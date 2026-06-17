Colombia

Autoridades neutralizaron a comisión de explosivistas de las disidencias en el Cauca, van cinco bajas confirmadas

Los individuos habían protagonizado hurtos en la vía Panamericana y habían atacado a la fuerza pública y la población civil en la región

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Ejército Nacional - Cauca
Efectivos militares desplegados en la zona rural de El Tambo, Cauca, tras los combates que permitieron neutralizar a miembros del grupo armado residual - crédito Ejército Nacional

El 17 de junio, el Ejército Nacional informó sobre un operativo en el que neutralizó a cinco integrantes de las disidencias de las Farc, más específicamente el frente residual Jaime Martínez, que tiene injerencia en el Cauca.

En el informe oficial, las autoridades revelaron que los sujetos integraban una comisión armada que tendría la labor de instalar artefactos explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, en donde 20 ciudadanos fueron asesinados y alrededor de 45 terminaron con heridas de gravedad.

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Estos individuos también habían protagonizado hurtos de vehículos en la vía Panamericana y frecuentemente utilizaban drones con explosivos para intimidar a la población civil.

Ejército Nacional - Cauca
Material de guerra decomisado por las autoridades, vinculado a la estructura Jaime Martínez, responsable de ataques y atentados en el Cauca y el Valle del Cauca - crédito Ejército Nacional

Así fue el operativo

Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido realizaron la operación tras enfrentamientos registrados en el sector de La Gallera, zona rural del municipio de El Tambo.

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La ubicación de este grupo fue posible tras labores de inteligencia y el seguimiento continuo de su accionar, así como por información suministrada por algunos cabecillas capturados. Según reportes militares, la comisión neutralizada tenía responsabilidad directa en la instalación de dispositivos explosivos, adicionalmente, se atribuye a este grupo una serie de delitos que afectan a la población civil, entre ellos el desplazamiento forzado de habitantes de la zona rural, con el propósito de despojarlos de sus tierras para destinarlas al abastecimiento logístico del grupo armado.

También se le relaciona con el reclutamiento de menores de edad, el hurto de vehículos y maquinaria pesada empleados en obras de infraestructura vial, los cuales eran utilizados en ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil.

La operación permitió la incautación de ocho fusiles, una ametralladora, municiones y otros elementos de guerra, que formaban parte del armamento utilizado por la comisión armada. Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.

Ejército Nacional - Cauca
Equipos de la Fuerza Pública colombiana asegurando los elementos incautados a la estructura Jaime Martínez - crédito Ejército Nacional

Otros hechos que se atribuyen a la estructura Jaime Martínez incluyen ataques con drones en zonas rurales de municipios como Jamundí, en el Valle del Cauca, y Morales, Buenos Aires y Suárez, en el Cauca. En uno de estos ataques, registrado en Suárez, ocho personas, incluidos siete menores de edad, sufrieron heridas a causa de explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

El Ejército Nacional informó que las operaciones militares continúan en el Cauca, donde las tropas mantienen acciones orientadas a garantizar la seguridad de las comunidades y contrarrestar las actividades de los grupos armados ilegales presentes en la región.

Ejército Nacional - Cauca
Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido durante la operación en La Gallera, zona rural de El Tambo, Cauca, donde murieron cinco integrantes del GAO-r Jaime Martínez - crédito Ejército Nacional

Segundo operativo en menos de 24 horas

El 16 de junio, el Ejército Nacional informó sobre un operativo en el que las autoridades incautaron un arsenal perteneciente a la estructura armada Jaime Martínez. El material decomisado incluye drones, explosivos, equipos de comunicación, munición, prendas de uso militar, brazaletes, banderas y propaganda vinculada al grupo armado. Entre los elementos hallados se encuentran artefactos explosivos improvisados y cilindros de diversos tamaños, alineados junto a los drones, lo que revela la capacidad del grupo para ejecutar ataques combinando explosivos y aeronaves no tripuladas.

Las autoridades señalaron que esta operación se desarrolló en una zona del Pacífico caucano donde la estructura mantiene corredores de movilidad y áreas de influencia para acciones armadas contra la fuerza pública y la población civil.

El Ejército Nacional informó que en este operativo tuvieron ayuda de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, y que tenía como objetivo debilitar las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados organizados en el Pacífico colombiano. Entre los equipos incautados también hay dispositivos utilizados para comunicación y coordinación, así como para ataques con drones, una táctica que estas estructuras han implementado en distintas regiones del país.

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