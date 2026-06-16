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Campaña de Abelardo de la Espriella negó señalamientos sobre millonarios pagos a una “empresa fantasma”: “Ultrajante e infamante”

El abogado Germán Calderón España solicitó una rectificación al medio de comunicación que llevó a cabo la investigación periodística

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La investigación periodística indica que la campaña de De la Espriella habría pagado 1.299 millones a una empresa fantasma - crédito Luisa González/Reuters
La investigación periodística indica que la campaña de De la Espriella habría pagado 1.299 millones a una empresa fantasma - crédito Luisa González/Reuters

El abogado Germán Calderón España, en calidad de apoderado del gerente del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, rechazó la información publicada por la revista Cambio, relacionada con presuntos pagos por parte de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella a una empresa fantasma.

Se trata de la empresa Nova Soporte Integral SAS, que, según la indagación de la revista Cambio, tiene como representante legal a un joven estudiante de Ciencias Sociales que en el Sisbén figura como una persona en condición de vulnerabilidad. La investigación que adelantó el medio muestra que la compañía llevaba tres años liquidada, pero, en febrero de 2026, al parecer, revivió en la Cámara de Comercio de Bogotá.

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“Con la refundación llegó la bonanza: una empresa que no facturaba un centavo pasó, de la noche a la mañana, a recibir 1.299 millones de pesos por servicios de transporte y logística. ¿Quién fue el cliente? La campaña de Abelardo de la Espriella”, indicó el informativo.

El jurista envió una solicitud de rectificación al medio de comunicación, afirmando que los datos expuestos no corresponden a la realidad.

“Información no veraz divulgada en formato electrónico de su revista el día de hoy 16 de junio de 2026, la cual resulta potencialmente dañosa, ultrajante e infamante contra el buen nombre y la honra de la base, la militancia y la coordinación del Grupo Significativo de Ciudadanos”, precisó el abogado en el documento que compartió a la revista.

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El profesional en Derecho indicó que la empresa mencionada en la investigación periodística emitió un comunicado en el que se confirma que está legalmente constituida y que presta varios servicios a la campaña del aspirante.

“Justo, vuelve a mentir la revista Cambio que es la revista del periodista activista ideológico de izquierda y sesgado Daniel Coronell, quien intenta irradiar lo que podríamos denominar “un juego sucio”, para causar un desequilibrio informático y presuntamente pretender alterar el resultado electoral de segunda vuelta”, indicó el abogado.

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