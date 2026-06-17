Colombia

Así fue la última protesta del activista Beto Coral contra Abelardo de la Espriella en Miami: “¿Votaría por quien ayudó a robarse los recursos de Venezuela?”

Una jornada de protestas dejó al descubierto divisiones internas en la comunidad colombiana en Estados Unidos, en medio de acusaciones por dinero y tensiones por posturas migratorias

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La manifestación se realizó al mediodía del 15 de junio de 2026 frente a la Universidad de Miami, en plena segunda vuelta presidencial en Colombia, con carteles y consignas sobre intereses externos - crédito @Betocoralg / X

Durante una jornada de manifestaciones protagonizada por el ciudadano colombiano Beto Coral frente a la Universidad de Miami, en Estados Unidos, registrada al mediodía del 15 de junio del 2026, el activista afín a la izquierda lanzó una serie de acusaciones dirigidas al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La protesta se desarrolló en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y la viralidad de este registro ocurre un día después de que Coral fuera retenido por la agencia federal HSI (Homeland Security Investigations).

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Coral, quien reside en Estados Unidos desde 2015, realizó una protesta con carteles y consignas. Además, declaró que su acción buscaba alertar sobre el comportamiento de De la Espriella, reclamando que el abogado supuestamente actúa en favor de intereses externos y no representa a la comunidad colombiana.

Además, el activista mencionó presuntos lazos entre De la Espriella y casos como el de Álex Saab (señalado testaferro del entonces dictador Nicolás Madura en Venezuela), así como sus reservas sobre el manejo de fondos asociados a la pirámide DMG y las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

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Acusaciones de Beto Coral contra Abelardo de la Espriella

Coral contextualizó la protesta al señalar: “Estamos al frente de lo que es la Universidad de Miami, muy retirados de lo que es el recinto donde se están realizando las votaciones hoy en Colombia. Y nada, aquí en la esquina estamos parados con estos carteles”.

El activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg / X
El activista afirmó que las promesas de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 derivaron en deportaciones de connacionales, humillaciones y traslados a África, y sostuvo que el jurista colombiano impulsaría medidas para mantener esa línea política - crédito @Betocoralg / X

Durante su intervención, lanzó una pregunta a quienes lo observaban: “¿Usted votaría por quien ayudó a robarse los recursos de Venezuela? Recordemos la relación de Alex Saab con Abelardo y también preguntándoles a la gente dónde está la plata de DMG”.

El activista insistió en sus dudas sobre el manejo de recursos vinculados a Venezuela y los fondos ligados a DMG, destacando estos temas como representativos de problemáticas de corrupción.

Coral sostuvo que De la Espriella actúa conforme a intereses ajenos a los de los colombianos y lo definió como “arrodillado” frente a poderes exteriores.

Críticas a la postura de De la Espriella frente a Donald Trump

En la misma protesta, Coral se refirió al impacto de las políticas promovidas por Donald Trump en la comunidad colombiana migrante. Expresó: “Donald Trump ganó acá en el 2024 con promesas populistas de resolver los problemas de Estados Unidos deportando a los inmigrantes trabajadores honestos”.

Prosiguió con una denuncia sobre las consecuencias de dichas políticas: “Él usó eso para deportar a muchos colombianos honestos, humillarlos y hasta mandarlos para África, donde ni siquiera nunca habían vivido”.

Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en EE. UU.
Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

Advirtió, además, sobre las intenciones de De la Espriella en relación con estas políticas: “Abelardo de la Espriella va a hacer todo lo posible para ayudarle a Trump a seguir con esa agenda”.

El acto encabezado por Coral ante la Universidad de Miami reflejó la persistencia de conflictos entre el activista y el abogado, ilustrando la división en la representación de la diáspora colombiana respecto a las direcciones políticas y migratorias actuales.

Coral se exilió en 2015 tras amenazas ligadas a la investigación por el asesinato de su padre

Desde su llegada a territorio estadounidense en 2015, después de exiliarse, Coral mantuvo una actividad constante en espacios digitales y presenciales, según Infobae.

La salida de Colombia estuvo vinculada a amenazas relacionadas con su labor investigativa sobre el asesinato de su padre, el capitán de la Policía Humberto Coral, de acuerdo con Infobae.

Ese dato explica quién es Beto Coral y por qué su nombre ya tenía exposición antes de la detención en Arizona: se trata de un abogado colombiano que articuló su carrera entre la creación de contenido digital y la participación política.

Su actividad pública giró alrededor de los derechos de los migrantes y de la búsqueda de justicia en el caso de su padre, según el mismo medio.

Beto Coral recordó a su padre en un hilo en X, que cerró escribiendo: "Te amo papá" - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral recordó a su padre en un hilo en X, que cerró escribiendo: "Te amo papá" - crédito @Betocoralg/X

En el plano electoral, Beto Coral se postuló a la Cámara de Representantes de Colombia por la circunscripción de colombianos en el exterior, con propuestas enfocadas en la reforma consular y el respaldo a migrantes.

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