Martha Peralta busca recuperar su libertad: presentó hábeas corpus mientras avanza el proceso por escándalo de corrupción en la UNGRD

Martha Peralta busca recuperar su libertad con un hábeas corpus en pleno caso de la UNGRD - crédito Martha Peralta/Facebook

La situación judicial de la senadora Martha Peralta Epieyú sigue generando atención en el escenario político nacional.

La congresista presentó un recurso de hábeas corpus con el que busca recuperar su libertad, luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su conducción y restricción provisional de movilidad en el marco de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La decisión judicial se produjo en medio de la diligencia de indagatoria que se desarrolla contra la legisladora, señalada por su presunta participación en hechos relacionados con el direccionamiento de contratos y posibles favorecimientos dentro de la entidad estatal.

Ahora, un juez deberá resolver en las próximas horas la solicitud presentada por la defensa de la congresista, que sostiene que no existen razones suficientes para mantener restringida su libertad mientras continúa el proceso.

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La defensa de Martha Peralta pide su libertad - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook

Uno de los principales argumentos expuestos en el recurso de hábeas corpus es que la senadora ha atendido todos los llamados de las autoridades judiciales y nunca ha intentado evadir las diligencias programadas.

Según se conoció, la defensa considera que la medida adoptada por la magistrada instructora resulta desproporcionada, teniendo en cuenta que Peralta ha mostrado disposición para colaborar con la investigación y comparecer ante los organismos competentes.

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La congresista llegó este viernes a las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en Bogotá, acompañada por uniformados de la Policía Nacional para continuar con la diligencia judicial. A su ingreso calificó la medida como excesiva y reiteró que ha respondido a todas las citaciones recibidas.

“He acudido al llamado de la Corte, no es la primera vez que vengo, he acudido a todas las citaciones que me ha hecho”, manifestó la senadora ante los medios de comunicación.

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Asimismo, defendió su actuación durante el proceso y aseguró que ha mantenido una conducta transparente frente a las investigaciones: “Yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”, afirmó.

Martha Peralta se defiende ante la Corte y dice que siempre ha dado la cara - crédito Martha Peralta/Facebook

Solicitaron aplazamiento para revisar nuevas pruebas

La diligencia fue suspendida temporalmente y reprogramada para la tarde del viernes 19 de junio después de que la defensa solicitara tiempo adicional para analizar un nuevo paquete probatorio.

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El abogado de la congresista, Henry Montes, aseguró que no ha tenido acceso completo a algunos elementos del expediente y que resulta indispensable conocerlos antes de continuar con la indagatoria.

“Este es el momento en el que no me han entregado copias de esas diligencias. La senadora desconoce el alcance de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla y, para poder participar en una indagatoria, tiene que conocer todas las pruebas del expediente”, señaló el jurista.

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¿Por qué es investigada Martha Peralta?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación formal contra la senadora por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, dentro del expediente relacionado con el presunto entramado de corrupción en la UNGRD.

La indagatoria de Martha Peralta se frenó por pruebas - crédito @marthaperaltae/Instagram

Las pesquisas buscan establecer si tuvo alguna participación en el direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla destinada al departamento de La Guajira. Uno de esos corresponde a una orden de proveeduría firmada el 25 de octubre de 2023 por más de 2.170 millones de pesos para la contratación de 7.500 horas de maquinaria y volquetas destinadas a labores de recuperación en Riohacha.

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Además, la congresista ha sido mencionada en varias declaraciones entregadas por exfuncionarios involucrados en el caso, entre ellos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla.

Según la investigación, Peralta habría sido una de las presuntas articuladoras de apoyos legislativos para proyectos impulsados por el Gobierno nacional, versión que la senadora ha rechazado públicamente.

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