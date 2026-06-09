Embajadora de Colombia en Haití reconoció que intervino en política a favor de Iván Cepeda a pesar de estar prohibido: “Lo que hice estuvo mal”

Vilma Velásquez, embajadora de Haití fue suspendida tras mostrar su apoyo publico al candidato presidencial Iván Cepeda - crédito Cancillería de Colombia

La suspensión provisional, hasta el 21 de junio, de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, se dio después de que diferentes medios informaran que Velásquez, durante una entrevista para Metropole Radio y Televisión de Haití, manifestara su apoyo al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En ese espacio, la diplomática no solo abordó la relación bilateral entre Colombia y Haití, sino que también expresó: “Colombia ha cambiado (…) la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.

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El proceso disciplinario contra Velásquez tomó impulso a raíz de estas declaraciones, consideradas como una intervención en el proceso electoral de Colombia. La Procuraduría actuó el 13 de mayo, apenas días después de que se viralizaran las afirmaciones, imponiendo una suspensión que dejó a la embajada con una sola persona a cargo de los asuntos bilaterales.

El entonces Canciller de Colombia, Álvaro Leyva anunció la reapertura del consulado en Haití, y seis meses después Velásquez se posesionó como cónsul en Puerto Príncipe - crédito Cancillería de Colombia

La decisión de la Procuraduría llegó en un momento en el que el país se prepara para las próximas elecciones presidenciales. Las reglas para los diplomáticos colombianos prohíben manifestaciones públicas a favor o en contra de candidatos, lo que agrava la situación de la embajadora. Frente a la medida, la funcionaria recurrió a una tutela argumentando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, la libertad de expresión y la honra, entre otros.

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Sin embargo, la juez 19 Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la tutela, al considerar que el mecanismo adecuado para resolver el conflicto era la vía disciplinaria ante la Sala Disciplinaria de Instrucción. En el fallo se puntualizó: “No es la tutela el escenario propio para dirimir el conflicto de intereses suscitado, por no tener tal propósito el citado mecanismo constitucional, dadas sus especiales características de subsidiariedad y carácter residual”.

La embajadora sostuvo que la sanción le ocasionó un aislamiento forzoso y afectó la operatividad de la misión diplomática. Además, afirmó que la suspensión fue dictada sin que se le permitiera ejercer su derecho a la defensa, lo que, según ella, vulneró el debido proceso.

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La embajadora está suspendida hasta el 21 de junio - crédito Colprensa

Es así que, el 9 de junio en declaraciones a Caracol Radio, Velásquez relató cómo ocurrieron los hechos desde su perspectiva. “Hablé desprevenidamente, 58 segundos. Lo hice en creol y para un auditorio haitiano. Entonces, reconozco que hablé de política”, explicó la embajadora. También insistió en que en ese contexto no había ciudadanos de Colombia y, por tanto, no existía la posibilidad real de alterar la decisión electoral.

Velásquez subrayó que la situación fue analizada con excesiva rapidez y que no tuvo oportunidad de defenderse: “Nunca se me permitió defenderme ni me preguntó nadie, ni Cancillería ni Procuraduría me preguntaron qué era lo que había pasado y se me impuso una sanción extremadamente alta”. La funcionaria también hizo énfasis en el impacto logístico y humano que tuvo la sanción en la embajada, compuesta por apenas dos personas, lo que dejó a su compañero expuesto a riesgos de seguridad.

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Ante la pregunta sobre si un embajador puede emitir juicios de valor sobre los candidatos en cualquier idioma o contexto, Velásquez admitió: “Claro, estoy de acuerdo. Hay una valoración jurídica de la situación que la deben hacer las autoridades, ¿sí? Yo respeto las instituciones, no soy una embajadora de carrera. Lo que hice fue una cosa que sí estuvo mal. Lo que me acusan es que intento de influenciar las elecciones. Que si influencié las elecciones o no, son los jueces los que lo van a determinar”.

Vilma Velásquez reconoció su participación en política, pero recalcó que no pudo defenderse - crédito Cancillería de Colombia

La embajadora apuntó también que la sanción tuvo consecuencias en su salud y su vida cotidiana, pues quedó sin vehículo oficial y sin posibilidad de desplazarse, lo que la llevó a sentirse aislada en un contexto de inseguridad.

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A pesar de la severidad de la medida, Velásquez expresó que su reacción legal fue inmediata: “Yo hice tutela inmediatamente con el abogado pusimos una tutela, porque esto es una cosa un poco, que me parece muy exagerada”. Detalló que desde la apertura de la misión diplomática ha enfrentado situaciones irregulares.

La embajadora concluyó que “mi pelea es por la justicia y por salvar una misión que es importante, porque Haití es un país muy importante para Colombia”, manifestando preocupación por el futuro de la representación diplomática y la continuidad de los proyectos bilaterales que, según ella, se ven afectados por la decisión disciplinaria.

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