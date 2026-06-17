Petro regañó a la Cancillería por problemas con testigos electorales en algunos consulados de Colombia: “Eso es fraude”

El jefe de Estado denunció las irregularidades en el Consejo de Ministros del 16 de junio de 2026 - crédito @infopresidencia/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció en el Consejo de Ministros del 16 de junio de 2026 que los consulados en Londres, Inglaterra y en Estados Unidos estarían impidiendo el ingreso de testigos electorales de un “partido” durante la segunda vuelta, una acusación que vinculó con un presunto fraude y que, según dijo, motivó un proceso judicial por hechos similares ocurridos en mesas de votación en el exterior durante la primera vuelta.

Petro sostuvo que la irregularidad no sería aislada. Conforme a lo expuesto por el mandatario, en varias mesas de votación en el exterior y otras en Colombia se acumulan cerca de 600.000 votos que “hicieron ganar un candidato”, aunque afirmó que la cantidad de sufragantes registrada supera la que “físicamente se puede lograr”.

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El presidente de la República sostuvo que la irregularidad no sería aislada, señalando hechos similares ocurridos en mesas de votación en el exterior durante la primera vuelta - crédito Cancillería

“Hay un poco de Consulados que están impidiendo que lleguen los testigos electorales de un partido, nadie se da cuenta, la Cancillería no remite información. Cómo permiten que cónsules en Londres y Estados Unidos quiten e impidan que todos los partidos tengan el derecho a testigos en las mesas, eso es fraude y nadie remite información”, dijo Petro durante la reunión oficial adelantada en la Casa de Nariño.

El jefe de Estado agregó que ya está en marcha una actuación judicial para investigar lo ocurrido en numerosas mesas del exterior durante la primera vuelta. En su versión, los impedimentos y trabas a los testigos electorales ya se habían presentado en esa instancia.

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Petro exigió a la Cancillería garantizar la transparencia del voto en el exterior

Petro exigió a la Cancillería garantizar la transparencia del voto en el exterior - crédito EFE

El mandatario colombiano dirigió un reclamo directo a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio. “Señora canciller su deber antes de las elecciones es cuidar la transparencia en los comicios en el exterior que ya sabemos que gana la extrema derecha”, afirmó Petro.

A propósito, señaló que al interior de la Cancillería hay situaciones que, en sus palabras, “dan grima por ingenuidad”. El presidente aseguró que existen “magistrados que han ayudado al señor de talento humano a modificar el mapa político” y añadió: “Precisamente ahora lo sabemos para que puedan hacer estas diabluras con el voto del colombiano del exterior”.

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Petro cuestionó, además, la decisión judicial que le prohibió pronunciarse sobre las elecciones o intervenir en política. Según el jefe de Estado, esa restricción equivale a un intento de censura.

“No señor, solo he hablado de gente que está en campañas porque hacen crímenes y mi obligación como funcionario público es denunciar, es una obligación constitucional”, expuso, refiriéndose a la orden impartida por un juez.

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Petro lanzó duras críticas contra Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez de cara a la segunda vuelta

Petro lanzó duras críticas contra Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez de cara a la segunda vuelta - crédito Alcaldía de Medellín/Reuters/Presidencia

Gustavo Petro, durante su intervención, lanzó un señalamiento contra el candidato Abelardo de la Espriella. “Toda persecución que se esté realizando en este momento, mostrando como un señuelo una justicia extranjera a la cual el candidato juró lealtad más que a Colombia, pero no denuncia en Colombia denuncia en Estados Unidos, es un crimen contra la humanidad”, sostuvo.

Y agregó: “Estados Unidos cambió, en un sector de su gobierno, la idea de priorizar la lucha contra el narcotráfico por priorizar la ideología de extrema derecha que tiene una parte de la Casa Blanca”.

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El mandatario también hizo una acusación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según Petro, Gutiérrez es socio de un fondo en Miami, Florida, que está enviando recursos para una propaganda de desprestigio contra el Gobierno.

“Hemos descubierto que hay un fondo en Miami, uno de sus socios es Federico Gutiérrez, que recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con la que se está pagando la propaganda sucia para masivamente destruir la imagen del gobierno”, afirmó el presidente.

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