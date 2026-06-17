La tragedia del papá del activista Beto Coral: participó como policía en los operativos contra Pablo Escobar y fue asesinado meses después

Beto Coral recordó a su padre en un hilo en X, que cerró escribiendo: "Te amo papá" - crédito @Betocoralg/X

La detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, en Arizona, por parte de agentes de HSI (Homeland Security), adscrita al ICE, podría llevar a su deportación a Colombia. Coral, nacido en Medellín, es reconocido por su activismo político, la defensa de migrantes y las denuncias sobre abusos a colombianos en el extranjero.

Según Coral, su exilio en Estados Unidos comenzó en 2015, tras recibir amenazas ligadas a la investigación sobre el asesinato de su padre, el capitán de Policía Humberto Coral, un caso cuyo expediente permaneció archivado por 27 años. Desde su llegada a Estados Unidos, Coral desarrolló una carrera como abogado, creador de contenido digital y candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior.

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El activista sostiene que existen irregularidades en la investigación oficial del crimen de su padre y cuestiona la versión de las autoridades.

Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

La vida de Beto Coral estuvo marcada desde muy pequeño por un hecho violento: el asesinato de su padre, quien ejercía como comandante antinarcóticos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aunque solo tenía tres años y sus recuerdos de la época en Medellín son borrosos, su entorno familiar le transmitió la historia de un policía conocido por su firmeza y carácter.

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Las investigaciones lideradas por el padre de Coral en torno al tráfico de estupefacientes no solo revelaron redes delictivas, sino que también involucraron a figuras de alto rango dentro de la propia Policía. La exposición de estas conexiones le generó enemigos internos y una creciente tensión en su entorno laboral, de acuerdo a información suministrada por La Silla Vacia.

Con el tiempo, la familia de Coral reconstruyó las circunstancias que rodearon el crimen. Según el propio Beto, no descartan la posibilidad de que el responsable del atentado haya sido alguien vinculado a la Institución policial. Esta sospecha se sustenta en la serie de conflictos y amenazas que surgieron a raíz de las investigaciones y del prestigio que su padre alcanzó durante esos años.

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El caso ha sido relatado por el propio Coral en diversas entrevistas, donde ha destacado la voluntad y el temple de su progenitor. La historia familiar, atravesada por la violencia y la sospecha, resurge cada vez que se indaga en los orígenes de quienes han enfrentado al narcotráfico desde dentro de las propias instituciones del Estado.

Beto Coral - crédito @betocoral/Instagram/@DCoronell/X

Coral sostuvo que la versión inicial del crimen de su padre omitió hechos clave

El asesinato del capitán Humberto Coral ocurrió en abril de 1994, apenas cinco meses después de la muerte de Pablo Escobar. El oficial había integrado el Bloque de Búsqueda que localizó al jefe del cartel de Medellín y, según la publicación de Coral en su cuenta de X en aproximadamente en el año 2023, había enviado cartas para pedir su traslado fuera de Medellín ante el temor de represalias.

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La muerte fue presentada al comienzo como un robo. Después, la Policía Nacional y el presidente César Gaviria rectificaron esa explicación y afirmaron que el crimen ocurrió “en actos de servicio y por acción directa del enemigo”.

Al reconstruir ese episodio en la red social, Coral se detuvo en lo que, según su relato, no hicieron las autoridades tras el ataque. “Ese día nunca se realizó un operativo especial ni se activaron medidas para dar con los supuestos atracadores”, escribió Beto Coral.

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En esa misma revisión, el activista afirmó que el primer informe dejó afuera un dato central sobre la escena. Según expuso, el documento omitió la presencia de una agente policial junto al capitán, una mujer que fue dada por muerta y que años después apareció viva y fuera del país.

Apartados del expediente sobre el asesinato del capitán Humberto Coral, que dirigió el operativo que dio de baja a Pablo Escobar - crédito @Betocoralg/X

La denuncia de irregularidades se concentra en la escena del crimen y en el archivo del expediente

Coral sostuvo que en el expediente judicial había elementos que chocaban con la versión cerrada durante años. “Una prueba que comprobaría que la agente de policía accionó el arma y la prueba que los disparos entraron por el lado derecho del conductor (el capitán Coral)”, señaló al describir el contenido del archivo de la Fiscalía.

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Su reconstrucción añadió otras contradicciones que habría detectado en su investigación personal. Afirmó que la escena del crimen fue alterada, que el cuerpo no fue levantado y que una pertenencia del capitán apareció un día después en poder de la Policía, un dato que, según su interpretación, desmentía el móvil de robo.

La pesquisa oficial se suspendió nueve meses después del crimen. Eso ocurrió, siempre según el texto, pese a que existía la declaración de un mayor de la Policía que aseguraba saber quién era el asesino.

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El capitán Humberto Coral, que dirigió el operativo para dar de baja a Pablo Escobar, fue asesinado cinco meses después de la caída del capo del cartel de Medellín en extrañas circunstancias - crédito @Betocoralg/X

La investigación personal de Coral apuntó a exoficiales y a un grupo interno del Bloque de Búsqueda

El caso fue atribuido a un grupo llamado Mucali. Coral afirmó que ninguna de las figuras de alto rango consultadas por él pudo aportar información concreta sobre esa organización.

Después de más de dos décadas de búsquedas, el activista dijo haber reunido testimonios que señalaban a dos exoficiales: Hugo Aguilar y Danilo Gonzáles. Según su relato, ambos aparecían vinculados a un grupo denominado Los Rojos dentro del Bloque de Búsqueda.

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Esa hipótesis amplió el caso más allá del asesinato de su padre. De acuerdo con el texto entregado a tráves de sus redes, Coral sostuvo que la muerte del capitán Humberto Coral no fue un hecho aislado y vinculó a ese mismo grupo con otros crímenes, entre ellos el del capitán Henry Orlando Umbacia.

La conclusión a la que llegó tras esa pesquisa personal quedó resumida en una frase. “No logré justicia, pero logré encontrar la verdad”, afirmó Beto Coral.