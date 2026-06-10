Quién es Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara que ‘suspendió’ de su cargo al presidente Gustavo Petro

La actual representante había llegado a la corporación en representación del Pacto Histórico - crédito Captura de Pantalla Facebook Gloria Arizabaleta/Presidencia de Colombia

En la mañana del miércoles 10 de junio de 2026, Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ‘suspendió’ del cargo al presidente Gustavo Petro de manera provisional.

El anuncio obedece a la investigación que enfrenta el mandatario nacional por posible participación indebida en política. Arizabaleta fue elegida en 2025 como presidenta de esa comisión para el periodo 2025-2026 con 15 votos a favor, según su hoja de vida pública.

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