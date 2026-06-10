Colombia

La Fiscalía abrió tres investigaciones penales contra el general Federico Mejía, comandante de la base de Tolemaida: estos son los presuntos delitos

Las denuncias apuntan a recorridos de soldados junto a particulares que tendrían vínculos con estructuras paramilitares, un antecedente que el ente acusador tomó como elemento para ampliar indagaciones penales contra el oficial a cargo de la zona

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Brigadier general Federico Mejía confirmó la noticia de los militares secuestrados en Cauca - crédito @COL_EJERCITO/X
El comandante de Educación y Doctrina del Ejército colombiano suma indagaciones por peculado por aplicación oficial y abuso de función pública, además de un proceso previo por concierto para delinquir, según una resolución divulgada por Semana - crédito @COL_EJERCITO/X

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones penales contra el general Federico Mejía, comandante de Educación y Doctrina del Ejército colombiano, quien ya era investigado por concierto para delinquir.

Según la Resolución No. 0-0249 del 26 de agosto de 2025, difundida por Semana, ahora enfrenta también cargos por peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.

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Así las cosas, el principal responsable del fuerte militar de Tolemaida, el general Mejía, ahora está sometido a tres investigaciones diferentes por orden de la Fiscalía General de la Nación.

Estas acciones se sustentan en denuncias sobre operaciones en varias regiones de Colombia durante su comandancia. De acuerdo con el documento de la Fiscalía, mediante la Resolución ya mencionada, del 26 de agosto de 2025, la séptima delegatura ante la Corte Suprema de Justicia lidera la investigación más antigua, centrada en el posible delito de concierto para delinquir.

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Además, se abrieron procesos adicionales en respuesta a hechos relacionados con la actuación de efectivos militares y apoyados en pruebas materiales y testimonios recogidos en los lugares investigados, según el medio mencionado.

Los hechos que originaron las investigaciones

El origen de las investigaciones está vinculado a patrullajes realizados por soldados bajo el mando de Mejía junto a civiles armados en Ortega, Cauca.

El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, ha negado su implicación en las acusaciones contra el general (r) John Rojas - crédito Ejército Nacional de Colombia
El expediente más antiguo contra el mando militar quedó en manos de esa dependencia, de acuerdo con la Resolución 0-0249 del 26 de agosto de 2025, citada por Semana en su reporte sobre el caso - crédito Ejército Nacional de Colombia

Estos civiles tendrían presuntas conexiones con organizaciones paramilitares.

Chats divulgados como parte de la investigación apuntan a coordinaciones entre el general Mejía y habitantes locales supuestamente involucrados en estos operativos. Estas comunicaciones, de acuerdo con el medio, establecerían un vínculo entre mandos militares y actores armados no estatales.

También se informó sobre una orden presuntamente dada por Mejía para liberar a un individuo capturado por tráfico de cocaína en el Cauca.

Esta acción incluyó el uso de dos helicópteros del Ejército para trasladar al detenido, lo que intensificó la atención pública y judicial sobre la conducta del alto oficial, según Semana.

Las autoridades tomaron estos incidentes como factor para abrir las nuevas indagaciones penales. Ciertas pruebas han sido retomadas, además, en tareas internas de contrainteligencia militar.

Impacto en la cúpula militar y contexto político

El reciente retiro del general Erick Rodríguez, dispuesto por el presidente Gustavo Petro, se produjo pese a la ausencia de investigaciones penales en su contra.

Rodríguez había denunciado con anterioridad la práctica de carnetización de grupos criminales hacia pobladores en el marco de la campaña para la primera vuelta presidencial.

Por su parte, la contrainteligencia militar implementó nuevas tareas ante posibles nexos entre personal del Ejército y organizaciones delictivas en el Guaviare, relacionados con los asuntos bajo indagación.

Las organizaciones del Cauca piden al Gobierno el regreso del general Federico Mejía

Las organizaciones sociales y económicas del Cauca pidieron al Gobierno del presidente Gustavo Petro el regreso del brigadier general Federico Mejía por el deterioro de la seguridad en el departamento, una crisis que atribuyen al accionar de las disidencias de las Farc y del ELN y que ya afecta también servicios básicos como la recolección de basura en Popayán.

Petición al Gobierno Petro para el retorno del general Federico Mejía
Esta fue una de las comunicaciones en las que se pidió el retorno del general Federico Mejía a la Tercera División del Ejército - crédito suministrado a Infobae Colombia

En la exposición de motivos que acompaña la solicitud, los promotores detallaron una secuencia de hechos del último mes y medio: 21 personas muertas y 36 heridas por la activación de un explosivo el 2 de mayo, además de secuestros, asesinatos, retenes ilegales y robos.

A eso sumaron un enfrentamiento entre indígenas Nasa y Misak en Pitayó, en Silvia, el 21 de mayo, que según reportes dejó siete muertos y 110 heridos.

Las cartas fueron enviadas al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al comandante del Ejército, general Roger Gómez Herrera, y también a la Presidencia de la República.

En esos documentos, las llamadas “fuerzas vivas del departamento del Cauca” sostuvieron que el territorio enfrenta “una de las situaciones más complejas de orden público de los últimos años” y reclamaron “el retorno de ser posible inmediato” de Mejía.

El oficial solicitado por los firmantes fue comandante del Comando Específico del Cauca y de la Tercera División, y ahora se desempeña como comandante del Centro Nacional de Entrenamiento, Cenae, en la base aérea de Tolemaida.

Comunidades de Santander de Quilichao pidieron el retorno del general Federico Mejía
En otra de las misivas, comunidades de Santander de Quilichao pidieron el retorno del general Federico Mejía - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las organizaciones lo consideran el cerebro de la Operación Perseo, lanzada en octubre de 2024 para la recuperación de El Plateado.

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