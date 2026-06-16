Joven de 19 años fue hallada muerta en su casa, familiares señalan a su ex como el responsable: “La tenía encerrada”

La Policía de Bogotá reportó que una patrulla atendió una alerta la noche del 13 de junio en Ciudad Bolívar y, al ingresar a una habitación, encontró el cadáver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional está investigando el presunto feminicidio de una joven de 19 años, identificada como Thalía Ureña, después de que fuera hallada sin vida en la noche del 13 de junio de 2026 en una vivienda del barrio Meissen, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá.

Los allegados a la víctima señalan a su expareja como el presunto responsable y piden su captura porque aseguran que después de atacarla habría huido hacia el departamento de Tolima.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado a las 10:15 p. m. en el segundo piso de una vivienda del popular sector. Hasta el momento no hay personas capturadas por el caso y la investigación sigue abierta para establecer responsabilidades en el ataque a la víctima, que era oriunda de Ortega (Tolima).

Familiares de la víctima aseguran que se trata de un feminicidio – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Familiares de la víctima afirman que fue un feminicidio

“La tenía encerrada, pero pues ella como no conocía acá la ciudad y tampoco sabía la dirección exacta. Solamente sabía que se llamaba el barrio Meissen. Ella me dijo que que fuera a recogerla. Él la seguía por todos lados, no la dejaba en paz, por todos lados llegaba, la buscaba, la agredía. Nosotros ya no teníamos que más hacer. A ella le tocó irse del pueblo, de Ortega, para La Vega. Allá buscó la forma de encontrarla. Después acá en Bogotá. Que nos ayuden a encontrar el tipo porque queremos justicia porque ella era una niña”, dijo Marcela Ureña, tía de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

Según ese testimonio, la familia hizo averiguaciones por su cuenta y teme también por su seguridad, pues aseguran que el presunto agresor escapó y que estaría buscando refugio en su lugar de origen.

La Policía de Bogotá confirmó el hallazgo y dejó el caso en manos de la Sijín

La coronel Natalia Borda, oficial de la Guarnición de la Policía de Bogotá, entregó detalles de las primeras investigaciones relacionadas con la muerte de la joven: “El pasado 13 de junio, en horas de la noche, en la localidad de Ciudad Bolívar, una de nuestras patrullas de vigilancia fue alertada por un motivo de policía. De manera inmediata los uniformados se trasladaron a una vivienda y al ingresar en una de las habitaciones encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 19 años”.

PUBLICIDAD

En las mismas declaraciones citadas por el noticiero nacional, la uniformada indicó que “La investigación fue asumida por la Sijín, quienes adelantan las labores de Policía Judicial para determinar las condiciones de tiempo modo y lugar y así poder esclarecer este lamentable hecho”.

Del mismo modo, se aclaró que, hasta el momento, las autoridades no reportan capturas mientras la Policía Judicial intenta establecer cómo ocurrió el crimen mientras revisan las cámaras de seguridad del sector y realizan entrevistas a los vecinos para saber si pueden aportar alguna información valiosa.

PUBLICIDAD

Las autoridades trabajan en la investigación de este caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los familiares denunciaron un posible feminicidio, por lo que los habitantes de la zona exigen respuestas para evitar que el señalado agresor pueda huir y el caso quede impune, por lo que las autoridades adelantan las indagaciones.

Además de reclamar justicia, los familiares de la joven dijeron que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las exequias de la joven. Por esa razón, según revelaron en diálogo con Noticias Caracol, empezaron una colecta abierta para aquellos que deseen colaborar.

PUBLICIDAD

La comunidad entera pide justicia por este caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La línea oficial de investigación sigue concentrada en esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hallazgo, de acuerdo con la Policía de Bogotá, por lo que se está a la espera de los resultados de las pesquisas, mientras que se pidió colaboración ciudadana para tener más detalles de lo ocurrido al interior de la vivienda.