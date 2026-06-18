Colombia

Así puede evitar ser víctima de un golpe de calor debido al fenómeno del Niño

Las autoridades destacan que es clave reducir la exposición al sol, mantenerse hidratado y vestir ropa fresca

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Ilustración acuarela de una mujer con la mano en la frente, rostro sudoroso y enrojecido. Al fondo, árboles, un banco y un sol brillante.
Ante síntomas como desvanecimientos, convulsiones o confusión por calor, las autoridades insisten en buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones graves - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia enfrenta un panorama inédito: El Niño, que viene con altas temperaturas y riesgos sanitarios, los cuales se combinan para poner a prueba la capacidad de respuesta de Colombia. Las autoridades nacionales y locales ya han activado planes de prevención ante la inminencia de un periodo seco, que se extenderá durante el segundo semestre de 2026.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ideam han advertido sobre el fortalecimiento del fenómeno en el océano Pacífico. Los modelos internacionales coinciden en que la temporada será más severa de lo habitual, con impacto en la salud pública, el suministro de agua y la vida cotidiana de los colombianos.

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Santa Marta y las primeras medidas excepcionales

Santa Marta se ha convertido en el primer epicentro de preocupación. Las autoridades locales declararon la calamidad pública tras registrar máximas de 38 ℃, muy por encima de los valores habituales en la región. La combinación de altas temperaturas, humedad y escasez de lluvias llevó a modificar los horarios escolares y a priorizar la protección de la población vulnerable.

Una mujer bebe agua de una botella de plástico transparente en un día soleado. Detrás, un panel digital marca 38°C y se ven personas.
Hidratarse de manera constante evita complicaciones por la ola de calor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo tomó esta decisión tras evaluar informes técnicos y proyecciones climáticas que anticipan un escenario prolongado de calor extremo. El objetivo principal es reducir la exposición de estudiantes, docentes y trabajadores a las horas de mayor radiación solar y preparar a la ciudad para posibles emergencias sanitarias y de abastecimiento.

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¿Qué hacer ante el golpe de calor?

El golpe de calor es una emergencia médica que se produce cuando el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse adecuadamente, ya sea por permanecer mucho tiempo en ambientes calurosos o por realizar esfuerzo físico intenso bajo el sol. Los síntomas pueden incluir mareos, dolor de cabeza, desvanecimientos, confusión, piel enrojecida y seca, e incluso pérdida de la conciencia.

Si una persona presenta estos signos, es fundamental actuar con rapidez: trasladarla a la sombra, quitarle el exceso de ropa, enfriarla con agua fría y buscar atención médica de inmediato. No hay que esperar a que la situación se agrave, ya que las consecuencias pueden afectar derivar en convulsiones que pueden afectar órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones.

Una mujer sonriente con sombrero de paja y gafas de sol aplica bloqueador solar en su hombro en una playa con palmeras y gente.
Proteger la piel con bloqueador solar o ropa es clave para evitar los golpes de calor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y autocuidado: recomendaciones clave para Colombia

Las autoridades nacionales insisten en la importancia de la prevención y el autocuidado para reducir los efectos del calor extremo. La recomendación principal es evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. cuando la radiación es más intensa. Además, se debe aumentar el consumo de líquidos, incluso antes de sentir sed, y evitar bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar.

Vestir ropa ligera, de colores claros y holgada ayuda a regular la temperatura corporal. El uso de sombreros, gorras y gafas de sol ofrece protección adicional, mientras que el protector solar debe aplicarse cada dos o tres horas, especialmente en quienes pasan mucho tiempo al aire libre. Mantener los espacios frescos, ventilar las viviendas y reducir el uso de electrodomésticos que generen calor son medidas recomendadas.

El Ministerio de Salud también pide vigilancia constante sobre niños, adultos mayores y mujeres gestantes, pues son más vulnerables a los efectos del calor. Se aconseja priorizar alimentos frescos como frutas y verduras, limitar las comidas grandes y evitar la actividad física intensa en las horas de mayor temperatura.

Una familia de seis personas sentada en una manta de pícnic junto a un lago, bebiendo de botellas de agua y vasos, y comiendo sandía y otras frutas.
El uso de ropa ligera, sombreros y gafas de sol, junto al consumo frecuente de líquidos, son medidas recomendadas para protegerse del golpe de calor - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo de enfermedades y cuidados complementarios

El fenómeno de El Niño no solo implica calor extremo. Las condiciones actuales favorecen la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, zika y chikunguña. Por ello, es esencial cubrir y limpiar todos los recipientes de agua para evitar la reproducción de mosquitos.

La escasez de agua potable puede incrementar el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Las autoridades recomiendan no consumir agua de ríos o fuentes naturales sin tratamiento y extremar la higiene al manipular alimentos y bebidas. Mantener la piel hidratada con cremas adecuadas y evitar la exposición prolongada al sol son acciones que ayudan a preservar la salud cutánea.

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