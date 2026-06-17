Armando Benedetti aseguró que el Gobierno reconocerá el resultado electoral sólo “si queda nítida la voluntad popular”

Armando Benedetti afirmó que el Gobierno reconocerá los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio si el escrutinio refleja de manera transparente la voluntad popular - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno nacional reconocerá los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, siempre que el escrutinio refleje de manera transparente la voluntad popular.

“Hemos hecho una articulación impresionante para que quede nítida la voluntad popular. Si queda nítida la voluntad popular, el Gobierno claro que tiene que reconocer esa voluntad popular”, afirmó Benedetti. Esta postura se expresó durante la presentación del decreto de orden público para la jornada electoral, en un contexto de tensión política por recientes declaraciones de figuras afines al oficialismo.

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Benedetti enfatizó la solidez de las instituciones democráticas y solicitó prudencia a los actores políticos, luego de que Gustavo Bolívar advirtiera que una eventual victoria del candidato Abelardo de la Espriella podría desencadenar disturbios sociales.

“No me gustan esas declaraciones que están llamando a hacer algún tipo de amenaza o de presagios apocalípticos de qué pasa o qué no sucede en la democracia, o qué sucede el día de elección. Lo que es claro es que hay unas instituciones fuertes”, puntualizó el ministro.

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El ministro del Interior presentó el decreto de orden público para la jornada electoral en medio de la tensión política por declaraciones de sectores afines al oficialismo - crédito Colprensa

Controversia por declaraciones y respuesta política

Las declaraciones de Bolívar generaron una oleada de críticas de distintos sectores políticos y gremiales.

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), actualmente vinculado a la campaña de Iván Cepeda, intentó matizar sus palabras en una entrevista con Blu Radio, señalando que no se trataba de una amenaza coordinada, sino de una lectura sobre el clima social. No obstante, sostuvo que la estabilidad dependería de la continuidad de determinadas políticas públicas impulsadas por el Gobierno.

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Benedetti insistió en el rechazo a cualquier intento de condicionar la aceptación de los resultados e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para preservar el equilibrio democrático.

“Estamos en democracia y muchas veces, de forma infundada, se le acusa al presidente de muchas situaciones y amenazas que son completamente infundadas”, agregó el ministro.

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Benedetti defendió la solidez de las instituciones democráticas y pidió prudencia tras los dichos de Gustavo Bolívar sobre posibles disturbios sociales - crédito Ministerio del Interior

Medidas de orden público para la segunda vuelta

En paralelo a la controversia, el Ejecutivo expidió el decreto que regula medidas especiales para la jornada electoral del 21 de junio.

Entre los puntos principales destaca la implementación de la ley seca desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 m. del lunes 22. Alcaldes y gobernadores tendrán la facultad de extender la restricción si consideran que hay riesgos para el orden público.

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El decreto instruye además a los sistemas de transporte público y empresas de movilidad a operar con el 100% de su capacidad durante la jornada electoral. Las autoridades locales podrán habilitar rutas y horarios adicionales con el objetivo de garantizar el traslado de los votantes. Estas disposiciones buscan facilitar la participación ciudadana y reducir los factores de riesgo asociados al proceso electoral.

Articulación institucional y antecedentes

Las declaraciones recientes de Benedetti se alinean con los mensajes transmitidos desde la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo.

El decreto ordena que el transporte público y las empresas de movilidad operen al 100% de su capacidad para facilitar el traslado de votantes - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En una entrevista con Caracol Radio, el ministro destacó la articulación entre la cúpula militar, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo. Según el funcionario, el Plan Democracia, activo desde hace diez meses, permite reforzar la seguridad y el control institucional en torno a los comicios.

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“El objetivo se ha logrado, no solamente al hablar de la seguridad de los candidatos, sino la articulación con los diferentes estamentos para que las cosas estén en orden”, aseguró Benedetti.

Benedetti concluyó que el Ejecutivo reconocerá los resultados que surjan de la segunda vuelta, siempre que estos reflejen de manera clara la voluntad popular, destacando que “eso es sagrado” y subrayando el apego del Gobierno a los principios democráticos.

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