiempo se socava la política exterior estadounidense”.

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Entonces el presidente Petro concluyó con que “el señor Beto Coral no es espía. Nosotros no espiamos países extranjeros. El señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno”.