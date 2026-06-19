Colombia

Representante a la Cámara Jennifer Pedraza confirmó su voto por Iván Cepeda: “No es por afinidad hacia su proyecto político”

La congresista del partido Dignidad y Compromiso aseguró que su voto es “para evitar que Abelardo de la Espriella sea presidente de Colombia”

Guardar
Google icon
La congresista reconoció profundas diferencias con el candidato de la izquierda, pero aseguró que el candidato presidencial de la derecha "es un riesgo" - crédito Jennifer Pedraza

A solo dos días de la jornada de votaciones de segunda vuelta en Colombia, la representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza confirmó su respaldo público a la candidatura de Iván Cepeda.

Ante las inquietudes que rodeaban su decisión electoral, especialmente por las tajantes críticas al Gobierno Petro durante su gestión, particularmente por los escándalos de Juliana Guerrero, la congresista aseguró que la candidatura de Abelardo de la Espriella representa “amenazas para la democracia, la Constitución y el país”.

PUBLICIDAD

La representante aclaró que tiene serias diferencias con el Gobierno Petro y, por ende, con el candidato Iván Cepeda, y que su voto no es por afinidad hacia su proyecto político. De hecho, aseguró que en la primera vuelta votó por el candidato de centro, Sergio Fajardo.

Jennifer Pedraza aseguró que es necesario que Iván Cepeda, como candidato presidencial, se acerque a los sectores del centro para exponer sus posturas y así verificar si los apoyarán o no - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Carlos Ortega/EFE
Jennifer Pedraza ya había comentado que era necesario que Iván Cepeda, como candidato presidencial, se acerque a los sectores del centro para exponer sus posturas y así verificar si los apoyarán o no - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Carlos Ortega/EFE

Sostuvo también que su voto no tiene nada que ver con el partido del que es militante, Dignidad y Compromiso, sino que está orientado por motivos ideológicos enfocados en los derechos.

PUBLICIDAD

Su decisión se produjo tras varios encuentros —que calificó como “poco eficientes” con el equipo de trabajo de Cepeda, donde expuso sus dudas sobre el proyecto político que representa el senador y el futuro del país.

“Y una claridad: un voto no es obediencia: más allá de cualquier cosa estaré en el Congreso para defender los derechos de la gente, y para que si Iván repite los errores de Petro encuentre en mí una voz que no tiembla para denunciar lo que haya que denunciar”, dijo.

Agregó que en la coyuntura nacional “hay muchas cosas que hoy están en riesgo: la educación pública, la protección de ecosistemas estratégicos, los derechos de las mujeres. Y por eso, aunque respeto a la gente que va a votar en blanco, quiero tomar partido para evitar que Abelardo de la Espriella sea presidente de Colombia. Así que mi voto hacia Iván Cepeda es ante todo una exigencia para que cumplan lo que prometen”.

Sergio Fajardo, que se prepara para su tercer intento presidencial, sorprendió al nombrar a Jennifer Pedraza como su nueva jefa de debate - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo contó con la congresista Jennifer Pedraza como su jefa de debate en su fallida candidatura - crédito @sergio_fajardo/X

Las duras críticas de Pedraza contra Abelardo de la Espriella

En su declaración, Pedraza advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implica la candidatura de la derecha, y señaló que a su juicio promueve “un discurso violento”.

”Lo que representa Abelardo de la Espriella, su amenaza explícita a la democracia colombiana, diciendo que va a actuar ‘por la razón o por la fuerza’; su amenaza clara de destripar a quien piensa diferente; el acoso a los periodistas que investigan su campaña; su concepción por las mujeres que nos plantea como una ‘ñapa’, como una extensión de los hombres, y que amenaza directamente nuestros derechos humanos; el terror que implica su decisión de acabar con la JEP o insistir en el libre porte de armas me hace hoy tomar una decisión”, dijo.

Jennifer Pedraza cuestionó los apoyos políticos del aspirante de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y elevó el tono del debate - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza cuestionó los apoyos políticos del aspirante de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y elevó el tono del debate - crédito @JenniferPedraz/X

Afirmó que, a diferencia de De la Espriella, con el candidato del progresismo ″no planteamos destripar a quien piense diferente. Podré ser una voz crítica, que defiende los derechos de la gente y que denuncia la corrupción sin que mi vida y la de mis seres queridos corran riesgo". dijo.

La legisladora explicó que su prioridad como funcionaria es “proteger al país” frente a lo que considera una amenaza de posturas radicales “antiderechos” que, según su análisis, ya muestran impactos a otros países como Argentina, Chile, El Salvador y Estados Unidos.

Jennifer Pedraza concluyó que, sin importar el resultado, reconocerá la decisión de los colombianos y continuará ejerciendo control político desde el Congreso, particularmente, porque “se vienen cuatro años complejos para el país”.

Con el anuncio, la representante se sumó a otras figuras públicas, como la exalcaldesa y también excandidata presidencial, Claudia López, artistas y sectores sociales que votarán por Iván Cepeda.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaIván CepedaAbelardo de la EspriellaColombia-NoticiasElecciones Colombia 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda aceptó invitación de Yeferson Cossio para realizar un streaming previo a las segunda vuelta: “Nos veremos pronto”

Con una publicación en redes sociales, el candidato confirmó que participará en un espacio digital propuesto por el creador de contenido

Iván Cepeda aceptó invitación de Yeferson Cossio para realizar un streaming previo a las segunda vuelta: “Nos veremos pronto”

Resultados Super Astro Sol hoy 19 de junio: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 19 de junio: verifique el signo ganador

Gerente del Plan Democracia pidió que 40 millones de colombianos voten el 21 de junio: “Que escojan a la persona que los represente”

El coronel José Luis Bastidas Moreno habló con Infobae Colombia sobre el despliegue de uniformados y las garantías de seguridad que tendrán los ciudadanos durante la jornada electoral

Gerente del Plan Democracia pidió que 40 millones de colombianos voten el 21 de junio: “Que escojan a la persona que los represente”

Polémica por veedores de las elecciones enfrenta a Petro, María Fernanda Cabal y Bernie Moreno: el CNE tiene la última palabra

El mandatario advirtió que podría “tomar decisiones” si el senador estadounidense se expresaba contra los colombianos en el exterior

Polémica por veedores de las elecciones enfrenta a Petro, María Fernanda Cabal y Bernie Moreno: el CNE tiene la última palabra

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Los “Tartan Boys” y los “Leones del Atlas” jugarán en Boston en uno de los partidos claves de la zona que comparten junto a Brasil y Haití

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

Gustavo Petro le entregó la nacionalidad colombiana al cantante Robi Draco Rosa: “La libertad y la vida”

Con una cachetada, mujer reveló la infidelidad de su pareja en pleno partido entre Colombia y Uzbekistán: quedó todo en video

Luis Alfonso anunció show el 7 de noviembre en Bogotá: así será el concierto más grande de su carrera

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

Deportes

La Selección Colombia tendría novedad ante República Democrática del Congo que afectaría a Luis Javier Suárez

La Selección Colombia tendría novedad ante República Democrática del Congo que afectaría a Luis Javier Suárez

Influencer colombiano contó la millonada que cuesta el equipo del camarógrafo que lesionó un jugador de Uzbekistán en el Mundial 2026

Alemania vs. Costa de Marfil: hora y dónde ver en Colombia el partido de los “Elefantes” en el Mundial 2026

El presidente de la Fifa Gianni Infantino se refirió a la afición de Colombia en el Mundial 2026: “Un ambiente increíble”

Estos son los ítems de desempate en caso de que Colombia iguale en puntos con sus rivales en la primera fase del Mundial 2026