De la Espriella revisará los trámites para destrabar obras del Canal del Dique y prioriza su ejecución como “justicia social y ambiental”

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno priorizará la recuperación del Canal del Dique como un proyecto estratégico para la protección ambiental y el desarrollo del Caribe. - crédito ANI e Infobae Colombia

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El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que revisará los procedimientos administrativos para destrabar el proyecto de restauración del Canal del Dique, una de las obras de infraestructura ambiental más importantes del Caribe colombiano, que será una de las apuestas de su administración.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Oficina de Prensa del Presidente Electo, en el que se indicó que la recuperación del Canal del Dique será abordada como una acción de justicia social y ambiental, orientada a reducir el riesgo de inundaciones, recuperar ecosistemas afectados y proteger a las comunidades que dependen de este sistema hídrico.

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Según el equipo del mandatario entrante, la revisión de los trámites administrativos busca permitir el avance efectivo del proyecto, considerado estratégico para el desarrollo y la protección ambiental de la región Caribe.

“El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella priorizará el inicio efectivo de las obras del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, una intervención estratégica para proteger a las comunidades y recuperar el equilibrio ambiental de la región“, indicó el documento.

Como parte de esa estrategia, el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, encabezará la revisión de los procedimientos administrativos y la coordinación entre las entidades competentes, con el fin de identificar y remover las trabas que han impedido el avance del proyecto.

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Según el comunicado, este proceso se desarrollará “dentro del marco constitucional y legal, sin desconocer las garantías ambientales aplicables”, por lo que el Gobierno entrante sostiene que la revisión no implicará desconocer la normatividad ambiental vigente.

Además, la administración de De La Espriella aseguró que las obras permitirán fortalecer el control de inundaciones, recuperar ciénagas y ecosistemas degradados, disminuir la sedimentación y proteger a las poblaciones que dependen económica y socialmente del Canal del Dique.

El documento también señala que, bajo la filosofía de “diciendo y haciendo”, el Gobierno trabajará de manera articulada con los gobernadores de Atlántico y Bolívar, así como con la Alcaldía de Cartagena, para convertir esta intervención en una política de impacto regional.

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Comunicado oficial de la Oficina de Prensa del Presidente Electo en el que se informó la revisión de los trámites administrativos para avanzar en las obras del Canal del Dique. - crédito @defensoresco/X

El anuncio se había anticipado durante su visita al Atlántico

El comunicado oficial se conoció un día después de la visita que el presidente electo realizó al municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, donde había anticipado que la recuperación del Canal del Dique sería una de las principales apuestas de su Gobierno.

Durante ese recorrido, De La Espriella sostuvo una reunión con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ministros designados, alcaldes de la región y líderes comunitarios, en la que afirmó que el desarrollo del Caribe depende de la ejecución de proyectos de infraestructura que permanecen estancados desde hace varios años.

Uno de los anuncios centrales de esa jornada fue precisamente el compromiso de destrabar la recuperación integral del Canal del Dique, una obra considerada estratégica para los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre debido a su impacto en la protección ambiental, el control de inundaciones y el desarrollo económico.

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En ese encuentro, el mandatario electo sostuvo que la intervención permanece prácticamente paralizada desde hace cuatro años, por lo que su administración impulsará las gestiones necesarias para poner en marcha el proyecto.

La agenda también incluyó anuncios sobre inversiones en vías terciarias, con el objetivo de facilitar la salida de productos agrícolas, fortalecer la conectividad entre municipios del sur del Atlántico e impulsar proyectos de agroindustria, emprendimiento y desarrollo rural.

Durante su visita a Campo de la Cruz, Atlántico, Abelardo de la Espriella destacó la recuperación del Canal del Dique como una de las prioridades de su administración. - crédito @veranodelarosa/X

Autoridades del Caribe respaldan la decisión

Tras el anuncio del presidente electo, varias autoridades regionales manifestaron su respaldo a la decisión de avanzar con la ejecución del proyecto.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, calificó el anuncio como una noticia trascendental para la ciudad y recordó que el Distrito había insistido durante más de dos años en la necesidad de superar los obstáculos administrativos que mantenían paralizada la intervención.

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El mandatario aseguró que la recuperación del Canal del Dique representa una oportunidad para proteger los ecosistemas de la región, especialmente la Bahía de Cartagena y las áreas marinas de las Islas del Rosario y San Bernardo.

“Qué extraordinaria noticia acabamos de recibir sobre la reactivación de las obras del Canal del Dique. La esperan cientos de comunidades del Atlántico, Bolívar y Sucre, pero, sobre todo, los ecosistemas mixtos de las Islas del Rosario y San Bernardo, incluida la Bahía de Cartagena, que necesitan restaurarse y regenerarse con urgencia“, expresó.

De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, el proyecto contempla la construcción de sistemas de esclusas y compuertas para regular el caudal, obras de protección para las poblaciones ribereñas y la restauración de ciénagas y ecosistemas estratégicos, con el objetivo de disminuir la sedimentación que afecta la Bahía de Cartagena y reducir el riesgo de inundaciones.

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La administración distrital estima que cerca de 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre podrían beneficiarse con la ejecución de estas obras.

Gobernadores destacan el impacto regional del proyecto

De acuerdo con Semana, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también celebró el anuncio y aseguró que la recuperación del Canal del Dique constituye una deuda histórica con la región Caribe.

"La recuperación del Canal del Dique es el sueño histórico del Caribe y una deuda que el país tiene con nuestra región desde hace décadas. Esta obra representa esperanza para miles de familias que durante años han convivido con las inundaciones, la pérdida de ecosistemas y las dificultades para desarrollar plenamente sus actividades productivas“, afirmó.

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, celebró el anuncio de destrabar el megaproyecto del Canal del Dique y resaltó su impacto para el desarrollo regional. - crédito @veranodelarosa/X

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, sostuvo que el anuncio demuestra que las prioridades planteadas por el departamento fueron acogidas por el Gobierno entrante.

“Este encuentro comienza con buenas noticias para nuestro territorio: el anuncio de destrabar el megaproyecto del Canal del Dique e invertir en las vías terciarias, una clara muestra de que las prioridades de nuestro departamento están siendo escuchadas“, manifestó.

A estas reacciones se sumó el presidente de la Asamblea Departamental del Atlántico, Estéfano González Díaz Granados, quien aseguró que la recuperación del Canal del Dique trasciende la infraestructura, al considerar que también representa una iniciativa para proteger vidas, preservar el medioambiente y ofrecer mayores garantías de desarrollo para miles de familias del Caribe colombiano.

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