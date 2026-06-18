Estiwar G advirtió a quienes se dejan llevar por las apuestas deportivas en pleno Mundial 2026: “Con el poco dinero que tienen”

El influencer compartió su historia de vida con el fin de generar consciencia entre sus seguidores - créditos @estiwar.g/IG / Imagen Ilustrativa Infobae

La pasión del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá sigue dando de qué hablar por cuenta de los resultados inesperados luego de la primera fecha de la fase de grupos.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que muchas casas de apuestas deportivas están en boga por cuenta del aumento en sus movimientos debido a la cantidad de juegos que hay a diario, el creador de contenido colombiano Estiwar G le dejó un mensaje a sus seguidores sobre los riesgos que puede provocar esta acción, al punto de poder desarrollar ludopatía.

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“Papi, chimba el Mundial. Bacano apoyar a la selección (Colombia), pero a lo bien qué triste que más de uno le esté metiendo la poquita plata que le entra a una app o a una casa (de apuestas deportivas) pensando que van a ganar”, inicia la declaración que el influencer y foodie, cuyo verdadero nombre es Luis Fernando Arias.

El creador de contenido Luis Fernando Arias hizo un llamado a sus seguidores sobre los riesgos de las apuestas deportivas - crédito @estiwar.g/IG

Por esta razón, el creador de contenido agregó: “Socio, no se dejen meter los dedos a la boca. Una cosa es hacerlo de vez en cuando, pero cuando se vuelve un hábito, la ludopatía acaba con todo”.

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El influencer recordó su historia de vida marcada en capítulos ambientados por los excesos y las adicciones que logró superar, para hacer una advertencia a la ciudadanía, y hasta confesó que se ha negado a trabajar con casas de apuestas deportivas.

“A mí me han ofrecido llevarme al Mundial, me han ofrecido el taco. Y a lo bien, muchas veces he rechazado este tipo de tratos, no porque yo sea policía de la moral, sino porque yo conozco de cerca el impacto negativo de este tipo de conductas en las personas más vulnerables”, precisó en su video Estiwar G., que al final lanzó una pulla con el fin de que los usuarios reflexionen acerca de esta situación.

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Estiwar G compartió el video el miércoles 17 de junio de 2026 - crédito @estiwar.g/IG

“¿Sabe qué es lo más triste, perro? Que estas empresas controlan el fútbol y uno no sabe qué es real y qué es arreglado. Papitos, no pierdan su dinero y recuerden que la casa siempre gana. Los quiero mucho", cerró el creador de contenido.

Alerta con las señales que pueden ser el punto de partida

Algunas señales que pueden indicar que una persona está desarrollando una conducta ludópata (adicción al juego) incluyen:

Preocupación constante por el juego: habla frecuentemente sobre apuestas, casinos o juegos de azar y planea sus actividades en torno a ellos.

Aumento progresivo del dinero apostado: necesita apostar cantidades cada vez mayores para sentir la misma emoción o satisfacción.

Fracaso en los intentos de controlarse: ha intentado dejar de jugar, reducir la frecuencia o el monto de las apuestas, pero no lo logra.

Inquietud o irritabilidad al no poder jugar: muestra ansiedad, mal humor o nerviosismo si no puede apostar.

Uso del juego como vía de escape: recurre al juego para aliviar problemas personales, sentimientos de culpa, ansiedad o depresión.

Recuperación de “pérdidas”: después de perder dinero, vuelve a apostar para intentar recuperarlo (“perseguir pérdidas”).

La ludopatía es una de las adicciones que más se pueden disparar durante el Mundial 2026 alrededor del mundo por cuenta de las apuestas deportivas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ocultamiento de la conducta: miente a familiares y amigos sobre el tiempo o el dinero dedicado al juego.

Deterioro de relaciones personales y laborales: d escuidar responsabilidades en el trabajo, la escuela o el hogar debido al juego.

Solicitudes frecuentes de dinero: pide dinero prestado, vende pertenencias o incluso recurre a prácticas ilegales para conseguir fondos para jugar.

Aislamiento social: reduce el contacto con amigos y familiares, priorizando el juego por encima de otras actividades.

Si se identifican varias de estas señales, es recomendable buscar ayuda profesional especializada en adicciones.

Tenga en cuenta que esta adicción puede provocar problemas mayores, al punto de perder seres queridos cercanos por cuenta de esta conducta que puede salirse de control.

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