Colombia

Marbelle sobre decisión de un tribunal de prohibir el uso de símbolos nacionales en la campaña de los Defensores de la Patria: “Falta que le prohíban llamarse Abelardo de la Espriella”

La cantante colombiana publicó una serie de mensajes en X en los que cuestionó con ironía la orden del Tribunal de Bogotá contra la campaña del candidato de derecha, a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial

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La fuerte crítica de Marbelle a Juan Manuel Santos que sacudió el debate político en Colombia - crédito @marbelle.oficial/IG
La fuerte crítica de Marbelle a las decisiones del Tribunal de Bogotá en contra de Abelardo de la Espriella - crédito @marbelle.oficial/IG

Marbelle arremetió contra la decisión judicial que prohíbe a la campaña de Abelardo de la Espriella el uso de símbolos patrios y cuestionó, con ironía, por qué la bandera de Colombia está vedada en la contienda electoral mientras la del M-19 circula sin restricciones.

“Lo único que falta es que le prohíban llamarse Abelardo de la Espriella”, escribió la cantante en X.

La artista, conocida como la “reina de la tecnocarrilera” y una de las voces más activas en respaldo al candidato de derecha de cara a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, publicó una serie de mensajes en la red social en los que respondió a la orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

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El magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda ordenó a De la Espriella, a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y al movimiento Defensores de la Patria retirar en un plazo de 24 horas toda propaganda que incluya la bandera, el escudo, imágenes de las instituciones militares y policiales, y los eslóganes “Firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.

La ironía de Marbelle y la comparación con el M-19

Abelardo de la Espriella
La artista reaccionó a la polémica prohibición a Abelardo de la Espriella en su campaña - crédito @Marbelle30/X
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La reina de la tecnocarrilera respaldó contundente al candidato de la derecha - crédito @Marbelle30/X

En uno de sus mensajes, Marbelle retuiteó una publicación del usuario Santiago Uribe (@santiuribedel10) que preguntaba: “¿Por qué es malo usar la bandera de Colombia y no es malo usar la bandera del grupo terrorista y narcotraficante M19?”, acompañada de una fotografía del presidente Gustavo Petro ondeando una bandera con las letras “M19”.

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La cantante añadió: “Creo que los jueces estaban de vacaciones justo ese día”.

En otro tuit respondió a la cantante Karoll Márquez (@karollMarquez), quien había ironizado sobre si también deberían prohibirse los gestos del corazón con los dedos por ser un símbolo tomado de la cultura pop coreana. La respuesta de Marbelle fue directa: “No, eso sí se puede. Y también quieren que pongamos en las ventanas la bandera del M19. Son demasiado estúpidos”.

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Marbelle respondió a un colega suyo sobre la probición de un símbolo que utiliza el Pacto Histórico perteneciente a la cultura pop coreana - crédito @Marbelle30/X

La serie de publicaciones cerró con una frase que el propio tribunal le había prohibido al candidato usar en campaña: “Más firmes por la patria que nunca”.

La decisión judicial y su contexto

La orden del Tribunal de Bogotá responde a una acción de tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, quien argumentó que el uso de símbolos patrios en la publicidad de De la Espriella vulneraba sus derechos fundamentales como elector.

Lizarazo Ramos ya había promovido un proceso administrativo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde octubre de 2025 por la misma razón, pero la entidad no adoptó medidas cautelares ni actuaciones sancionatorias. Ante esa mora procesal, el ciudadano acudió a la tutela, que fue admitida y resuelta a su favor.

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La cantante criticó el uso de la bandera del M-19 en eventos públicos - crédito @Marbelle30/X

El magistrado Chavarro Poveda fundamentó la prohibición en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que los símbolos patrios no pueden emplearse en campañas electorales para preservar la equidad entre los competidores.

“La prohibición previamente referida propugna por la preservación de la equidad entre los competidores, la conservación de los valores que representan sentido de pertenencia con nuestra Nación”, señaló el togado en la providencia.

De la Espriella rechazó la medida y anunció acciones jurídicas para impugnarla. En un acto en Cartagena realizado la noche del martes, desafió abiertamente la orden al invitar a sus seguidores a repetir la frase prohibida.

Esta decisión se suma a una anterior, del 3 de junio, en la que el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá le prohibió al candidato y a su movimiento usar la camiseta oficial de la selección Colombia en actos públicos, redes sociales y materiales de campaña.

Las reacciones de la cantante estuvieron divididas entre críticas y respaldo por su postura política, a las que suele responder con ironía y en ocasiones con improperios si no comparte la opinión de su hater.

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