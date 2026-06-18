Colombia

Cathy Juvinao destapó las razones por las que buscó la escisión de Alianza Verde: “Yo me tengo que ir del partido”

La congresista explicó su visión sobre las elecciones presidenciales y reconoció que la decisión tomada por su colectivo no coincide con sus convicciones personales

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Cathy Juvinao aseguró que el Partido Verde dejó de representar sus convicciones - crédito @cathy_juvinao/Instagram

La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao explicó los argumentos políticos que la llevaron a tramitar su salida del partido Alianza Verde mediante la figura de la escisión, tras lograr llegar al Congreso de la República en 2022 y volver a ser electa en 2026 con el respaldo del colectivo.

Esta decisión, que le permitirá abandonar la colectividad y fundar un nuevo partido, se conoce justo en la antesala de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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La legisladora explicó que la determinación de apartarse de las filas del Partido Verde responde a una pérdida de autonomía y a que la colectividad ya no representa sus convicciones.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Cathy Juvinao aclaró que el proceso busca crear una alternativa de centro a largo plazo, distanciada tanto de la izquierda oficialista como de la extrema derecha (como se vive el ambiente político con los dos candidatos presidenciales).

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- crédito Cathy Juvinao/Facebook
Cathy Juvinao habló de su querer salir de Alianza Verde mediante un proceso de escisión - crédito Cathy Juvinao/Facebook

La polémica votación de su equipo por Iván Cepeda

La representante aprovechó su mensaje para dar claridad sobre las discusiones internas de su grupo político respecto a la jornada electoral del domingo 21 de junio. Juvinao reconoció de manera abierta que la mayoría de sus bases decidió respaldar al candidato de izquierda Iván Cepeda, una postura en la que ella resultó derrotada y que calificó como una situación difícil en lo personal.

La legisladora enfatizó que esta determinación de su equipo no significa un respaldo a la actual administración de Gustavo Petro ni a sus políticas de gobierno, las cuales cuestionó con vehemencia en el Congreso: “Primero, mi equipo político tomó la decisión de votar por Iván Cepeda. Eso es verdad. ¿Es una decisión que tomé yo? No. ¿Es una decisión que me gusta a mí? No. ¿Es una decisión cómoda para mí? No”.

“Esta decisión de mi equipo político, en donde yo fui derrotada, no comulga en absoluto con Gustavo Petro, con nada de lo que ha hecho Gustavo Petro, que nosotros hemos denunciado”, explicó la legisladora en su video.

Iván Cepeda, de cerca y en contrapicada, con gafas y camisa blanca, tiene detrás un enorme cartel verde del partido Alianza Verde con un girasol amarillo.
Iván Cepeda recibió el apoyo de Alianza Verde y Cathy Juvinao rechazó estpa decisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al explicar el comportamiento electoral de su grupo de centroizquierda para la segunda vuelta, la congresista señaló que el proyecto político de Abelardo de la Espriella representa una visión religiosa y conservadora que pone en riesgo los avances legislativos alcanzados en favor de las minorías y de la población femenina.

Cathy Juvinao recordó su trayectoria como autora de normativas clave como la Ley de Paridad y la Ley Jineth Bedoya, bajo el argumento de que prefiere asumir el costo político de una decisión incómoda antes que apoyar un sector que promueva agendas regresivas.

“Al otro lado, en esta competencia electoral, hay un proyecto político que es político-religioso, que tiene una visión sobre la familia y sobre los derechos de las mujeres que nosotros no compartimos. Es un proyecto político cuyos congresistas electos ya han anunciado que van a promover referendos antiderechos”, señaló Juvinao.

La congresista añadió a su video de explicaciones que: “Aún cuando tenemos absolutamente todas las diferencias con este proyecto político del Pacto Histórico, para nosotros sí están por encima de cualquier cosa los derechos de las personas”.

La representante Cathy Juvinao realizó una nueva entrega de su serie de rendición de cuentas, donde expuso su trabajo legislativo y extralegislativo - crédito Germán Forero/Prensa Cathy Juvinao
Cathy Juvinao aseguró que la colectividad dejó de representar sus convicciones y afirmó que busca construir una alternativa alejada de la polarización entre izquierda y derecha - crédito Germán Forero/Prensa Cathy Juvinao

La creación de un nuevo partido político de centro encabezado por Cathy Juvinao

Respecto a su salida definitiva de la Alianza Verde, la representante defendió el derecho a buscar un nuevo espacio de participación ciudadana mediante la escisión aprobada.

Cathy Juvinao cuestionó a los sectores que la criticaban por permanecer en el partido y que ahora también la cuestionan por buscar la personería jurídica para una nueva plataforma independiente.

La congresista insistió en que su mirada está puesta en el futuro institucional del país más allá de los resultados inmediatos de este domingo, con el fin de proyectar la necesidad de una alternativa para los ciudadanos que no se sienten identificados con la polarización actual: “Yo me tengo que ir del partido, porque el partido ya no me representa, porque no he tenido la autonomía política”.

“Con este nuevo partido vamos a darle una plataforma al centro político en Colombia. Este país está polarizado; para millones de personas solo existen la izquierda y la derecha. Mi convicción y mi propósito en política es porque yo quiero construir una plataforma distinta a esas dos opciones”, señaló la legisladora que ocupará su curul en la Cámara de Representantes por cuatro años más.

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