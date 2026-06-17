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Un cuerpo recuperado en el río Medellín es el número 17 en lo corrido de 2026: esta es su identidad

El caso refuerza la inquietud ciudadana y desencadena nuevas demandas para fortalecer la prevención y la capacidad investigativa en la ciudad

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Panorámica del Río de Medellín, escenario de varias muertes en los últimos meses del 2023 - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona
El aviso lo dieron transeúntes que vieron el cuerpo cerca del puente vehicular de la calle Colombia, y el personal de rescate lo entregó a las autoridades competentes para su reconocimiento y pesquisas - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

El hallazgo del cuerpo de un hombre identificado como Jhon Jairo Quintero Sánchez en el río Medellín la mañana del sábado 13 de junio de 2026 es materia de una nueva investigación judicial.

El cadáver fue avistado por personas que transitaban cerca del puente vehicular de la calle Colombia, quienes alertaron a las autoridades.

Personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudió al sitio y confirmó el descubrimiento, según informó El Colombiano.

Jhon Jairo Quintero Sánchez, de 31 años, fue identificado pocas horas después por autoridades judiciales, tras el procedimiento estándar de inspección y análisis forense. Según los informes conocidos hasta mediados de junio, la víctima corresponde al cuerpo número 17 recuperado en el río Medellín durante 2026.

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Autoridades atendieron emergencia en sede del SENA por gases. | Foto: Bomberos Medellín
El aviso lo dieron transeúntes que vieron el cuerpo cerca del puente vehicular de la calle Colombia, y el personal de rescate lo entregó a las autoridades competentes para su reconocimiento y pesquisas - crédito Bomberos Medellín

El protocolo se activó inmediatamente después del aviso ciudadano. Cerca de las 10:00 a. m., los bomberos extrajeron el cuerpo y lo pusieron a disposición de los organismos competentes para su reconocimiento e investigación. Este procedimiento se viene repitiendo este año ante cada notificación de cuerpos hallados en el principal afluente de la ciudad.

La investigación y las posibles causas del fallecimiento

La investigación sobre la muerte de Quintero Sánchez continúa en marcha.

Los especialistas barajan varias hipótesis: muerte accidental, causa natural o un hecho violento, aunque ninguna se ha descartado hasta ahora.

Los exámenes forenses buscan reconstruir los momentos previos al fallecimiento y determinar si el caso corresponde a un homicidio u otra modalidad de muerte. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de análisis y recopilan antecedentes sobre el caso.

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Hombre rescató de morir ahogado en el río Medellín a un perro - crédito @MarlenyAlzate4/X
Imagen de referencia. El procedimiento permitió establecer que se trataba de Jhon Jairo Quintero Sánchez, de 31 años, encontrado la mañana del sábado 13 de junio de 2026, y el expediente sigue bajo reserva judicial - crédito @MarlenyAlzate4

La familia de la víctima y los investigadores esperan que los resultados forenses permitan dilucidar lo ocurrido en el sector del puente vehicular de la calle Colombia. Hasta que concluyan los análisis periciales, el proceso se mantiene bajo reserva judicial.

Aumento de hallazgos en el río Medellín durante 2026

El descubrimiento del cuerpo de Quintero Sánchez se suma a una tendencia registrada a lo largo de 2026.

Las cifras oficiales muestran que este tipo de episodios se concentra en distintos puntos de Medellín. Aunque en algunos casos se ha confirmado la existencia de homicidios, hay muertes cuyas circunstancias continúan bajo investigación.

La recurrencia de estos casos ha motivado llamados a reforzar la vigilancia y mejorar los protocolos de emergencia. Organizaciones civiles y sectores comunitarios han pedido más acciones para afrontar las implicaciones en la salud pública y la percepción de seguridad urbana.

La identificación de Gloria Emilce García abre una investigación por un cuerpo hallado en el río Medellín

La identificación de Gloria Emilce García en el río Medellín abrió una investigación para establecer cómo murió la mujer de 45 años hallada sin vida en el sector del Puente de la Madre Laura, en el norte de la ciudad, en un caso que volvió a concentrar la atención sobre la aparición reiterada de cadáveres en ese afluente, el 5 de mayo.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X

De acuerdo con las autoridades, en lo que va del año han sido hallados 17 cuerpos en distintos puntos del río Medellín, sin que hasta ahora se haya podido establecer con precisión la causa de esas muertes.

La aparición de dos cuerpos de mujeres en menos de una semana reavivó la inquietud en el Valle de Aburrá por el uso del afluente como lugar de disposición de cadáveres.

El hallazgo ocurrió cuando una llamada ciudadana alertó a los equipos de emergencia sobre la presencia de un cuerpo en el barrio Tricentenario, entre las estaciones Caribe y Tricentenario del Metro. La intervención activó el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte de García.

Una patrulla de la Policía confirmó en el lugar que el cuerpo flotaba boca abajo y estaba parcialmente atrapado por la corriente. La recuperación del cadáver requirió la intervención de los Bomberos de Medellín, y después agentes de la Sijín realizaron la inspección técnica antes del traslado.

El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizará el análisis científico que definirá la naturaleza de la muerte. Los especialistas deberán precisar si García murió en un homicidio, en un accidente, por suicidio o si la herida en la cabeza fue causada por el arrastre del río o por una agresión previa.

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