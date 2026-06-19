Representante a la Cámara Jennifer Pedraza confirmó su voto por Iván Cepeda: “No es por afinidad hacia su proyecto político”

La congresista reconoció profundas diferencias con el candidato de la izquierda, pero aseguró que el candidato presidencial de la derecha "es un riesgo" - crédito Jennifer Pedraza

A solo dos días de la jornada de votaciones de segunda vuelta en Colombia, la representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza confirmó su respaldo público a la candidatura de Iván Cepeda.

Ante las inquietudes que rodeaban su decisión electoral, especialmente por las tajantes críticas al Gobierno Petro durante su gestión, particularmente por los escándalos de Juliana Guerrero, la congresista aseguró que la candidatura de Abelardo de la Espriella representa “amenazas para la democracia, la Constitución y el país”.

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La representante aclaró que tiene serias diferencias con el Gobierno Petro y, por ende, con el candidato Iván Cepeda, y que su voto no es por afinidad hacia su proyecto político. De hecho, aseguró que en la primera vuelta votó por el candidato de centro, Sergio Fajardo.

Jennifer Pedraza ya había comentado que era necesario que Iván Cepeda, como candidato presidencial, se acerque a los sectores del centro para exponer sus posturas y así verificar si los apoyarán o no - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Carlos Ortega/EFE

Sostuvo también que su voto no tiene nada que ver con el partido del que es militante, Dignidad y Compromiso, sino que está orientado por motivos ideológicos enfocados en los derechos.

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Su decisión se produjo tras varios encuentros —que calificó como “poco eficientes” con el equipo de trabajo de Cepeda, donde expuso sus dudas sobre el proyecto político que representa el senador y el futuro del país.

“Y una claridad: un voto no es obediencia: más allá de cualquier cosa estaré en el Congreso para defender los derechos de la gente, y para que si Iván repite los errores de Petro encuentre en mí una voz que no tiembla para denunciar lo que haya que denunciar”, dijo.

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Agregó que en la coyuntura nacional “hay muchas cosas que hoy están en riesgo: la educación pública, la protección de ecosistemas estratégicos, los derechos de las mujeres. Y por eso, aunque respeto a la gente que va a votar en blanco, quiero tomar partido para evitar que Abelardo de la Espriella sea presidente de Colombia. Así que mi voto hacia Iván Cepeda es ante todo una exigencia para que cumplan lo que prometen”.

Sergio Fajardo contó con la congresista Jennifer Pedraza como su jefa de debate en su fallida candidatura - crédito @sergio_fajardo/X

Las duras críticas de Pedraza contra Abelardo de la Espriella

En su declaración, Pedraza advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implica la candidatura de la derecha, y señaló que a su juicio promueve “un discurso violento”.

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”Lo que representa Abelardo de la Espriella, su amenaza explícita a la democracia colombiana, diciendo que va a actuar ‘por la razón o por la fuerza’; su amenaza clara de destripar a quien piensa diferente; el acoso a los periodistas que investigan su campaña; su concepción por las mujeres que nos plantea como una ‘ñapa’, como una extensión de los hombres, y que amenaza directamente nuestros derechos humanos; el terror que implica su decisión de acabar con la JEP o insistir en el libre porte de armas me hace hoy tomar una decisión”, dijo.

Jennifer Pedraza cuestionó los apoyos políticos del aspirante de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y elevó el tono del debate - crédito @JenniferPedraz/X

Afirmó que, a diferencia de De la Espriella, con el candidato del progresismo ″no planteamos destripar a quien piense diferente. Podré ser una voz crítica, que defiende los derechos de la gente y que denuncia la corrupción sin que mi vida y la de mis seres queridos corran riesgo". dijo.

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La legisladora explicó que su prioridad como funcionaria es “proteger al país” frente a lo que considera una amenaza de posturas radicales “antiderechos” que, según su análisis, ya muestran impactos a otros países como Argentina, Chile, El Salvador y Estados Unidos.

Jennifer Pedraza concluyó que, sin importar el resultado, reconocerá la decisión de los colombianos y continuará ejerciendo control político desde el Congreso, particularmente, porque “se vienen cuatro años complejos para el país”.

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Con el anuncio, la representante se sumó a otras figuras públicas, como la exalcaldesa y también excandidata presidencial, Claudia López, artistas y sectores sociales que votarán por Iván Cepeda.