Colombia

Win Sports repudió el ataque a su equipo durante la final en Medellín: confirmaron la detención del agresor

Un comunicado oficial de la cadena deportiva rechazó la agresión contra su equipo periodístico en el estadio Atanasio Girardot, donde resultó herido el comentarista Juan José Peláez. El responsable fue aprehendido por las autoridades

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Este es el momento en que quedó en audio el momento en que se registró el lamentable suceso en la tribuna occidental del máximo escenario de los antioqueños, durante el duelo entre Atlético Nacional y Junior - crédito @chrisrivera97/X

Win Sports emitió un comunicado en el que condenó de forma enfática los hechos de violencia ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 entre Atlético Nacional y Junior.

El canal reveló que su cabina de transmisión fue blanco de un ataque que puso en riesgo la integridad de sus periodistas y dejó como saldo la lesión de su comentarista Juan José Peláez.

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La empresa lamentó el episodio y expresó su solidaridad con el comunicador afectado, al que acompañará en el proceso de recuperación. En el mensaje, la cadena subrayó su respaldo a todos los profesionales que sufrieron las consecuencias del incidente mientras ejercían su labor informativa.

“Hacemos un llamado a todos los hinchas, clubes, autoridades y actores del fútbol colombiano para que trabajemos juntos en la construcción de escenarios seguros, respetuosos y libres de violencia. La pasión por los colores y el amor por un equipo jamás pueden convertirse en una justificación para poner en peligro la vida o la integridad de los demás”, indicó el canal deportivo en su declaración oficial.

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Win Sports condenó la violencia en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 entre Atlético Nacional y Junior - crédito @WinSportsTV / X
Win Sports condenó la violencia en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 entre Atlético Nacional y Junior - crédito @WinSportsTV / X

El agresor fue identificado y capturado

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el responsable del ataque fue identificado y aprehendido poco después de los hechos. El episodio ocurrió cuando, tras la anulación de un gol de Atlético Nacional por fuera de lugar, la euforia en la tribuna se transformó en tensión. Un aficionado rompió el vidrio protector de la cabina donde se encontraba el equipo de Win Sports, lo que provocó la lesión de Juan José Peláez.

Durante la transmisión en vivo, tanto el relator Jotas Mantilla como el comentarista Carlos Antonio Vélez manifestaron su asombro ante el incidente, que fue audible para la audiencia. El canal confirmó que el comunicador herido recibió atención médica inmediata en el mismo escenario deportivo.

Contexto del incidente en la final entre Nacional y Junior

La final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, celebrada el lunes festivo 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, reunió a más de 44.000 espectadores. El ambiente se vio alterado por una serie de hechos que generaron discusión en redes sociales, entre ellos la agresión al comentarista y exdirector técnico Juan José Peláez.

La cabina de transmisión de Win Sports fue atacada en el Atanasio Girardot y el comentarista Juan José Peláez sufrió una lesión en la mano - crédito Composición fotográfica Atlético Nacional / X, Win Sports
La cabina de transmisión de Win Sports fue atacada en el Atanasio Girardot y el comentarista Juan José Peláez sufrió una lesión en la mano - crédito Composición fotográfica Atlético Nacional / X, Win Sports

Durante el minuto 30 del primer tiempo, un gol de Andrés Román para Atlético Nacional fue anulado por fuera de juego, lo que provocó descontento en la tribuna. En medio del desconcierto, un individuo atacó la cabina de transmisión, rompiendo el vidrio y causando un corte profundo en la mano de Peláez, según informó el comentarista Carlos Antonio Vélez.

La transmisión oficial dejó registro sonoro del momento en que se quebró la protección y de los insultos provenientes de la tribuna. La reacción inmediata de los compañeros de cabina y del personal de seguridad permitió que el agresor fuera individualizado y puesto a disposición de las autoridades.

Rechazo y solidaridad en el sector periodístico

Andrea Guerrero se pronunció sobre incidente con Juan José Peláez
En su perfil de X, la periodista Andrea Guerrero se pronunció sobre incidente con Juan José Peláez en el Atanasio Girardot - crédito @AndreaGuerreroQ/X

La presidenta de Win Sports, la periodista Andrea Guerrero, condenó lo ocurrido y exigió mayor seguridad en los estadios. “No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico”, publicó en su perfil de X.

La comunicadora añadió: “Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol”. El propio Carlos Antonio Vélez calificó al agresor como “delincuente” y expresó su repudio al ataque.

Según el comunicado de Win Sports, Juan José Peláez no habría sufrido lesiones de gravedad que impidan su labor profesional, ya que tiene previsto viajar el martes 9 de junio para cubrir la Copa Mundial de la FIFA, donde participará la selección Colombia.

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