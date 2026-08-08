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Abelardo de la Espriella posesionó 18 ministros de su gabinete: fue en un acto privado en el Batallón Pichincha de Cali

El equipo quedó integrado por nueve mujeres y nueve hombres, en cumplimiento de la ley de cuotas de género

Así quedó el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles
Así quedó el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles
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El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, posesionó este viernes 7 de agosto de 2026 a 18 integrantes de su gabinete ministerial en una ceremonia a puerta cerrada en el Batallón Pichincha de Cali, Valle del Cauca. El equipo quedó integrado por nueve mujeres y nueve hombres, en cumplimiento de la ley de cuotas de género.

El vicepresidente José Manuel Restrepo difundió imágenes del acto en redes sociales y felicitó a los nuevos ministros: “Felicitaciones al gabinete de la Patria Milagro”. También afirmó: “Colombianos dispuestos a dejar el corazón para servirle al país. Hay muchos desafíos por enfrentar, pero con el liderazgo del presidente sacaremos a nuestra Nación adelante”.

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El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1136 en el cual oficializa el nombramiento de los 18 ministros que integrarán su gabinete - crédito Presidencia
El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1136 en el cual oficializa el nombramiento de los 18 ministros que integrarán su gabinete - crédito Presidencia

El acto se realizó después de la investidura del mandatario en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, y marcó el inicio formal de las funciones del equipo ministerial.

En el gabinete fueron designados Rodrigo Lara (Interior), Jorge Eduardo Mora (Defensa), Omar Bula Escobar (Relaciones Exteriores) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda). También asumieron Iván Cancino (Justicia), Ana María Vesga (Salud), Mauricio Gómez Amín (Comercio, Industria y Turismo) y Viviane Morales (Educación).

Los ministros se posesionaron en un acto privado - crédito Presidencia
Los ministros se posesionaron en un acto privado - crédito Presidencia

Completan la nómina Indalecio Dangond Baquero (Agricultura y Desarrollo Rural), Natalia López (Trabajo), Fabio Arjona (Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Elsa Noguera (Transporte). Además, fueron nombrados María Nohemí Arboleda (Minas y Energía), Alexandra Falla (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Paola Holguín (Cultura) y Jaime Andrés Beltrán (Vivienda, Ciudad y Territorio).

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El equipo quedó integrado por nueve mujeres y nueve hombres, en cumplimiento de la ley de cuotas de género - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El equipo quedó integrado por nueve mujeres y nueve hombres, en cumplimiento de la ley de cuotas de género - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La lista la cierran Claudia Benavides Salazar (Ciencia, Tecnología e Innovación), seleccionada mediante el ‘Banco de talentos’, y Juliana Gutiérrez (Deporte). Restrepo resumió la jornada con una frase: “¡Qué gran día ha sido este 7 de agosto!”.

Primer consejo de seguridad de De La Espriella en Cali priorizó la lucha contra economías ilegales

Declaraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro luego de la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @DilianFrancisca/X

Tras la posesión ministerial, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó su primer consejo de seguridad en el Cantón Militar Pichincha de Cali, centrado en el suroccidente del país.

La reunión definió que la respuesta estatal debe ser interinstitucional para enfrentar la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el accionar de grupos armados que delinquen en Valle del Cauca y el resto de la región.

Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, se planteó iniciar la aspersión aérea de cultivos ilícitos y combinarla con sustitución, con disposición del departamento para cofinanciar ese proceso. También anunció la construcción de un batallón de alta montaña en Jamundí y afirmó: “Se va a destrabar todo lo que no se pudo realizar con el Gobierno anterior”.

En su cuenta de X Toro afirmó que “el Presidente escuchó de frente las problemáticas de seguridad del Valle y pudimos explicarle que, cuando la Nación nos falló en el gobierno anterior, el Valle respondió con trabajo: con la Tasa de Seguridad fortalecimos las capacidades de nuestra Fuerza Pública”.

Y agregó: “Hoy tenemos una ruta clara: articular a todos los sectores, ministerios y a la Fuerza Pública para ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios. También planteamos avanzar en la aspersión aérea, pero también en la sustitución. Desde el Valle estamos dispuestos a cofinanciar este proceso porque sabemos que la seguridad también se construye ofreciendo alternativas a nuestras comunidades”.

El 30 de julio se llevó a cabo el consejo de seguridad previo a la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, y que fue liderado por el alcalde de la ciudad Alejandro Eder - crédito @alejoeder/X
El 30 de julio se llevó a cabo el consejo de seguridad previo a la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, y que fue liderado por el alcalde de la ciudad Alejandro Eder - crédito @alejoeder/X

El alcalde de Cali, Alejandro Eder dijo que en el consejo “la región habló con una sola voz” para pedir más seguridad, mayor presencia del Estado y resultados, y ratificó la disposición de trabajar con el nuevo Gobierno. En otra declaración sostuvo: “Cali es sede alterna de la Presidencia de la República y, es más, arrancamos con un consejo de seguridad y estamos listos para trabajar de manera constructiva con el Gobierno nacional”.

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