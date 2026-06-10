Colombia

Quién es Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara que ‘suspendió’ de su cargo al presidente Gustavo Petro

La congresista vallecaucana determinó que el mandatario colombiano quedará inhabilitado del cargo hasta el 21 de junio de 2026

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La actual representante había llegado a la corporación en representación del Pacto Histórico - crédito Captura de Pantalla Facebook Gloria Arizabaleta/Presidencia de Colombia
La actual representante había llegado a la corporación en representación del Pacto Histórico - crédito Captura de Pantalla Facebook Gloria Arizabaleta/Presidencia de Colombia

En la mañana del miércoles 10 de junio de 2026, Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ‘suspendió’ del cargo al presidente Gustavo Petro de manera provisional.

El anuncio obedece a la investigación que enfrenta el mandatario nacional por posible participación indebida en política. Arizabaleta fue elegida en 2025 como presidenta de esa comisión para el periodo 2025-2026 con 15 votos a favor, según su hoja de vida pública.

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