En video quedó registrado un nuevo hecho de intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp roció con un extintor a motociclista a plena luz del día

En el video, el motociclista intenta protegerse del químico del extintor y corre detrás del conductor cuando se agota la descarga - crédito @PasaenBogota/X

Un nuevo caso de intolerancia vial en Bogotá puso en evidencia la tensión cotidiana entre distintos actores del tránsito en la capital del país.

De acuerdo con un video difundidos en redes sociales, un motociclista resultó afectado tras recibir directamente el polvo de un extintor accionado por el conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) a plena luz del día.

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Las imágenes mostraron al motociclista, vestido con traje impermeable y casco, envuelto en una nube blanca que dificultó la visibilidad en la vía y generó riesgo para otros vehículos.

El ataque con el extintor, lejos de calmar el conflicto, provocó que el motociclista se agitara aún más y saliera tras el operador del bus.

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La nube de humo blanco del extintor redujo la visibilidad de otros vehículos y elevó el riesgo de accidente en la vía - crédito TransMilenio/Captura video

El incidente, ampliamente difundido, reavivó el debate sobre la agresividad en las calles y la falta de mecanismos efectivos para la resolución pacífica de disputas viales. El video finaliza justo cuando el humo químico parece agotarse y el motociclista, aún alterado, persigue al conductor.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “La plaga motociclista está tan descontrolada que toca fumigarla”; “Los choferes de SITP salen a ver a quien as£sinan todo los días"; “No se sabe quién es más gonorre4, si el motero o el del SITP! Empate”; “El del sitp puede ser denunciado por lo que se le de la gana. El extintor no se usa así y puede ser tóxico”; “Los extintores suelen contener polvos o sustancias químicas que pueden irritar los ojos y, en algunos casos, causar lesiones más serias si no se eliminan rápidamente”; “Lo quiero mucho señor de SITP que sin violencia le dio su merecido a un motero”; “Le estaba apagando su fuego interior”; “Vivir en estropea y perderse de esto?. Puro cine ”: fueron algunos de los mensajes.

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Postura oficial de TransMilenio y medidas anunciadas

TransMilenio S.A. lamentó el episodio, calificándolo como un hecho de “presunta intolerancia entre conductores”. La empresa hizo un llamado a la ciudadanía, instando a priorizar la “convivencia, respeto y tolerancia en las vías”.

El pronunciamiento fue claro: “TRANSMILENIO S.A. consultará la información relacionada con este evento con el concesionario correspondiente para que adelante las verificaciones e investigaciones a que haya lugar”, señalaron las directivas.

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TransMilenio S.A. anunció que consultará la información del caso con el concesionario para adelantar verificaciones e investigaciones - crédito Captura video

El comunicado también anunció que se exigirá al concesionario reforzar el cumplimiento de las normativas de tránsito y adoptar medidas para garantizar la conducción segura.

TransMilenio recalcó la obligación de todos los trabajadores y usuarios del sistema de acatar las leyes viales. En palabras de la entidad, es indispensable que los actores del sistema “cumplan rigurosamente las normas de conducción y seguridad vial, así como la activación oportuna de los protocolos establecidos ante cualquier incidente”.

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La empresa recordó que los protocolos están diseñados para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas que comparten el espacio público, subrayando la importancia de no desvirtuar su finalidad.

Conductores de Sitp se pelearon por el paso en plena vía de Bogotá y con pasajeros a bordo: este es el video

El video de una fuerte discusión entre dos conductores del Sitp en el sector de Hayuelos, occidente de Bogotá, desató inquietud entre los pasajeros y volvió a poner en primer plano el tema de la tolerancia en el transporte público de la ciudad.

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Una acalorada disputa entre dos conductores del SITP interrumpió la tranquilidad nocturna en el sector de Hayuelos, en Bogotá, cuando un altercado por una maniobra en la vía desató gritos y golpes a la carrocería frente a pasajeros atónitos, reavivando cuestionamientos sobre la tolerancia y la capacitación en el transporte público capitalino - crédito @PasaenBogota / X

“¿Por qué me cierra?”, exigió desde la puerta de acceso uno de los operadores, mientras golpeaba la carrocería del otro bus. La respuesta fue categórica: “Le estoy dando paso al man”, insistió el segundo conductor, en un intercambio que fue grabado por usuarios y rápidamente circuló en redes sociales.

La escena no pasó a mayores, pero la tensión se hizo evidente para quienes presenciaron el hecho. Los pasajeros, testigos directos, manifestaron su incomodidad por la situación.

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El episodio llevó a decenas de ciudadanos a opinar en la plataforma X, antes Twitter. Entre los mensajes más compartidos, uno sentenció: “No tiene justificación ese nivel de intolerancia, no están preparados para prestar un servicio público”. Otro usuario expresó su molestia con dureza: “El sistema de transporte solo cambió de careta. De resto, son los mismos trogloditas al volante”.

En un tercer comentario, la crítica se centró en los requisitos para ser conductor: “Claramente son ñeros con licencia C2, no necesitan educación, con solo ser bachiller ya los reciben, es igual que los tombos”.

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El incidente registrado la noche del 10 de mayo dejó expuesta la presión bajo la que trabajan los conductores del SITP. Si bien la confrontación no pasó de los gritos, el malestar ciudadano se reflejó en los comentarios que circularon en redes, muchos de ellos cuestionando la preparación y el control emocional de quienes están al frente de los buses.

La maniobra de “cerrar” a otro vehículo, que originó la disputa, está considerada una práctica peligrosa y una falta de cortesía vial. Esta acción limita el espacio de frenado y la capacidad de reacción del otro conductor, aumentando el riesgo de accidentes, sobre todo cuando se realiza de forma agresiva y sin respetar los puntos ciegos.