El próximo presidente de Colombia tendrá que resolver graves problemas en la economía: así de complicado deja el panorama Gustavo Petro

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada del próximo Gobierno encuentra a la economía colombiana en una situación compleja y contradictoria. Inflación, empleo, tasas de interés y crecimiento presentan avances respecto a 2022, pero la desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB), el aumento de la informalidad y los desafíos fiscales dibujan un panorama de alta exigencia para el nuevo presidente.

El próximo mandatario afrontará una economía que combina una leve reducción de la inflación y el desempleo en comparación con 2022, pero con un crecimiento ralentizado y la fuerte presión sobre el déficit fiscal. Según expertos consultados por Infobae Colombia, el reto será tener un control de precios, formalización, ajuste del gasto y reactivación de sectores estratégicos, en medio de una confianza limitada y sostenibilidad en entredicho.

PUBLICIDAD

Inflación y su impacto en la economía colombiana

Uno de los principales problemas es la inflación, que bajó desde el 10,84% reportado en agosto de 2022, pero sigue por encima de la meta oficial (3%). Para el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, “la inflación en el país va a terminar en un 6% alto, casi llegando al 7%”. Advierte que los aumentos del salario mínimo beneficiaron a cuatro millones de personas, pero “más del 50% de la población no llega a ese salario mínimo y sufre esa inflación”.

Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2022 - crédito Europa Press

Por su parte, el profesor de Hacienda y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho coincide en que la meta del Banco de la República queda atrás: “A mayo 31 tenemos la inflación en el 5,84%, que está por encima del 3% o 4% que planteó el Banco de la República para todo el año 2026 y se prevé que cerrará con niveles del 6,5% aproximadamente”. Considera indispensable un ajuste fiscal serio, ya que la inflación se mantendrá alta si no se fortalece la disciplina del gasto y el ingreso.

PUBLICIDAD

Entretanto, el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea) de la Universidad de La Sabana Santiago Espinosa González recalcó la distancia respecto al objetivo de largo plazo: “La inflación se encuentra en ascenso mes a mes, llegando casi a un 6%, muy lejana de la meta del 3% de inflación”. Los tres expertos insisten en la necesidad de medidas de austeridad y fortalecimiento institucional para evitar que los precios continúen presionando a la economía.

Mercado laboral, informalidad y sostenibilidad del empleo

El desempleo cayó a 8,8% y se situó en uno de los niveles más bajos en décadas. Sin embargo, Londoño dice que la mejora tiene un trasfondo problemático. “La gran mayoría de esa disminución se da por el autoempleo, los informales. Y eso no es bueno”. Advierte, además, que estos trabajadores “no están cotizando a la seguridad social, no tienen protección para la seguridad social y la vejez”.

PUBLICIDAD

La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora - crédito Dane

Amorocho recordó que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), más del 55% de los ocupados está en la informalidad. “La mayor parte depende en su extensión de un empleo que básicamente se está dando por trabajos por su propia cuenta”, apunta. Espinosa González señala que la baja del desempleo se debe en gran parte al rol del Estado como empleador. “Dependiendo de quién sea el que llegue a la casa de Nariño, pues esto puede cambiar radicalmente”, agregó.

Los analistas coinciden en que la sostenibilidad de este empleo es limitada. Amorocho pronostica que el desempleo podría repuntar hasta 9,2% a finales de 2026, lo que exige políticas activas para la formalización laboral y protección social.

PUBLICIDAD

Tasa de interés, dólar y percepción de riesgo

La tasa de interés del Banco de la República permanece alta, en 11,25%, lo que restringe el crédito y afecta los sectores productivos. Londoño explica que “el Banco de la República ha tenido que mantener una tasa alta y ha tenido que subirla, primero para controlar la inflación. Y, segundo, la perspectiva de insuficiencia fiscal o de ese déficit fiscal tan alto”.

Amorocho prevé que, si no hay ajustes serios, la tasa podría llegar al 12% o 12,5% a finales de 2026. Esto impacta el consumo y la inversión, en especial, en rubros como la construcción. Espinosa González considera que “una tasa de interés que está bastante elevada cohíbe el consumo, cohíbe el gasto, nuevos créditos, pero que favorece inversiones en renta fija”.

PUBLICIDAD

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, el dólar en Colombia registró cifras históricas la pasar la línea de los $5.000 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respecto al dólar, la divisa muestra cierta estabilidad. Amorocho proyecta un rango de $3.600 y $3.750 a finales de año, si las condiciones actuales se mantienen. Londoño señala que la mayor confianza después del cambio político y operaciones para gestionar deuda fortalecieron el peso colombiano. Espinosa González menciona además la entrada de dólares por emisiones de bonos internacionales.

Al cierre de la jornada del 17 de junio, la divisa norteamericana cerró en promedio de $3.440,02, según la plataforma Set-FX.

Crecimiento económico, déficit fiscal y rumbo futuro

El PIB experimentó una fuerte caída: de 8,6% en 2022 a apenas 2,2% en el primer trimestre de 2026. Para Londoño, “el crecimiento de este Gobierno ha sido mediocre. Si lo miramos en promedio, no hemos llegado al 1,7% y las perspectivas muestran que este año terminaremos creciendo por debajo del 2%”. Atribuye la situación a la falta de inversión y a una elevada carga tributaria.

PUBLICIDAD

Amorocho prevé una tasa de crecimiento final de entre 2,2% y 2,3%. Espinosa González considera insuficiente este desempeño. Según él, una economía como la colombiana “debería estar creciendo a un 6% para realmente sacar a millones de personas de la pobreza”. Además, la mayor parte del impulso reciente proviene del empleo generado directamente por el Estado, lo que arroja dudas sobre su sostenibilidad.

El déficit fiscal es una gran preocupación de los expertos. Espinosa González remarca que “el déficit fiscal hoy se encuentra en prácticamente el peor punto de todo este ciclo”. Londoño lamenta “ese escandaloso gasto que está haciendo el Gobierno”. El margen fiscal reducido limita la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento y sostener el empleo en el corto plazo.

PUBLICIDAD

Qué debe hacer el próximo Gobierno: reformas y recetas de los expertos

Ante el panorama, los expertos coinciden en la urgencia de reformas estructurales. Londoño enfatiza que “la primera es dar seguridad jurídica. No atacar las instituciones hace que haya confianza en los inversionistas”. Propone además reducir el déficit con recortes en el gasto y reactivar sectores como el extractivo y la construcción, incluidos programas de vivienda como Mi Casa Ya y una revisión a la carga tributaria.

El Congreso de la República será clave para las medidas económicas que tome el próximo Gobierno en Colombia - crédito Colprensa

Amorocho destaca la importancia de una “reforma tributaria estructural al ingreso”, no centrada en subir las tarifas sino en ampliar la base gravable y reducir de manera progresiva la carga sobre las empresas y el IVA. Además, pide fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, racionalizar el gasto y gestionar mejor la deuda mediante créditos multilaterales de largo plazo.

PUBLICIDAD

Espinosa González sintetiza el desafío y dice que al próximo presidente “le tocará ajustar el déficit fiscal y buscar un crecimiento más sostenible, apoyándose menos en el gasto público y más en la inversión y la productividad del sector privado”. Londoño aboga por “bajar la tarifa para ciertas empresas que están tributando mucho... ampliando la base y eliminando exenciones que no demuestran su efectividad”.

Para Amorocho, el punto de partida es “un compromiso serio con el ajuste de las finanzas públicas” y con la disciplina en el gasto estatal. La visión, según los especialistas, permitiría encauzar mejoras en inflación, tasa de interés, crecimiento y empleo.