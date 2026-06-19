Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por indebida participación en política

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador Carlos Amaya por presunta participación en política - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por la presunta utilización de recursos públicos, actividades institucionales y canales oficiales de la administración departamental para intervenir en la campaña presidencial de 2026.

La investigación se originó en una queja presentada por el abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien denunció una presunta participación indebida en política por parte del mandatario departamental durante el desarrollo de la primera y la segunda vuelta presidencial.

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De acuerdo con el expediente, la denuncia sostiene que durante la campaña se realizaron actividades institucionales lideradas por Amaya en distintos municipios de Boyacá y que estas fueron difundidas a través de la página web oficial y de las redes sociales de la Gobernación.

Entre los hechos objeto de análisis aparecen anuncios de inversiones públicas, entregas de recursos, suscripción de compromisos institucionales y participación en eventos masivos con presencia del gobernador. La Procuraduría busca establecer si esas actuaciones fueron utilizadas para intervenir de manera directa o indirecta en actividades o controversias políticas.

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La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá para establecer si utilizó recursos y actividades oficiales con fines electorales - crédito Procuraduría

Según la providencia, uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar si existió una utilización indebida de la investidura del cargo, de recursos públicos y de la estructura oficial de comunicaciones de la Gobernación de Boyacá.

La queja señala que estas conductas habrían tenido como propósito influir en los resultados electorales en favor de un candidato presidencial determinado.

La investigación estaría relacionada con una presunta participación en política a favor del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Sin embargo, el auto disciplinario se refiere de manera general a la posible incidencia en favor de un candidato presidencial..

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Además de solicitar la apertura de la investigación, la Red de Veedurías pidió la suspensión provisional de Amaya hasta la culminación de la segunda vuelta presidencial. Según la organización, existiría riesgo de continuidad de las conductas denunciadas y posibles afectaciones a la recolección de pruebas.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, aseguró en su cuenta de X que la investigación podría aportar evidencias sobre una presunta falta disciplinaria del gobernador Carlos Amaya - crédito Pablo Bustos/X

La denuncia también hace referencia a presuntas presiones ejercidas sobre alcaldes, funcionarios y contratistas del departamento. Como soportes fueron mencionadas publicaciones en redes sociales oficiales de la Gobernación, eventos institucionales de entrega de recursos y denuncias públicas realizadas por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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A través de su cuenta en la red social X, Bustos aseguró que se trata de “un hecho sin precedentes para la depuración del certamen electoral en Boyacá”, y sostuvo que durante la investigación podrían recopilarse evidencias sobre una eventual falta disciplinaria gravísima.

Con la apertura formal del proceso, la Procuraduría entrará a recaudar pruebas y determinar si la conducta atribuida al mandatario departamental constituye una falta disciplinaria relacionada con el uso de su cargo y de recursos estatales en el marco de la campaña presidencial de 2026.

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El ‘rifirrafe’ entre Abelardo y Amaya

El pronunciamiento del gobernador también se produce en medio de tensiones políticas con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, con quien ha sostenido varios cruces de declaraciones durante la campaña de segunda vuelta. Las diferencias entre ambos han estado marcadas por denuncias y señalamientos relacionados con el desarrollo del proceso electoral en Boyacá.

Frente a las acusaciones en su contra, Amaya rechazó cualquier señalamiento sobre una supuesta intervención en política y aseguró que no ha ejercido presiones sobre alcaldes, funcionarios o contratistas para orientar el voto. Según manifestó, su prioridad sigue siendo el ejercicio de gobierno y la ejecución de los programas contemplados para el departamento.

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El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, rechazó las acusaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre una presunta intervención electoral en el departamento y respondió con un llamado a la reconciliación y al respeto por las diferencias políticas - crédito Colprensa

El mandatario destacó que desde el inicio de su administración ha concentrado sus esfuerzos en recorrer el territorio y desarrollar el Plan Departamental de Desarrollo. Como muestra de ello, aseguró que durante los dos años y medio de gestión ha realizado cerca de 500 visitas a municipios y que ha estado presente en la totalidad de los pueblos boyacenses.

Amaya también defendió su comportamiento durante la campaña presidencial y sostuvo que sus intervenciones públicas y privadas han estado orientadas a promover el respeto por las diferencias políticas. Según explicó, su mensaje ha sido constante en favor del voto libre, la no agresión y la convivencia democrática.

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“Boyacá está por encima de cualquier campaña”, afirmó el gobernador al insistir en que los procesos electorales no deberían convertirse en escenarios de confrontación entre ciudadanos. En ese sentido, sostuvo que la democracia debe desarrollarse mediante el debate de ideas y argumentos, sin amenazas ni actos de violencia contra quienes piensan diferente.