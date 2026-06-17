Colombia

Supersociedades sancionó con $50 millones a presidente de club de fútbol profesional en Colombia por problemas con los estados financieros

La entidad rechazó los recursos presentados por el directivo y mantuvo la decisión tras considerar que no atendió varios requerimientos realizados entre 2025 y 2026

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Superintendencia de Sociedades de Colombia
La Superintendencia de Sociedades ratificó la sanción de $50 millones contra el representante legal de Club Llaneros por incumplir requerimientos de información financiera - crédito Superintendencia de Sociedades de Colombia

La Superintendencia de Sociedades confirmó el 17 de junio la sanción de $50 millones contra Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal del Club Llaneros S.A., por no atender requerimientos oficiales de información financiera, una omisión que, según la entidad, compromete la verificación de los estados contables del club y la transparencia empresarial.

La decisión ratificó una multa impuesta en marzo de 2026 y mantuvo intacta la sanción después de que la autoridad analizara y desestimara el recurso de reposición presentado por el investigado, de acuerdo con el comunicado de la Superintendencia de Sociedades. El monto confirmado fue de $50 millones.

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Según la Superintendencia de Sociedades, la actuación se originó en el incumplimiento de órdenes enviadas en tres oficios oficiales: el 302-079367 del 25 de julio de 2025, el 306-188664 del 26 de noviembre de 2025 y el 306-215002 del 8 de enero de 2026.

La Superintendencia de Sociedades ratificó una multa de $50 millones contra el representante legal de Club Llaneros - crédito Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades ratificó una multa de $50 millones contra el representante legal de Club Llaneros - crédito Supersociedades

Esos requerimientos pedían información adicional para evaluar los estados financieros del club correspondientes a 2022, 2023 y 2024, además de respuestas sobre hallazgos detectados en una visita administrativa.

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La multa se originó en requerimientos no atendidos sobre los estados financieros del club

La Superintendencia de Sociedades explicó que la sanción recayó sobre Trujillo Velásquez por desatender instrucciones impartidas dentro de actuaciones relacionadas con la evaluación de la situación legal y económica del club durante 2023 y 2024. La entidad agregó que el procedimiento administrativo verificó el cumplimiento de las órdenes y garantizó los derechos de defensa y contradicción del sancionado.

De acuerdo con la autoridad, el caso comenzó con una visita administrativa realizada en mayo de 2023 a Club Llaneros S.A.. A partir de esa revisión, el organismo envió comunicaciones en las que solicitó documentos adicionales, aclaraciones técnicas y respuestas sobre observaciones surgidas durante sus labores de supervisión.

Según la Superintendencia de Sociedades, esas órdenes no fueron atendidas dentro de los plazos fijados. Entre los requerimientos sin respuesta figuraban solicitudes de información complementaria y precisiones contables necesarias para examinar la consistencia de los reportes financieros de la sociedad.

Llaneros y Medellín protagonizaron un intenso partido en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé-crédito @ClubLlanerosFC/X
La investigación de la Superintendencia de Sociedades se originó por requerimientos de información financiera al Club Llaneros - crédito @ClubLlanerosFC/X

La sanción confirmada responde, en términos concretos, a una conducta específica: la falta de entrega de información exigida por el ente de control para revisar los estados financieros del club y los hallazgos de una visita administrativa. La consecuencia directa fue una multa de $50.000.000 al representante legal de la sociedad.

La entidad dijo que la omisión afecta la confiabilidad de la información contable

La Superintendencia de Sociedades sostuvo en su comunicado que la falta de respuesta a este tipo de requerimientos afecta la transparencia de la información financiera que las empresas deben reportar. También señaló que esa omisión puede generar dudas sobre la confiabilidad de los datos contables y sobre la información que llega a las autoridades y a los grupos de interés.

La superintendente de Sociedades Nini Johanna Castañeda Quintero afirmó, según la Superintendencia de Sociedades, que responder a tiempo los requerimientos estatales es un deber esencial de los administradores para proteger a los grupos de interés.

La funcionaria agregó: “Esta entidad continuará ejerciendo sus funciones con rigor y objetividad, promoviendo una cultura de cumplimiento y buenas prácticas de gobierno corporativo”.

Según la entidad, el hecho de que los requerimientos no fueran atendidos mostró un apartamiento del estándar de conducta esperado para los administradores de sociedades. Ese criterio fue uno de los fundamentos para abrir el proceso sancionatorio y mantener la multa contra Juan Carlos Trujillo Velásquez.

Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal de Club Llaneros S.A., fue sancionado con una multa de $50 millones por la Superintendencia de Sociedades - crédito Juan Carlos Trujillo/X
Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal de Club Llaneros S.A., fue sancionado con una multa de $50 millones por la Superintendencia de Sociedades - crédito Juan Carlos Trujillo/X

El negocio que llevó a Llaneros al fútbol suizo hoy enfrenta cuestionamientos.

La decisión se conoce en momentos en que Trujillo también enfrenta cuestionamientos por la situación del AC Bellinzona, club de segunda división de Suiza adquirido por un grupo inversor colombiano vinculado al dirigente.

La controversia gira alrededor de la compra del Bellinzona, una operación que, según reportes de prensa, se habría cerrado por cerca de tres millones de francos suizos. El club atraviesa dificultades económicas y enfrenta reclamos relacionados con deudas heredadas de administraciones anteriores.

Trujillo ha rechazado las acusaciones y sostiene que los problemas financieros corresponden a obligaciones que no fueron reveladas durante el proceso de adquisición. Según explicó en entrevistas recientes, su grupo inversor condicionó parte de los pagos a que el club fuera entregado libre de pasivos, situación que, asegura, no ocurrió.

El dirigente también ha señalado que actualmente existen conversaciones jurídicas con los anteriores propietarios para resolver las diferencias y definir el futuro de la institución. Además, afirmó que una de sus principales preocupaciones es garantizar la estabilidad de los futbolistas colombianos enviados al Bellinzona desde Llaneros FC.

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