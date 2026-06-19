Colombia

Un “milagro” en el estadio Ciudad de México durante el partido entre Colombia y Uzbekistán se hizo viral: hinchas en sillas de rueda se levantaron para celebrar el gol de Luis Díaz

La Tricolor causó que dos de sus hinchas gritaran de pie el segundo gol del equipo cafetero, en el triunfo 3 a 1 sobre el equipo asiático

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Los dos hinchas colombianos, un hombre y una mujer, se levantaron de sus sillas luego de que Luis Díaz anotó el segundo gol en el triunfo de la selección Colombia ante Uzbekistán por 3 a 1 en la primera fecha de la fase de grupos (K) en el estadio Azteca, de Ciudad de México - crédito @danielreyes.v/IG

Un video que se hizo viral en redes sociales desde el jueves 18 de junio, y un día después del triunfo de la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 antes Uzbekistán, provocó las risas y comentarios cargados de humor por parte de los usuarios.

El insólito motivo fue a raíz de la grabación que compartió el periodista Daniel Reyes Villaseñor desde su cuenta de Instagram, y en la que registró como dos aficionados de la Tricolor que ingresaron al estadio Azteca para disfrutar del partido en Ciudad de México la noche del miércoles 17 de junio, terminaron levantándose de la sillas de rueda con las que entraron al recinto.

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“Hoy hubo milagro en el Azteca: el gol de Colombia ante Uzbekistán hizo que hasta algunos aficionados dejaran la silla de ruedas para celebrar”, escribió Reyes en su mensaje.

Al final, y con un tono jocoso, el periodista concluyó que “el Mundial tiene estas cosas”.

Del otro lado, los internautas hicieron de las suyas al ponerle su pizca de gracia a lo ocurrido, luego de que se leyeron comentarios como “Ni en el Vaticano se ven estos Milagros”, “Lázaro, levántate y anda” y “en el azteca han habido varios ‘milagros’ estos días”.

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El periodista captó con su celular el momento exacto que se hizo viral en redes sociales por parte de los aficionados colombianos - crédito @danielreyes.v/IG
El periodista captó con su celular el momento exacto que se hizo viral en redes sociales por parte de los aficionados colombianos - crédito @danielreyes.v/IG

Este caso puso de nuevo en el foco de las redes sociales a la afición colombiana que disfruta de la Copa Mundial de la FIFA en México, país sede que además del juego contra Uzbekistán también albergará el segundo partido del grupo K de la Tricolor, que será el martes 23 de junio de 2026 a partir de las 9:00 p. m. contra República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara (Akron).

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