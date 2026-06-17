Colombia

El mapa de la primera vuelta en el Caribe dejó a Abelardo de la Espriella con el reto de remontar una región donde Iván Cepeda ganó los siete departamentos

Un análisis elaborado a partir del escrutinio oficial de la Registraduría muestra que la región aportó una ventaja de casi 569.000 votos al candidato de izquierda y evidencia diferencias marcadas entre ciudades, municipios y sectores urbanos

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Ganador por municipio en los siete departamentos del Caribe: Iván Cepeda se impuso en 133 municipios y Abelardo de la Espriella en 62 - crédito Ricardo Ruiz
Ganador por municipio en los siete departamentos del Caribe: Iván Cepeda se impuso en 133 municipios y Abelardo de la Espriella en 62 - crédito Ricardo Ruiz

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo dejó un panorama electoral contrastante entre el resultado nacional y el comportamiento de la región Caribe. Aunque Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado del país con el 43,8% de los votos válidos, equivalentes a 10.350.765 sufragios, frente al 41% alcanzado por Iván Cepeda, correspondiente a 9.697.799 votos, en los siete departamentos del Caribe continental la tendencia fue diferente.

Infobae Colombia consultó a Ricardo Ruiz, analista de datos, que elaboró un análisis de los resultados electorales en la región a partir del escrutinio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, procesado puesto por puesto. De acuerdo con los datos analizados, Iván Cepeda obtuvo 2.246.857 votos en el Caribe continental, equivalentes al 53,2% de los votos válidos, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzó 1.678.019 sufragios, correspondientes al 39,8%, sobre un total de 4,2 millones de votos válidos.

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La diferencia entre ambos candidatos en la región fue de 568.838 votos. De acuerdo con el análisis, esa ventaja representa cerca de la mitad de la desventaja que Cepeda acumuló frente a De la Espriella en el resto del país, donde la diferencia fue de aproximadamente 1,22 millones de votos.

Aunque la campaña de Abelardo de la Espriella había identificado la costa Atlántica como uno de sus territorios prioritarios, los resultados muestran un comportamiento electoral similar al registrado en 2022, cuando Gustavo Petro ganó la región en primera y segunda vuelta.

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Cepeda ganó los siete departamentos del Caribe

El resultado agregado de la región: 53,2% para Iván Cepeda y 39,8% para Abelardo de la Espriella sobre 4,2 millones de votos válidos - crédito Ricardo Ruiz
El resultado agregado de la región: 53,2% para Iván Cepeda y 39,8% para Abelardo de la Espriella sobre 4,2 millones de votos válidos - crédito Ricardo Ruiz

Los resultados oficiales indican que Iván Cepeda se impuso en los siete departamentos del Caribe continental. Su mejor resultado se registró en Sucre, donde alcanzó el 56,7% de los votos válidos frente al 36,4% de De la Espriella. También obtuvo mayoría en Córdoba con 55,8%, La Guajira con 55,5%, Bolívar con 54,1%, Magdalena con 52,5%, Atlántico con 52,4% y Cesar con 46,6%.

Por otra parte, el departamento más competido fue Cesar. Allí la diferencia entre los dos candidatos fue de apenas 1.012 votos. Cepeda obtuvo 225.055 sufragios frente a los 224.043 de De la Espriella, sobre casi medio millón de votos válidos. El análisis identifica, además, una marcada diferencia territorial dentro de ese departamento: municipios del sur como Aguachica (59,6%), Pelaya (60,7%), Río de Oro (60,8%), respaldaron mayoritariamente a De la Espriella, mientras Valledupar fue ganada por Cepeda con una ventaja inferior a tres puntos porcentuales (47,7% contra 44,9%).

Entre los municipios donde Cepeda obtuvo sus porcentajes más altos aparece Zambrano, en Bolívar, con 77,5%; El Retén, en Magdalena, con 77%; Santiago de Tolú, en Sucre, con 73,5%; y Zona Bananera, también en Magdalena, con 72,8%.

Por su parte, el voto más favorable a De la Espriella se concentró principalmente en los bordes sur de Bolívar y Cesar. El análisis destaca el caso de Santa Rosa del Sur, donde obtuvo el 70,1% de los votos; además de municipios del corredor del Magdalena Medio como Santa Ana, Hatillo de Loba, Pinillos y Morales.

Barranquilla, Cartagena, Soledad y Santa Marta mostraron patrones diferenciados

Margen entre Cepeda y De la Espriella municipio a municipio: el azul se concentra en el sur de Bolívar y el sur del Cesar - crédito Ricardo Ruiz
Margen entre Cepeda y De la Espriella municipio a municipio: el azul se concentra en el sur de Bolívar y el sur del Cesar - crédito Ricardo Ruiz

Dentro de las principales ciudades del Caribe, Barranquilla fue la única capital que registró una competencia estrecha entre los dos candidatos. Cepeda obtuvo el 47,2% de los votos frente al 45,5% de De la Espriella, una diferencia de apenas 1,7 puntos porcentuales sobre cerca de 600.000 votos.

El análisis por barrios muestra una división geográfica marcada. De la Espriella obtuvo sus mejores resultados en sectores del norte de la ciudad como El Golf, Riomar, Altos del Limón, Altos de Riomar, San Vicente y Andalucía. Cepeda, en cambio, concentró su mayor respaldo en barrios del sur y suroccidente como Rebolo, Las Gardenias, La Luz, San Pedro Alejandrino y el corregimiento Juan Mina. De los 94 barrios con puesto de votación propio, Cepeda ganó en 64 y De la Espriella en 30.

Barranquilla, barrio por barrio: el norte votó por De la Espriella y el sur por Cepeda, con un resultado global de 47,2%–45,5% - crédito Ricardo Ruiz
Barranquilla, barrio por barrio: el norte votó por De la Espriella y el sur por Cepeda, con un resultado global de 47,2%–45,5% - crédito Ricardo Ruiz

El documento señala además que Atlántico fue el único departamento de la región donde Cepeda obtuvo un porcentaje inferior al logrado por Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial de 2022. Mientras Petro había alcanzado el 54,8%, Cepeda obtuvo el 52,4%.

En Cartagena, Cepeda logró una ventaja más amplia alcanzando el 57,4% de los votos frente al 34,2% de De la Espriella. De los 82 barrios con información directa, el candidato de derecha ganó únicamente en diez, principalmente ubicados en la franja turística y en sectores de mayor valorización urbana como Bocagrande (+66,9 puntos), Manga (+53,1), el Centro Histórico, San Diego y Crespo. Mientras tanto, barrios más populares de la ciudad como Pasacaballos (+76,6 puntos), Membrillal, Albornoz, Policarpa, Arroz Barato y La Candelaria registraron amplias mayorías para Cepeda.

Cartagena: De la Espriella solo ganó en 10 barrios, entre ellos Bocagrande, Manga y el Centro histórico - crédito Ricardo Ruiz
Cartagena: De la Espriella solo ganó en 10 barrios, entre ellos Bocagrande, Manga y el Centro histórico - crédito Ricardo Ruiz

En Soledad, Cepeda ganó en los 44 barrios incluidos en la medición directa y alcanzó un resultado agregado de 62,3%, frente al 32,3% de De la Espriella.

Soledad: Cepeda ganó los 44 barrios con puesto de votación, con el 62,3% de los votos - crédito Ricardo Ruiz
Soledad: Cepeda ganó los 44 barrios con puesto de votación, con el 62,3% de los votos - crédito Ricardo Ruiz

En Santa Marta obtuvo el 52,6% frente al 37% de su contenedor. Allí, el patrón fue similar al observado en otras ciudades: los sectores turísticos y residenciales de mayores ingresos favorecieron a De la Espriella, mientras que los barrios populares respaldaron mayoritariamente a Cepeda.

Las demás capitales también fueron ganadas por Cepeda: Sincelejo registró un resultado de 56,9% frente a 36,5%; Riohacha 53,6% frente a 38,6%; Montería 50,6% frente a 42,4%; y Valledupar 47,7% frente a 44,9%.

Santa Marta, barrio por barrio sobre la capa urbana oficial: 48 de 55 quedaron enmanos de Cepeda; De la Espriella ganó El Rodadero Sur y el corredor turístico - crédito Ricardo Ruiz
Santa Marta, barrio por barrio sobre la capa urbana oficial: 48 de 55 quedaron enmanos de Cepeda; De la Espriella ganó El Rodadero Sur y el corredor turístico - crédito Ricardo Ruiz

El Caribe registró baja participación frente a 2022

La región Caribe registró una participación promedio del 48,2%, por debajo del promedio nacional, que fue de 58%. Ninguno de los departamentos alcanzó la media nacional. La Guajira presentó el porcentaje más bajo con 36,3%, mientras Bolívar registró 46,1% y Magdalena 46,3%.

De acuerdo con el análisis, esta situación deja un margen importante de crecimiento en participación de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio.

La comparación con los resultados de 2022 muestra que Cepeda mejoró el desempeño obtenido entonces por el Pacto Histórico en seis de los siete departamentos del Caribe. Los aumentos se registraron en Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, Sucre y La Guajira. El único retroceso se observó en Atlántico, donde la votación fue 2,4 puntos inferior a la obtenida por Petro cuatro años atrás.

La participación por departamento: todo el Caribe quedó por debajo del 58% nacional, con La Guajira en el 36,3% - crédito Ricardo Ruiz
La participación por departamento: todo el Caribe quedó por debajo del 58% nacional, con La Guajira en el 36,3% - crédito Ricardo Ruiz

Metodología del análisis

El estudio fue construido a partir del escrutinio oficial de la Registraduría Nacional correspondiente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

La base de datos utilizada incluyó información de 2.903 puestos de votación distribuidos en los siete departamentos del Caribe continental: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, sin incluir a San Andrés y Providencia. Los porcentajes fueron calculados sobre el total de votos válidos, es decir, sumando los votos obtenidos por los candidatos y el voto en blanco.

Para la elaboración de los mapas por barrios, cada puesto de votación fue asignado al barrio donde se encuentra ubicado físicamente mediante la georreferenciación oficial de la Registraduría. Esa información fue cruzada con las capas cartográficas de barrios disponibles para cada ciudad, incluyendo catastros municipales en Barranquilla, Cartagena y Soledad, así como la cartografía urbana utilizada para Santa Marta.

Los barrios sin puesto de votación propio fueron representados utilizando la tendencia electoral del puesto más cercano, aunque no fueron incluidos dentro de los conteos de barrios ganados. Asimismo, se excluyeron de la medición los puestos de censo y los centros de votación ubicados en establecimientos carcelarios debido a que concentran votantes sin asignación territorial específica. En el caso de Santa Marta, el análisis por barrios se limitó al casco urbano y no incluyó corregimientos rurales dentro de la distribución territorial.

Respecto de la participación electoral fue calculada tomando como referencia los votos totales reportados en el escrutinio y el censo electoral de 2026 publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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