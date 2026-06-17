Colombia

Revelan qué hacer en caso de una intoxicación por licor adulterado: experta afirma que el riesgo incrementa con los partidos del Mundial 2026

Los signos de alarma tras ingerir una bebida ilegal incluyen malestar intenso, alteración visual y desorientación, con riesgo de ceguera o paro cardiorrespiratorio en casos graves

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Los festejos por Colombia exigen revisar bien las bebidas para evitar efectos adversos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los festejos por Colombia exigen revisar bien las bebidas para evitar efectos adversos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El licor adulterado es uno de los riesgos a los que se exponen los asistentes a las reuniones por los partidos de la selección Colombia y otros equipos en el Mundial 2026. La emoción del fútbol llega a cada ciudad y municipio, por lo que es indispensable tener en cuenta las recomendaciones de expertos.

La advertencia médica indica que si tras el consumo de alcohol llega a tener síntomas como visión borrosa, dolor de cabeza intenso, confusión o vómito, la indicación es suspender de inmediato la ingesta de la bebida y acudir a urgencias por una posible intoxicación por metanol.

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En el peor de los casos, la intoxicación puede derivar en ceguera o paro cardiorrespiratorio, por lo que debe adquirir el licor en lugares autorizados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si llega a sentir mareo o visión borrosa mientras consume alcohol no dude en consultar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante este panorama, Liliana Rojas, médica y docente de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, explicó que una intoxicación por consumo de alcohol puede relacionarse con bebidas que no cumplen normas de salubridad ni cuentan con todos los sellos. En esa circunstancia, dijo que la intoxicación “seguramente es por metanol, una combinación de alcohol médico con sustancias que imitan el alcohol comercial”.

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La advertencia apunta a una práctica que suele pasar desapercibida en temporadas de alta demanda de bebidas alcohólicas: revisar con detalle lo que se compra, debido a que el problema no solo radica en el exceso de consumo, sino en la circulación de licor adulterado durante jornadas de reunión familiar y encuentros entre amigos, por lo que es indispensable revisar los sellos y marcas características de la botella para confirmar que es legítima.

La especialista de la Fundación Universitaria Juan N Corpas indicó que, al saber que está consumiendo una bebida que no cumple con las condiciones sanitarias y al notar las reacciones adversas mencionadas, tiene que asistir a un médico lo más pronto posible: “Se debe suspender el consumo y asistir de manera inmediata a urgencias”.

El consumo de licor adulterado eleva el riesgo durante el Mundial - crédito Colprensa
El consumo de licor adulterado eleva el riesgo durante el Mundial - crédito Colprensa

El regreso a la rutina también exige corregir los excesos de la temporada futbolera

La advertencia no se limita al episodio agudo de intoxicación por el consumo de alcohol, puesto que Rojas también se refirió a los efectos del cambio de hábitos de alimentación durante la época del Mundial.

Debido a esto, recomendó retomar su dieta al terminar las vacaciones o los festejos: “Es importante llegar de vacaciones a retomar una dieta saludable, preferiblemente una dieta rica en antioxidantes que se obtienen en las frutas y verduras o practicar ayuno intermitente”, dijo Rojas.

La médica añadió que, tras el desorden alimentario de esos días de descanso, conviene consumir alimentos lo más naturales posible, evitar el alcohol por largo tiempo y recuperar el patrón de sueño perdido durante las celebraciones, debido a que el dormir bien y retomar las rutinas es una de las recomendaciones indispensables para poder reponerse.

En la primera señal debe acudir a un especialista, pues en el peor de los casos podría quedar ciego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En la primera señal debe acudir a un especialista, pues en el peor de los casos podría quedar ciego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Rojas planteó que el foco no está en la temporada futbolera en sí misma, sino en los permisos que cada persona se concede durante esos encuentros para disfrutar de los partidos. Y es que los problemas van más allá de las bebidas embriagantes, debido a que abarca tanto la comida como el sedentarismo típico de la época por los cambios en los horarios de sueño.

“Podemos decir que el problema no es como tal la temporada futbolera; el detalle son los permisos o desórdenes que nos otorgamos. Siempre debemos estar alerta donde vamos a comer, quién nos está ofreciendo alimentos o licor y tomar decisiones inteligentes respecto a nuestra alimentación y a las bebidas que elijamos”, puntualizó Rojas en su llamado a los ciudadanos para ser más conscientes en la temporada y mantener los buenos hábitos de alimentación, ejercicio y descanso.

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