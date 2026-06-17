El dólar está más caro en las casas de cambio en diferentes ciudades de Colombia: cuál es la diferencia con la TRM oficial

El dólar se negocia este 17 de junio en las casas de cambio de Colombia por encima de la TRM de $3.427,07 en medio de mayor demanda por viajes, prima y Mundial de fútbol - crédito Victoria Valtierra/Cuartooscuro.com

El dólar se negocia el miércoles 17 de junio en las casas de cambio de Colombia con precios que se apartan de la TRM de $3.427,07, en un momento de alta demanda por viajes de mitad de año, el pago de la prima y el Mundial de fútbol: comprar la divisa resulta más caro que la tasa oficial y venderla, en promedio, deja un valor superior al referente del mercado.

El promedio de venta en 24 casas de cambio en seis ciudades se ubica en $3.693 por dólar, es decir, $265,93 por encima de la tasa representativa vigente. Para la compra, el promedio es de $3.538, por lo que quien entregue dólares recibe $110,93 más por unidad frente a la TRM.

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El mismo dato también registra otro corte para el 17 de junio: un promedio de compra de $3.511,50 y de venta de $3.641,50 en las principales ciudades del país.

Se debe tener en cuenta que los valores cambian según la ciudad y el establecimiento, porque las casas de cambio fijan sus precios con base en la oferta y la demanda, los valores de otras casas de cambio, la TRM, las cotizaciones de compra y venta en bancos y la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.

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El promedio de venta del dólar en 24 casas de cambio consultadas en seis ciudades llega a $3.693 y el de compra a $3.538, ambos por encima de la tasa oficial - crédito EFE

En Bogotá, las casas de cambio venden el dólar en promedio a $3.661, lo que equivale a $233,93 por encima de la TRM del día. El promedio de compra de nueve establecimientos consultados se ubica en $3.559, de modo que quien venda sus divisas obtiene $131,93 más por dólar frente a la tasa oficial.

Entre los precios de venta más bajos en la capital aparecen Cambios Kapital, Surcambios y Nutrifinanzas, con $3.620. En el extremo más alto figuran Banco Unión con $3.750, Latincambios con $3.730 y Amerikan Cash con $3.660.

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Para quien quiera vender dólares en Bogotá, las mejores ofertas de compra las tienen Nutrifinanzas y Cambios Vancouver con $3.500, seguidos de Condor y Surcambios con $3.520. En la tabla general por ciudades, la capital aparece con compra de $3.556, venta de $3.652 y un spread de 96.

En Medellín, el promedio de venta es de $3.630 y el de compra de $3.517. Si el interés es comprar dólares, Condor los ofrece a $3.630, Unicambios y Euroservicios a $3.650 y Divisas Medellín a $3.610.

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Si la operación es vender, en Medellín los valores informados son $3.540 en Unicambios, $3.520 en Euroservicios, $3.510 en Divisas Medellín y $3.500 en Condor. En el cuadro consolidado por ciudades, Medellín registra compra de $3.501, venta de $3.625 y spread de 124.

Las casas de cambio ajustan el precio del dólar según la oferta y la demanda, la TRM, las cotizaciones bancarias y la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Cali, Euro Express vende el dólar a $3.670, Tu cambio a $3.690 y Punto Dollar a $3.720. Para la compra, Punto Dollar paga $3.530, Tu cambio $3.500 y Euro Express $3.400.

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La tabla por ciudades ubica a Cali con compra de $3.465, venta de $3.690 y un spread de 225, el mayor entre las ciudades listadas. En Cartagena, ese cuadro marca compra de $3.500, venta de $3.720 y spread de 220.

En Barranquilla, los precios de compra informados son $3.873 por Dólar hoy Barranquilla, $3.600 en Punto Dollar y $3.460 en Acciones y Valores. Para la venta, Acciones y Valores ofrece $3.730, Punto Dollar $3.780 y Dólar hoy Barranquilla $4.034.

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Por su parte, en Cartagena, el precio promedio de venta es de $3.707. Según los valores informados por establecimiento, Cambios Vancouver compra dólares a $3.640, Punto Dollar a $3.720 y Acciones y Valores a $3.760; para vender al público, Acciones y Valores ofrece $3.460, y Punto Dollar y Cambios Vancouver $3.500.

En Cúcuta, Dólar Hoy compra a $3.580 y Acciones y Valores a $3.770. La venta se ubica en $3.510 y $3.460, respectivamente. En la tabla de ciudades, Cúcuta figura con compra de $3.510, venta de $3.580 y el spread más bajo del grupo: 70.

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Pereira también aparece en el consolidado con compra de $3.500, venta de $3.640 y spread de 140. Ese cuadro reúne seis ciudades: Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Pereira.

Bogotá registra una brecha amplia frente a la TRM, con un promedio de venta de $3.661 y de compra de $3.559 en las casas de cambio consultadas - crédito Luisa González/Reuters

Por establecimiento, los valores informados muestran diferencias marcadas. Amerikan Cash registra compra de $3.600 y venta de $3.660, Cambios Kapital $3.600 y $3.620, Cambios Vancouver $3.500 y $3.640, Latin Cambios $3.670 y $3.730, Punto Dollar $3.600 y $3.700, y Smart Exchange $3.480 y $3.640.

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El spread más bajo entre esos locales es el de Cambios Kapital, con 20, mientras que Smart Exchange llega a 160. Esa dispersión explica por qué el precio final para comprar o vender dólares no siempre acompaña de inmediato los movimientos de la tasa oficial.

El dólar ha mostrado una volatilidad fuerte en los últimos meses y se mueve en niveles no vistos en cinco años. En los últimos días, y en el marco de las elecciones, la moneda fluctuó con intensidad, lo que atrajo la atención de inversionistas y ahorradores que buscan proteger patrimonio, preservar poder adquisitivo frente a la inflación y diversificar riesgo con exposición a una divisa de referencia global.