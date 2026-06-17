Colombia

Abelardo de la Espriella agradeció a su electorado en el extranjero: “Gané por un amplio margen”

El candidato aseguró que busca derrotar a Cepeda, al que señaló como heredero del régimen, las Farc y el ELN, al tiempo que convocó a reforzar la movilización de connacionales fuera del país

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Esta pieza es un mensaje de agradecimiento y llamado a la acción dirigido al electorado tras una primera vuelta electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció a los colombianos en el exterior por el respaldo que, según dijo, le dio la victoria en primera vuelta, y pidió elevar la movilización de cara al balotaje del 21 de junio de 2026.

En su mensaje, sostuvo que “con el voto de ustedes en el exterior gané por un amplio margen, pero necesitamos redoblar los esfuerzos para duplicar esa votación y derrotar al heredero del régimen, de las Farc y del ELN, Iván Cepeda”.

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De la Espriella enmarcó su llamado como un mensaje dirigido a quienes viven fuera del país y los describió como “compatriotas, defensores de la patria”. “Gracias por su confianza”, afirmó.

En el mismo pronunciamiento, el candidato planteó como objetivo aumentar el caudal de votos de esa población en la segunda vuelta. “Cuento con ustedes, mis queridos compatriotas”.

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También aseguró que su postura frente a ese electorado se mantiene de cara a la etapa final de la campaña. “Hoy más que nunca estoy firme por los colombianos en el exterior y firme por la patria”, afirmó De la Espriella.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció a los colombianos en el exterior por el respaldo que, según dijo, le dio la victoria en primera vuelta, y pidió elevar la movilización de cara al balotaje del 21 de junio de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció a los colombianos en el exterior por el respaldo que, según dijo, le dio la victoria en primera vuelta, y pidió elevar la movilización de cara al balotaje del 21 de junio de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Gustavo Bolívar insistió en que Colombia podría enfrentar una guerra civil con De la Espriella

Las advertencias de Gustavo Bolívar encendieron el debate político en Colombia al señalar que una eventual llegada de Abelardo de la Espriella al poder, bajo la premisa de “destripar” o “aniquilar” a la izquierda, podría derivar en una guerra civil. El exsenador del Pacto Histórico sostuvo que millones de personas no aceptarían pasivamente un intento de exclusión forzada.

Bolívar en entrevista con Blu Radio dijo que expresiones como las atribuidas al candidato presidencial —“los petristas son enemigos de la República y deben ser vencidos de todas las formas y desde todos los frentes”— evocan épocas de violencia política. “Cuando a nosotros en la izquierda nos dicen vencernos de todas las formas, nosotros ya sabemos qué quiere decir”, remarcó, recordando los episodios de los falsos positivos y el exterminio de la Unión Patriótica.

Cualquier intento real de anular a la izquierda abriría la puerta a una escalada de violencia, advirtió el exsenador. Según él, la base social vinculada al petrismo no se quedaría de brazos cruzados ante una amenaza de persecución. De allí su declaración: “Si ese señor viene a destripar a la izquierda, se va a formar una guerra civil porque la gente no es manca y no se va a dejar”.

Acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con bandera colombiana de fondo. Abelardo con soldado, Cepeda con paloma y documentos de paz.
La acuarela ilustra a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes representan los conceptos de seguridad y negociaciones de paz en Colombia, flanqueados por elementos simbólicos como un soldado, una paloma y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión política se incrementó a pocos días de las elecciones presidenciales, donde la confrontación entre figuras como Iván Cepeda y De la Espriella creció al calor de denuncias y acusaciones cruzadas. En este contexto, Bolívar aclaró que no busca incitar a la confrontación, sino advertir de las consecuencias de intentar borrar a una fuerza política que representa a millones.

En el ambiente preelectoral, la posibilidad de un escenario de crisis ha sido tema recurrente entre candidatos y analistas. Las declaraciones de Bolívar responden a una preocupación instalada por la polarización, el riesgo de protestas masivas y la reacción de los diferentes sectores si se percibe una exclusión o persecución.

El exsenador rechazó que exista una estrategia concertada en la campaña de Iván Cepeda para elevar el tono de las advertencias. Negó contacto reciente con el presidente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, que hizo advertencias similares sobre el clima de inconformidad, y atribuyó la coincidencia a que ambos recogen ese malestar en sus recorridos por el país.

Las advertencias de Gustavo Bolívar encendieron el debate político en Colombia al señalar que una eventual llegada de Abelardo de la Espriella al poder, bajo la premisa de “destripar” o “aniquilar” a la izquierda, podría derivar en una guerra civil - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Las advertencias de Gustavo Bolívar encendieron el debate político en Colombia al señalar que una eventual llegada de Abelardo de la Espriella al poder, bajo la premisa de “destripar” o “aniquilar” a la izquierda, podría derivar en una guerra civil - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En sus palabras, el petrismo cuenta con millones de simpatizantes y una representación considerable en el Congreso, por lo que consideró inviable cualquier intento de sacarlos de la vida política nacional. Bolívar enfatizó: “No estamos promoviendo la confrontación, sino advirtiendo sobre las consecuencias que tendría un intento de eliminar por la fuerza a un sector político”.

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