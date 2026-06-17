Colombia

Petro regañó a la Cancillería por problemas con testigos electorales en algunos consulados de Colombia: “Eso es fraude”

El presidente de la República sostuvo que la irregularidad no sería aislada, señalando hechos similares ocurridos en mesas de votación en el exterior durante la primera vuelta presidencial

Guardar
Google icon
Petro critica al ELN por sus nexos con narcotraficantes internacionales y anuncia una denuncia ante la Corte Penal Internacional - crédito @infopresidencia/X
El jefe de Estado denunció las irregularidades en el Consejo de Ministros del 16 de junio de 2026 - crédito @infopresidencia/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció en el Consejo de Ministros del 16 de junio de 2026 que los consulados en Londres, Inglaterra y en Estados Unidos estarían impidiendo el ingreso de testigos electorales de un “partido” durante la segunda vuelta, una acusación que vinculó con un presunto fraude y que, según dijo, motivó un proceso judicial por hechos similares ocurridos en mesas de votación en el exterior durante la primera vuelta.

Petro sostuvo que la irregularidad no sería aislada. Conforme a lo expuesto por el mandatario, en varias mesas de votación en el exterior y otras en Colombia se acumulan cerca de 600.000 votos que “hicieron ganar un candidato”, aunque afirmó que la cantidad de sufragantes registrada supera la que “físicamente se puede lograr”.

PUBLICIDAD

La ministra de Relaciones Exteriores y canciller Rosa Villavicencio junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Cancillería
El presidente de la República sostuvo que la irregularidad no sería aislada, señalando hechos similares ocurridos en mesas de votación en el exterior durante la primera vuelta - crédito Cancillería

“Hay un poco de Consulados que están impidiendo que lleguen los testigos electorales de un partido, nadie se da cuenta, la Cancillería no remite información. Cómo permiten que cónsules en Londres y Estados Unidos quiten e impidan que todos los partidos tengan el derecho a testigos en las mesas, eso es fraude y nadie remite información”, dijo Petro durante la reunión oficial adelantada en la Casa de Nariño.

El jefe de Estado agregó que ya está en marcha una actuación judicial para investigar lo ocurrido en numerosas mesas del exterior durante la primera vuelta. En su versión, los impedimentos y trabas a los testigos electorales ya se habían presentado en esa instancia.

PUBLICIDAD

Petro exigió a la Cancillería garantizar la transparencia del voto en el exterior

Un hombre con gafas y camisa blanca sonríe a la cámara mientras sostiene una boleta electoral blanca con múltiples fotografías de candidatos
Petro exigió a la Cancillería garantizar la transparencia del voto en el exterior - crédito EFE

El mandatario colombiano dirigió un reclamo directo a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio. “Señora canciller su deber antes de las elecciones es cuidar la transparencia en los comicios en el exterior que ya sabemos que gana la extrema derecha”, afirmó Petro.

A propósito, señaló que al interior de la Cancillería hay situaciones que, en sus palabras, “dan grima por ingenuidad”. El presidente aseguró que existen “magistrados que han ayudado al señor de talento humano a modificar el mapa político” y añadió: “Precisamente ahora lo sabemos para que puedan hacer estas diabluras con el voto del colombiano del exterior”.

Petro cuestionó, además, la decisión judicial que le prohibió pronunciarse sobre las elecciones o intervenir en política. Según el jefe de Estado, esa restricción equivale a un intento de censura.

“No señor, solo he hablado de gente que está en campañas porque hacen crímenes y mi obligación como funcionario público es denunciar, es una obligación constitucional”, expuso, refiriéndose a la orden impartida por un juez.

Petro lanzó duras críticas contra Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez de cara a la segunda vuelta

Petro lanzó duras críticas contra Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez de cara a la segunda vuelta - crédito Alcaldía de Medellín/Reuters/Presidencia
Petro lanzó duras críticas contra Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez de cara a la segunda vuelta - crédito Alcaldía de Medellín/Reuters/Presidencia

Gustavo Petro, durante su intervención, lanzó un señalamiento contra el candidato Abelardo de la Espriella. “Toda persecución que se esté realizando en este momento, mostrando como un señuelo una justicia extranjera a la cual el candidato juró lealtad más que a Colombia, pero no denuncia en Colombia denuncia en Estados Unidos, es un crimen contra la humanidad”, sostuvo.

Y agregó: “Estados Unidos cambió, en un sector de su gobierno, la idea de priorizar la lucha contra el narcotráfico por priorizar la ideología de extrema derecha que tiene una parte de la Casa Blanca”.

El mandatario también hizo una acusación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según Petro, Gutiérrez es socio de un fondo en Miami, Florida, que está enviando recursos para una propaganda de desprestigio contra el Gobierno.

“Hemos descubierto que hay un fondo en Miami, uno de sus socios es Federico Gutiérrez, que recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con la que se está pagando la propaganda sucia para masivamente destruir la imagen del gobierno”, afirmó el presidente.

Temas Relacionados

Gustavo PetroVotaciónesIrregularidades consuladosCancilleriaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el presidente Gustavo Petro pidió a la Cancillería solicitar la libertad de Beto Coral

El mandatario aseguró que la captura se dio debido a una persecución política por parte del candidato Abelardo de la Espriella

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el presidente Gustavo Petro pidió a la Cancillería solicitar la libertad de Beto Coral

Quién es Beto Coral, el activista colombiano detenido en Arizona, Estados Unidos

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido por la agencia federal Homeland Security Investigations el martes 16 de junio de 2026

Quién es Beto Coral, el activista colombiano detenido en Arizona, Estados Unidos

Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Debemos unirnos”

El comediante hizo un llamado a todos los que el creador de contenido atacó en el pasado por cuenta de sus posturas políticas, mientras expresaban su desacuerdo con las decisiones de la izquierda en el país

Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Debemos unirnos”

Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

En el Estadio Azteca, la tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

Así se visten Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, y Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella: la ropa entró en la conversación electoral

Prendas básicas, maquillaje mínimo y accesorios artesanales componen una estética que, según el análisis citado, encaja con su trayectoria en derechos humanos, su trabajo técnico y una idea de cercanía ciudadana

Así se visten Pilar Rueda, esposa de Iván Cepeda, y Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella: la ropa entró en la conversación electoral
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi reveló el motivo oculto de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Violeta Bergonzi reveló el motivo oculto de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Piter Albeiro reaccionó a la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos: “Los que hemos sido víctimas de este señor”

Westcol tuvo problemas para entrar a México con su equipo para el partido de la selección Colombia: “Nos retuvieron”

Fanático de Andrés Franco terminó dormido en un árbol durante un concierto en una plaza pública del Tolima

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Deportes

Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha

Thomas Partey quedó fuera del debut de Ghana, Gobierno de Canadá confirmó que no permitirá el ingreso del africano

Roberto Martínez salió al paso de los rumores sobre su futuro como seleccionador de Portugal: “Es un hecho”