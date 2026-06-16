Colombia

Joven de 19 años fue hallada muerta en su casa, familiares señalan a su ex como el responsable: “La tenía encerrada”

Los allegados a la joven dijeron temer por su seguridad después de denunciar a quien consideran responsable, mientras que las autoridades avanzan las indagaciones por el caso ocurrido en el suroccidente de la capital del país

Guardar
Google icon
Vivienda modesta de noche en Juchitán de Zaragoza acordonada con cinta amarilla 'prohibido el paso'. Patrulla policial y personal forense al fondo desenfocado.
La Policía de Bogotá reportó que una patrulla atendió una alerta la noche del 13 de junio en Ciudad Bolívar y, al ingresar a una habitación, encontró el cadáver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional está investigando el presunto feminicidio de una joven de 19 años, identificada como Thalía Ureña, después de que fuera hallada sin vida en la noche del 13 de junio de 2026 en una vivienda del barrio Meissen, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá.

Los allegados a la víctima señalan a su expareja como el presunto responsable y piden su captura porque aseguran que después de atacarla habría huido hacia el departamento de Tolima.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado a las 10:15 p. m. en el segundo piso de una vivienda del popular sector. Hasta el momento no hay personas capturadas por el caso y la investigación sigue abierta para establecer responsabilidades en el ataque a la víctima, que era oriunda de Ortega (Tolima).

Vehículo policial, luces de emergencia, patrulla en servicio, operación nocturna, seguridad vial, alerta visual, control urbano, reflejos luminosos, persecución activa, escena urbana, fuerza pública, patrullaje, emergencia vial, autoridad mexicana, seguridad ciudadana – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Familiares de la víctima aseguran que se trata de un feminicidio – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Familiares de la víctima afirman que fue un feminicidio

“La tenía encerrada, pero pues ella como no conocía acá la ciudad y tampoco sabía la dirección exacta. Solamente sabía que se llamaba el barrio Meissen. Ella me dijo que que fuera a recogerla. Él la seguía por todos lados, no la dejaba en paz, por todos lados llegaba, la buscaba, la agredía. Nosotros ya no teníamos que más hacer. A ella le tocó irse del pueblo, de Ortega, para La Vega. Allá buscó la forma de encontrarla. Después acá en Bogotá. Que nos ayuden a encontrar el tipo porque queremos justicia porque ella era una niña”, dijo Marcela Ureña, tía de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

Según ese testimonio, la familia hizo averiguaciones por su cuenta y teme también por su seguridad, pues aseguran que el presunto agresor escapó y que estaría buscando refugio en su lugar de origen.

La Policía de Bogotá confirmó el hallazgo y dejó el caso en manos de la Sijín

La coronel Natalia Borda, oficial de la Guarnición de la Policía de Bogotá, entregó detalles de las primeras investigaciones relacionadas con la muerte de la joven: “El pasado 13 de junio, en horas de la noche, en la localidad de Ciudad Bolívar, una de nuestras patrullas de vigilancia fue alertada por un motivo de policía. De manera inmediata los uniformados se trasladaron a una vivienda y al ingresar en una de las habitaciones encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 19 años”.

En las mismas declaraciones citadas por el noticiero nacional, la uniformada indicó que “La investigación fue asumida por la Sijín, quienes adelantan las labores de Policía Judicial para determinar las condiciones de tiempo modo y lugar y así poder esclarecer este lamentable hecho”.

Del mismo modo, se aclaró que, hasta el momento, las autoridades no reportan capturas mientras la Policía Judicial intenta establecer cómo ocurrió el crimen mientras revisan las cámaras de seguridad del sector y realizan entrevistas a los vecinos para saber si pueden aportar alguna información valiosa.

Escena nocturna en una calle de Barranquilla con un cuerpo cubierto en el suelo, rodeado por policías, personal forense y vehículos de emergencia.
Las autoridades trabajan en la investigación de este caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los familiares denunciaron un posible feminicidio, por lo que los habitantes de la zona exigen respuestas para evitar que el señalado agresor pueda huir y el caso quede impune, por lo que las autoridades adelantan las indagaciones.

Además de reclamar justicia, los familiares de la joven dijeron que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las exequias de la joven. Por esa razón, según revelaron en diálogo con Noticias Caracol, empezaron una colecta abierta para aquellos que deseen colaborar.

delitos en aumento, violencia social, criminalidad mexicana, impunidad, víctimas, seguridad ciudadana, tragedia nacional, crimen impune. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La comunidad entera pide justicia por este caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La línea oficial de investigación sigue concentrada en esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hallazgo, de acuerdo con la Policía de Bogotá, por lo que se está a la espera de los resultados de las pesquisas, mientras que se pidió colaboración ciudadana para tener más detalles de lo ocurrido al interior de la vivienda.

Temas Relacionados

FeminicidioMeissenCiudad BolívarViolencia de géneroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

En un duelo válido por la fecha uno del Grupo G, iraníes y neozelandeses igualaron a dos goles en el estadio SoFi de Los Ángeles, Estados Unidos

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy lunes 15 de junio

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy lunes 15 de junio

Resultado Sinuano Noche hoy 15 de junio

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 15 de junio

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 15 de junio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 15 de junio

Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán

El mercado de pases baja su velocidad normal por la Copa del Mundo 2026, pero no se detiene. Tras la igualdad entre Marruecos y Brasil, Bayern Múnich habría llegado a un acuerdo con un mediocampista marroquí

Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

La voz de Yeison Jiménez sigue viva: su hermana confirmó el lanzamiento de 50 canciones que el artista grabó antes de morir

La voz de Yeison Jiménez sigue viva: su hermana confirmó el lanzamiento de 50 canciones que el artista grabó antes de morir

Hermana de Yeison Jiménez recibió la ropa que el artista usó en su último concierto y contó por qué no estaba en la aeronave

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

Violeta Bergonzi se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés al interior de una iglesia: “No es un lugar donde se pueda posar”

Deportes

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron el partido con más anotaciones de la jornada: goles y resumen del partido

Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán

Cristiano Ronaldo ya tiene la foto oficial de su sexto Mundial: así ha sido su historia en la Copa del Mundo

Francia vs. Senegal: guía completa para ver en Colombia el debut, en la Copa del Mundo 2026, del equipo de Kylian Mbappe

Periodista explicó por qué hinchas de la selección Colombia en EE. UU. no deberían ponerle la bandera a la estatua de Rocky en Filadelfia