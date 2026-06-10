Esto le costará hacer llamadas desde el Mundial 2026 a Colombia, según su operador móvil

El costo de la conectividad internacional puede sorprender a los viajeros durante el Mundial 2026 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de Fútbol 2026 será el escenario de un flujo masivo de colombianos hacia México, Estados Unidos y Canadá. Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), se prevé la salida de cerca de 120.000 personas con el objetivo de acompañar a la selección Colombia. En este contexto, la conectividad, aunque esencial, suele posponerse en la planificación y puede representar un gasto inesperado y elevado.

Viajar a Norteamérica durante el campeonato no solo implica boletos y hospedaje: la necesidad de mantenerse conectado define gran parte de la experiencia. Los hinchas deben gestionar transferencias, coordinar movimientos y compartir momentos en redes sociales, todo mientras se desplazan por ciudades desconocidas, por eso muchos buscan opciones para mantenerse conectados.

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Características básicas del roaming internacional y su utilidad

El roaming internacional permite usar el móvil en el exterior con el mismo número y sin cambiar la SIM. El teléfono se conecta a operadores aliados y el usuario sigue utilizando sus servicios habituales.

Mantener el número colombiano activo resulta clave para operaciones bancarias y comunicaciones laborales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas más relevantes del roaming es mantener el número colombiano activo. Esto resulta vital para recibir códigos de verificación de bancos, correos corporativos y confirmar transacciones de seguridad. Muchos dispositivos y servicios requieren autenticación vía mensajes SMS, lo que solo es posible si el número original sigue disponible.

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Tarifas y condiciones de roaming de los principales operadores

Claro ha diseñado el paquete Pasaporte América, que cubre 19 países de la región, incluidos los anfitriones del torneo. Para usuarios personales, el precio diario parte de $8.900, mientras que para planes empresariales es de $6.900. Esto permite usar los datos del plan nacional en el exterior, con un límite de 40 GB mensuales para quienes tienen datos ilimitados.

Para viajes de más de una semana, Claro pone a disposición paquetes de 7 días por $47.900 para clientes personales y $41.900 para empresariales. Estos incluyen minutos para llamadas locales, a Colombia y recepción de llamadas, y se pueden activar fácilmente desde la aplicación Mi Claro o por WhatsApp.

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La elección entre roaming, SIM local y eSIM depende del tipo de viaje y consumo de datos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Tigo, las alternativas van desde $9.500 diarios con paquetes de entre 700 MB y 1,5 GB, minutos a $1.500 y SMS a $500. Para quienes planean una estadía más larga, existe un plan de 15 días por $35.000 con 10 GB de datos. Algunos paquetes pospago incluso incluyen roaming sin costo adicional, con bolsas de hasta 25 GB y minutos incluidos para América.

Movistar ofrece roaming en sus planes mensuales (entre $99.990 y $109.900), con datos válidos en más de 60 países. Tiene paquetes de 1,5 GB diarios o 10 GB por 15 días, y tarifas internacionales como llamadas salientes a $3.999 el minuto, entrantes a $2.650 y SMS por $799.

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Comparación: roaming, SIM local y eSIM según tipo de viaje

El roaming es la mejor alternativa para quienes visitan varios países, requieren mantener el número colombiano por motivos laborales o bancarios, o desean llegar conectados sin configuración previa.

Por otro lado, quienes hacen viajes extensos o buscan ahorrar en datos pueden encontrar en la SIM local una opción más económica. Sin embargo, implica buscar y activar la tarjeta al llegar, y perder el acceso al número original.

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Planificar la conectividad antes de salir de Colombia ayuda a evitar sobrecostos y contratiempos en el exterior - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eSIM representa una solución tecnológica moderna, aunque no todos los dispositivos la soportan y requiere configuración previa al viaje.

Recomendaciones para optimizar la conectividad durante el Mundial

No todos los viajeros tienen las mismas necesidades: no requiere el mismo plan quien solo usará mensajería que quien trabajará remoto o compartirá internet. La elección inadecuada puede traducirse en costos imprevistos al final del viaje.

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Para evitar sorpresas, conviene analizar la duración del viaje, los destinos, el tipo de consumo y la importancia de mantener el número colombiano antes de decidir entre roaming, SIM local o eSIM. Así, cada hincha podrá vivir el Mundial conectado, sin riesgos de quedarse incomunicado o exceder su presupuesto.