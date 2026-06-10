Colombia

La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, ‘suspendió’ del cargo al presidente Gustavo Petro

La representante Gloria Arizabaleta oficializó la medida tras acusar al mandatario de involucrarse en actividades políticas, en contravención a la neutralidad que exige su cargo

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- crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro es separado del cargo por supuesta infracción a normas de neutralidad - crédito Ovidio González/Presidencia

La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, firmó una resolución que suspende del cargo al mandatario Gustavo Petro por su presunta participación en actividades políticas, de cara a las elecciones de segunda vuelta el próximo 21 de junio de 2026.

La decisión se fundamenta en la supuesta infracción a las normas de neutralidad exigidas a quienes ejercen funciones públicas. La medida, implica la separación temporal de Petro del cargo de presidente, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

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El hecho genera repercusiones en el escenario institucional colombiano y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la intervención de altos funcionarios en asuntos electorales.

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