Iván Cepeda anunció dónde cerrará su campaña; Abelardo de la Espriella hará lo propio al día siguiente en Buga

La elección de Bogotá y Buga como sedes del cierre final ha puesto el foco en el despliegue de cada campaña para fortalecer apoyos en sus bastiones y ampliar su alcance antes del balotaje - crédito

Los cierres de campaña de los principales candidatos presidenciales en Colombia se realizarán este fin de semana en dos regiones, justo antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 21 de junio.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reunirá a sus simpatizantes el sábado 13 de junio en la plaza Cultural La Santamaría, en Bogotá.

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Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, tiene programado su acto final para el domingo 14 en Buga, Valle del Cauca.

Ambos actos buscan movilizar a sus bases y consolidar apoyos antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, según detalló El Tiempo. La convocatoria de los dos candidatos concentra la atención por los lugares elegidos y las estrategias desplegadas para captar votos en zonas políticamente relevantes.

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Los colaboradores cercanos sostienen que el rendimiento capitalino quedó por debajo de lo esperado y lo comparan con la votación que alcanzó Gustavo Petro en 2022, por lo que buscan recomponer respaldos - crédito Luisa González / Reuters

El comando de campaña de Iván Cepeda busca revertir la tendencia de la primera vuelta, donde obtuvo aproximadamente 1.6 millones de votos en Bogotá, una cifra que quedó por debajo de los 2 millones proyectados por su equipo.

Los objetivos de Cepeda en Bogotá

Integrantes cercanos al grupo de Iván Cepeda señalaron al medio mencionado que la elección de Bogotá para el acto final busca incrementar la votación en la capital, reforzar la presencia territorial y consolidar el bloque progresista de cara al balotaje.

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La campaña reconoce que el desempeño en la capital resultó inferior a lo esperado tras la primera vuelta, con un descenso del apoyo en sectores medios si se compara con la referencia de la candidatura de Gustavo Petro en 2022.

Voceros consultados por El Tiempo subrayaron que se busca movilizar tanto a la base tradicional como a nuevos simpatizantes que aún no han definido su voto.

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La Plaza Cultural La Santamaría ha adquirido protagonismo como espacio político desde la llegada del progresismo al poder.

La elección de Bogotá y Buga como sedes del cierre final ha puesto el foco en el despliegue de cada campaña para fortalecer apoyos en sus bastiones y ampliar su alcance antes del balotaje - crédito Andres Lozano/Long Visual Press

La administración de Gustavo Petro, afín al Pacto Histórico, promovió la prohibición de las corridas de toros y transformó el recinto en un símbolo de cambio, según ha informado El Tiempo.

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Allí se celebró un evento multitudinario para la sanción presidencial de la ley contra la tauromaquia, hecho que consolidó su carácter emblemático. El comando de campaña de Cepeda eligió la plaza con la intención de asociar la candidatura con las reformas impulsadas en el actual ciclo político.

La campaña de Iván Cepeda presenta un nuevo plan de gobierno a dos semanas de las elecciones

La campaña de Iván Cepeda presentó un nuevo plan de gobierno que reordena su propuesta para Colombia a dos semanas de las elecciones, con énfasis en transformaciones sociales, económicas y políticas, y con una definición central: descarta una asamblea constituyente y una reforma al Banco de la República, según el documento.

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En el frente rural, la propuesta fija una meta concreta de un millón de hectáreas adicionales para el proceso de redistribución de tierras, acompañadas de inversión en infraestructura, crédito y transferencia tecnológica para pequeños productores, según el documento de campaña.

El programa también prevé una Alianza Nacional Alimentaria para integrar la producción campesina al consumo nacional, eliminar intermediarios y asegurar precios justos para productores y consumidores.

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El programa marca distancia de temas polémicos del actual gobierno y afirma un rechazo explícito a reformas constitucionales y a transformaciones del banco central, de acuerdo con el documento oficial presentado antes de los comicios - crédito captura de pantalla Plan de Gobierno Iván Cepeda

La hoja de ruta está organizada en tres ejes que el documento denomina “revoluciones”: ética, social y económica, y política, según la campaña de Cepeda.

Ese diseño busca marcar distancia con iniciativas identificadas con el petrismo y desplaza del centro del debate temas polémicos como los cambios constitucionales y las transformaciones del banco central.

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La respuesta central del plan sobre su rumbo económico es directa: propone un modelo productivo y diversificado orientado a crear empleo digno y a aumentar la participación del trabajo en el ingreso nacional, según el contenido oficial del programa. En esa línea, uno de los cambios planteados es que los aumentos del salario mínimo queden vinculados a los incrementos de la productividad.

El documento sostiene: “La propuesta contempla aumentos del salario mínimo, aunque plantea que estos estén vinculados a los incrementos de la productividad”. Según el programa, la medida busca equilibrar la mejora de los ingresos con la sostenibilidad empresarial y el dinamismo económico.