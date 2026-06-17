Colombia

Margarita Rosa de Francisco respondió afirmación de Daniel Samper de que la izquierda nombra “fascistas” a todo aquel que no vote por ellos: “Te necesitamos en democracia”

La actriz advirtió que, bajo una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella, el ejercicio del periodismo libre podría verse amenazado

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Margarita Rosa de Francisco se despachó contra Daniel Samper en X - crédito margaritarosa.defrancisco/Instagram - @DanielSamperO/X
Margarita Rosa de Francisco se despachó contra Daniel Samper en X - crédito margaritarosa.defrancisco/Instagram - @DanielSamperO/X

El analista Lucas Pombo encendió el debate público al cuestionar las estrategias de algunos sectores políticos respecto al sistema democrático y la estabilidad institucional en Colombia de cara a las elecciones de este domingo 21 de junio de 2026.

Primero recogen firmas para acabar con la Constitución. Luego desconocen el resultado de las elecciones. Ahora buscan suspender al Presidente de la República para dejarle las manos libres para hacer campaña. Y todavía dicen ser la opción institucional”, expresó Pombo en su perfil de X.

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A este señalamiento se sumó la voz del columnista y humorista Daniel Samper Ospina, quien ironizó sobre la actitud de la izquierda política colombiana.

Faltó agregar que tildan de fascista a todo aquel que no vote por ellos”, escribió el comunicador, ampliando la crítica sobre la retórica que tacha de antidemocráticos a los opositores.

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Lucas Pombo y Daniel Samper cuestionaron tácticas de sectores de izquierda frente a la democracia - crédito @lucaspom/X - @DanielSamperO/X
Lucas Pombo y Daniel Samper cuestionaron tácticas de sectores de izquierda frente a la democracia - crédito @lucaspom/X - @DanielSamperO/X

La discusión escaló cuando la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco intervino, dirigiéndose directamente a Samper. “Tus compañeros @AnaBejaranoRG y @DCoronell lo entendieron todo. Faltás vos”, señaló, en alusión al reconocimiento de riesgos para la libertad de prensa y la expresión pública bajo un eventual cambio de poder.

De Francisco advirtió sobre un posible escenario de restricciones si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia: “Ayúdanos a evitar tu propio silenciamiento cuando empecés a criticar a Espriella, si el hombre llega al poder”.

La actriz remarcó la importancia del debate abierto para el fortalecimiento de la democracia. “Te necesitamos en democracia. En la dictadura de ese señor no te van a permitir la crítica ni la burla al presidente, como hiciste legítima y libremente en este gobierno”, advirtió en su mensaje.

El intercambio entre Pombo, Samper y De Francisco muestra las tensiones existentes respecto a los límites de la oposición, la legitimidad de los procedimientos electorales y el papel de la prensa en un contexto político marcado por la polarización y la incertidumbre sobre el futuro de los derechos civiles.

Margarita Rosa de Francisco advirtió sobre riesgos a la libertad de expresión ante eventual triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito @margaritavasola/X
Margarita Rosa de Francisco advirtió sobre riesgos a la libertad de expresión ante eventual triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito @margaritavasola/X

Margarita Rosa de Francisco pidió reflexión sobre el diálogo y la apertura en el programa de Iván Cepeda

La actriz Margarita Rosa de Francisco publicó un mensaje en la red social X invitando a los electores indecisos y a quienes se muestran preocupados por algunos puntos del programa de gobierno de Iván Cepeda a considerar la disposición al diálogo del candidato.

Si les asustan algunos puntos del programa de gobierno de @IvanCepedaCast, piensen en que siempre habrá disposición al diálogo e intención de llegar a acuerdos. Eso también es parte de su propuesta”, señaló De Francisco.

En su mensaje, la actriz destacó que Iván Cepeda no tiene una postura inflexible respecto a la posibilidad de una constituyente.

Ni siquiera ha asegurado que impondrá una constituyente, pues para eso es necesario acordarlo”, afirmó, y subrayó que cualquier reforma de ese tipo requeriría consenso. Para De Francisco, la diferencia principal entre los candidatos radica en la apertura al debate: “Con el otro candidato no habrá opción de diálogo. Será estrellarse contra un muro”.

La caleña puso como ejemplo el acercamiento entre Cepeda y el dirigente de derecha José Félix Lafaurie para ilustrar la capacidad del aspirante presidencial de alcanzar consensos.

Margarita Rosa de Francisco destacó apertura al diálogo en el programa de Iván Cepeda - crédito @margaritavasola/X
Margarita Rosa de Francisco destacó apertura al diálogo en el programa de Iván Cepeda - crédito @margaritavasola/X

Cepeda fue capaz de llegar a acuerdos con un hombre de ideas de derecha como José Félix Laforie. Eso les da una buena medida de su apertura a los consensos”, sostuvo, y recalcó que este rasgo ha sido reiterado por el propio candidato en numerosas entrevistas.

En su mensaje, Margarita Rosa de Francisco hizo un llamado a los votantes de centro y a quienes rechazan la figura de Gustavo Petro, advirtiendo sobre las consecuencias de decidirse solo por el rechazo a este último. “Solo por el odio a Petro no sacrifiquen el país”, escribió.

La actriz garantizó que en un gobierno de Cepeda “se podrá hacer oposición, no se perseguirá a la prensa y tampoco se va a mandar a exterminar a nadie”.

Finalmente, contrastó el ambiente de diálogo propuesto por Cepeda con las advertencias sobre el otro aspirante: “Con el otro (Abelardo de la Espriella) ya se está viendo cómo va a ser la vuelta con la libertad de prensa y con los derechos humanos. Recapaciten, por lo que más quieran”.

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