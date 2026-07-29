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Sinuano noche resultado último sorteo de hoy martes 28 de julio de 2026, jugada ganadora

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
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El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este martes 28 de julio de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: martes 28 de julio de 2026.

Número ganador: 8997.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que debes saber de Sinuano Noche

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

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El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

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El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

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