Colombia

FNA hará jornada nacional para destrabar créditos de vivienda aprobados del 25 al 27 de junio

El Fondo Nacional del Ahorro acompañará a afiliados con crédito aprobado que aún no han elegido inmueble, completado documentos o cerrado su financiación

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Miles de afiliados del Fondo Nacional del Ahorro que ya tienen crédito de vivienda aprobado, pero aún no han cerrado su proceso, tendrán una jornada especial para avanzar en la compra de su inmueble.

La entidad anunció una estrategia nacional de acompañamiento para destrabar casos que quedaron pendientes por falta de documentos, elección de vivienda o dudas sobre el paso final.

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La jornada de Asesor Exprés Inmobiliario se realizará del 25 al 27 de junio en 22 puntos de atención del país. El objetivo es atender, caso a caso, a quienes ya hicieron una de las etapas más difíciles del proceso: obtener la aprobación del crédito, pero todavía no han logrado convertirla en una vivienda real.

El FNA explicó que no se trata solo de orientación general. Durante esos tres días, la entidad trabajará junto con inmobiliarias y asesores especializados para guiar a los afiliados en el proceso, resolver dudas y facilitar el cierre de la financiación.

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Crédito aprobado, pero proceso detenido

La estrategia está dirigida a personas que ya cuentan con una aprobación, pero que por distintas razones no han terminado el trámite. En algunos casos, falta elegir el inmueble; en otros, completar documentos o simplemente tomar la decisión final para avanzar.

Muchas personas creen que con la aprobación del crédito ya todo está hecho, pero sabemos que después vienen decisiones importantes. Por eso queremos acompañarlos de cerca, resolver dudas y ayudarlos a concretar su compra de vivienda”, dijo Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.

El mensaje de la entidad es directo: el crédito ya está aprobado y ahora hay que hacerlo realidad. Por eso, el acompañamiento cobra relevancia para quienes han tenido dificultades para encontrar vivienda, no saben por dónde empezar o dejaron el proceso en pausa.

La jornada busca que los afiliados no se queden únicamente con la aprobación del crédito, sino que puedan avanzar hacia la compra efectiva. Para el FNA, aprobar un crédito es apenas el comienzo; lo importante es completar el camino hasta la vivienda.

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Fechas, horarios y puntos de atención

La atención se realizará el jueves 25 y viernes 26 de junio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado 27 de junio, de 8:00 a.m. a 12:00 m.. Los afiliados podrán acudir a los puntos habilitados para recibir orientación personalizada y avanzar en su proceso.

La jornada tendrá presencia en ciudades como Manizales, Medellín, Armenia, Pereira, Bogotá, Soacha, Tunja, Neiva, Villavicencio, Pasto, Popayán, Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Cúcuta y Cali. En Bogotá habrá atención en sedes como CNA, Ángel, Suba y CAN. En la capital, la atención se concentrará en cuatro puntos: Calle 12 #65-11, Calle 19 #6-68, Transversal 60 #128A-68 y Calle 44 #52-06. También habrá atención en municipios y ciudades principales de distintas regiones, con horarios definidos para cada día de la jornada.

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En esos puntos, los asesores buscarán revisar el estado de cada caso aprobado y orientar a los afiliados sobre los pasos pendientes. La intención es facilitar la relación entre quienes ya tienen crédito aprobado y las opciones inmobiliarias disponibles, para que el proceso no siga detenido.

El Fondo Nacional del Ahorro hizo un llamado a sus afiliados para que aprovechen esta jornada si ya tienen aprobación de crédito. La entidad aseguró que está lista para acompañarlos, resolver obstáculos y facilitar cada etapa hasta que la financiación pueda convertirse en vivienda.

El FNA, entidad del Estado con más de 55 años de experiencia, administra cesantías y ahorro de los colombianos para convertirlos en vivienda propia, con respaldo del Grupo Bicentenario, principal holding financiero público del país.

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