Alerta en el río Magdalena: hay tramos con niveles bajos y riesgo de intrusión salina; el Ideam prevé una caída de caudales de hasta 60%

El río Magdalena es uno de los más afectados por el fenómeno de El Niño por la caída de sus niveles - crédito Colprensa

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El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia: cruza el país por el interior y conecta el mar Caribe con la región central, por lo que se convierte en un punto clave para cientos de municipios cercanos. De ahí el monitoreo constante ante cualquier novedad.

En los últimos días, el Ideam alertó por los bajos niveles del cauce debido al fenómeno de El Niño, que tiene al país en medio de una sequía en algunas regiones. En el caso del río, son muchas las zonas en las que el rango es menor de lo esperado.

De hecho, algunos municipios tomaron las primeras medidas y pidieron ayuda del Gobierno nacional para afrontar la situación. Pero el bajo nivel no es el único problema: se reportó también una alerta por intrusión salina en el departamento del Atlántico.

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Niveles bajos del río Magdalena

El Ideam advirtió que el río Magdalena mantiene niveles bajos en un tramo cada vez más amplio, una condición que atraviesa buena parte de su cuenca media y baja y que, según las proyecciones para agosto y la transición hacia septiembre, puede afectar la navegación, el abastecimiento de agua y los ecosistemas asociados.

De acuerdo con las predicciones hidrológicas del instituto, durante este mes se espera una reducción de los caudales de entre 20% y 60% en amplios sectores de la cuenca media y baja. La entidad explicó que esta época suele ser uno de los períodos de menores caudales del año en esas zonas del afluente.

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La nueva alerta señala que en las últimas semanas se amplió el tramo con registros por debajo de lo normal, en especial entre Puerto Wilches, Santander, y El Banco, Magdalena. La situación, además, se extiende aguas arriba hasta Purificación, Tolima, y se mantiene aguas abajo hasta Calamar, Bolívar.

El Ideam alertó sobre los bajos niveles del río Magdalena en muchos tramos - crédito AFP

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en el sector comprendido entre Purificación y Puerto Salgar, Cundinamarca, las estaciones muestran una tendencia de niveles que se ha mantenido en rangos bajos durante las últimas semanas. Las estaciones de Peñas Blancas, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sitio Nuevo, Santander, reportan los niveles en los rangos abajo de su comportamiento histórico.

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El instituto anticipó que septiembre marcará el inicio de la transición hacia la segunda temporada de lluvias. Aun así, no prevé una recuperación generalizada e inmediata de los niveles del río; incluso advirtió que las condiciones podrían intensificarse si se mantienen las variables hidroclimáticas previstas.

Emergencia en Mompox

El alcalde de Mompox, Juan Nicolás Sining, declaró la emergencia porque la sequía asociada al fenómeno de El Niño redujo a niveles críticos el caudal del margen izquierdo del río Magdalena, donde está ubicada la barcaza que capta el agua para potabilizarla y distribuirla a más de 55.000 habitantes, con el riesgo de que la situación se agrave durante septiembre.

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El mandatario afirmó a Blu Radio que el municipio comenzó trabajos de canalización con apoyo de Cormagdalena y del Ejército “que permitió mejorar el caudal, con el apoyo de maquinaria, pero ya estamos contemplando una opción B porque sabemos que este fenómeno va a estar más crítico durante el mes de septiembre”.

Varios municipios cercanos al río Magdalena se encuentran afectados por los bajos niveles - crédito Colprensa

“Hay nueve corregimientos que están ubicados en el río Chicagua. Aquí las personas se movilizan siempre por el río, y se encuentran totalmente secas. Pero, además, las personas han tenido el estancamiento de estas aguas que utilizan para su consumo, y se encuentran en muy mal estado. Entonces, lo primero que nos tocó hacer fue recuperar la movilidad terrestre para que pudieran ingresar camiones y para que nosotros pudiéramos ingresar con carrotanques, suministrando este líquido tan preciado por la comunidad”, añadió.

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Intrusión salina en Barranquilla y Puerto Colombia

La Corporación Autónoma Regional (CAR) emitió una alerta preventiva por posible intrusión salina en el río Magdalena ante el descenso progresivo de su nivel, un escenario que puede afectar las bocatomas de captación de agua que abastecen a Barranquilla y Puerto Colombia y comprometer la calidad del recurso si el avance del agua marina se intensifica.

La advertencia se debe a que la estación limnimétrica de Calamar registra un nivel medio de 3,17 metros, mientras que el nivel asociado a un caudal de 4.000 m³/s se ubica alrededor de 3,50 metros. La autoridad ambiental pidió fortalecer el seguimiento y la toma de decisiones para mantener la calidad del agua captada.

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La intrusión salina por los bajos niveles del río Magdalena causan preocupación en Barranquilla y Puerto Colombia - crédito Colprensa

La CAR del Atlántico también explicó que, cuando disminuye el caudal del Magdalena, se altera el equilibrio entre el agua dulce del río y el mar Caribe. Ese cambio favorece el avance de la cuña salina, es decir, el desplazamiento del agua salada desde Bocas de Ceniza hacia aguas arriba.

El punto de mayor exposición inmediata es la bocatoma de Puerto Colombia, ubicada aproximadamente en el kilómetro siete del río Magdalena. Según la entidad, la cuña salina puede alcanzar esa zona cuando el caudal desciende por debajo de aproximadamente 4.000 m³/s.

Para Barranquilla, la autoridad ambiental advirtió un escenario más exigente, asociado a caudales excepcionalmente bajos. En esas condiciones, la cuña salina podría avanzar hasta alrededor del kilómetro 21, en inmediaciones del Puente Alberto Pumarejo. Ese alcance estimado corresponde a escenarios de caudales mínimos cercanos a 2.000 m³/s. La alerta busca anticipar decisiones antes de que el fenómeno comprometa las tomas de agua para consumo.

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