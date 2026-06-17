‘Mane’ Díaz se viralizó con una oración de rodillas antes del debut de Colombia en el Mundial 2026

El papá de Lucho Díaz conmovió a sus seguidores con el gesto previo al partido con Uzbekistán - crédito @mane_diaz_26/IG

La previa del debut de la selección Colombia en el Mundial 2026 sumó una escena íntima: Luis Manuel “Mane” Díaz, padre de Luis Díaz, apareció de rodillas frente a dos camisetas con el nombre de su hijo y una bandera nacional mientras pronunciaba una oración para encomendar al plantel antes del partido contra Uzbekistán.

Esa escena circuló en redes sociales por la forma en que unió la dimensión familiar con la presión deportiva del estreno, que marcará la séptima participación colombiana en una Copa del Mundo. La imagen mostró a “Mane” con las manos en posición de rezo frente a una cama sobre la que dispuso los símbolos de apoyo a su hijo y al equipo.

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El debut colombiano, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, corresponde al grupo K y cierra la primera ronda de partidos. El torneo que este año arrancó con un formato ampliado de 48 seleccionados y una fase de dieciseisavos de final que permite avanzar no solo a los dos primeros de cada zona, sino también a algunos de los mejores terceros.

La oración de ‘Mane’ Díaz antes del estreno

Luis Díaz y Mane Díaz en uno de los partidos de la selección Colombia - crédito Águila

Frente a las camisetas de su hijo, “Mane” apeló a una cita bíblica para enmarcar el momento del equipo. “Dios le dijo a Josué: ‘Sé valiente, sé fuerte, ten ánimo, no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas’”, se escucha en la plegaria difundida en redes sociales.

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Esa referencia abrió una exhortación centrada en la fortaleza mental del plantel. “Queridos jugadores, ustedes hoy comienzan una etapa importante. Van a iniciar desde mañana sus partidos y hoy van a llevar por delante sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones. Pero no solamente las de ustedes, sino la de todo un país”, expresó.

La oración insistió en una idea doble: confianza en la preparación deportiva y confianza religiosa. “Confíen en Dios. Confíen en su país, que desde aquí los están apoyando. Confíen en el talento que Dios les ha regalado. Confíen en todos esos años de trabajo, de esfuerzo y de dedicación, de la preparación que ustedes han tenido”, afirmó.

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El foco del mensaje sobre el plantel

El papá de Luis Díaz no dudó en pedir por el buen debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La prédica avanzó luego hacia una definición del competidor ideal basada en la respuesta ante la dificultad. “Recuerden que el verdadero campeón es el que se esfuerza, el que no tiene miedo, el que se levanta, el que frente a las adversidades sabe aprovechar cada oportunidad”, señaló.

En la parte final de su intervención, “Mane” trasladó esa idea al lenguaje del juego. “Jueguen con alegría, jueguen con berraquera, jueguen con valentía, levántense ante cada caída, que cuando terminen el partido juntos le daremos gloria a Dios por las bendiciones que ustedes van a recibir”, agregó.

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El padre de Luis Díaz también pidió protección para los futbolistas en términos físicos y emocionales. “Señor Dios, hoy queremos colocar a estos jóvenes en tus manos, a estos jugadores. Derrama sobre ellos tu espíritu. Derrama sobre ellos tu bendición. Dales serenidad, dales confianza, dales sabiduría. Líbranos, Señor, de cualquier miedo”, sostuvo.

La referencia a David y Goliat

El padre de Luis Díaz ha respaldado desde el inico al futbolista en los diferentes partidos de la sele - crédito FCF

La comparación más directa con el desafío deportivo llegó cuando vinculó el debut con un escenario de desigualdad o amenaza. “Que, como David ante Goliat, no le tengan miedo a nadie. Y que, como lo dijo David, nuestros jóvenes de la selección Colombia enfrenten a todos sus rivales en el nombre del Señor”, afirmó.

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Ese tramo reforzó la idea de una misión compartida entre el equipo y el país: “Desde Colombia hay millones de colombianos con ustedes”.

El cierre volvió sobre la mezcla de fe, autoestima y rendimiento que ordenó toda la oración. “Ánimo y, como le dijo Dios a Josué, sean valientes y sigan adelante. Que el Señor bendiga sus mentes, proteja sus cuerpos y los haga jugar como nunca. Confíen en Dios y en ustedes mismos, que son los mejores jugadores. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre”.

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