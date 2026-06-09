Ryan Castro confirmó dos nuevas fechas de su gira de conciertos en Colombia: Cali y Bucaramanga, las elegidas

Ryan Castro tendrá dos nuevas presentaciones en Colombia: Cali y Bucaramanga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ryan Castro confirmó que su gira SENDÉ sumará dos estadios en Colombia y adelantó que “no vamos a fallar”, al anunciar la apertura de boletería para sus fechas en Cali y Bucaramanga, con preventa desde el 10 de junio.

El cantante urbano nacido en Bello, Antioquia, hizo el anuncio tras una presentación popular en el barrio Obrero de la capital del Valle del Cauca.

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En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el artista contó el contexto del anuncio y la difusión de las fechas: “AWOO!! Ayer con doña Bertha tomándome una lulada y dándole la primicia de las últimas fechas en Colombia”.

Ryan Castro tendrá dos nuevas fechas en Colombia, eligiendo a Cali y Bucaramanga - crédito @ryancastro/IG

El propio Castro precisó el esquema de ventas y los horarios: “Preventa Fan: 10 de junio a las 10:00am (Pre registro a partir de hoy a las 12:00pm - link en la bio)”. También detalló la segunda etapa: “Venta Público General: 11 de junio a las 10:00am o antes si se agota preventa fan (sic)”.

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La fecha de Cali quedó programada para el estadio Pascual Guerrero el sábado 22 de agosto de 2026, según el anuncio compartido por el artista, que también pidió seguir los canales de información: “Más información en @awooteam y @breakfast_live 🎫 Entradas en Tuboleta.com”.

En el mismo texto, Ryan Castro enmarcó el anuncio como el cierre de una serie de presentaciones y advirtió sobre la demanda de boletos: “Mañana salimos a venta con los últimos dos estadios de SENDÉ en Colombia, así que prepárense, avisados están, ya saben que pasó en las otras fechas”.

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Información sobre la boletería

El regreso del Sende Tour de Ryan Castro a los escenarios colombianos tendrá lugar con dos conciertos de su gira The Last Dance, anunciados para el 22 de agosto en Cali y el 29 de agosto en Bucaramanga, según la información oficial de boletería difundida para ambas ciudades en las redes sociales del artista.

Fechas de la presentación de Ryan Castro en Cali y Bucaramanga - crédito @ryancastro/IG

El público podrá elegir entre una amplia gama de localidades, que van desde palcos exclusivos hasta graderías numeradas y zonas generales de pie, con precios diferenciados para cada sector en ambos escenarios.

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Para quienes buscan una experiencia cercana al escenario, los palcos VIP —identificados como “BA BA BAD”— serán los de mayor costo, mientras que las zonas generales ofrecen alternativas más accesibles.

La boletería para Cali, en el Estadio Pascual Guerrero, presenta precios para público general que oscilan entre 11.000.000 de pesos para los palcos VIP occidentales y orientales (primera fila), hasta 89.000 pesos para la localidad más económica (Norte - Ojalá).

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Las localidades intermedias incluyen opciones como Preferencial Oriental Hopi Sendé costará 1.050.000 pesos, Oriental primer piso Ay mi papá desde 395.000pesos y Occidental segundo piso Bombastik con un precio de 224.000.

Estos son los precios de las entradas para el concierto de Ryan Castro en Cali en el Pascual Guerrero - crédito @ryancastro/IG

En Bucaramanga, el concierto tendrá lugar en el Estadio Américo Montanini. Allí, los precios generales varían desde los 9.000.000 de pesos en los palcos VIP occidentales y orientales (primera fila), hasta los 80.000 pesos en la localidad Sur Baja - La Villa.

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Entre las opciones intermedias figuran Preferencial Oriental Hopi Sendé (1.020.000 pesos), Occidental Baja Bombastik (187.000 pesos) y Oriental Menos el Cora (148.000 pesos).

En ambos casos, los precios publicados no incluyen el valor del servicio. Además, los organizadores advierten que los valores pueden modificarse según la demanda y que existe un límite de diez boletas por transacción en palcos y otras localidades.

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Quienes deseen asistir a cualquiera de las dos fechas deben tener en cuenta que la preventa fan propone precios preferenciales para varias localidades, con descuentos notables respecto a la venta general.

Estos son los precios de la boletería de Ryan Castro en Bucaramanga - crédito @ryancastro/IG

Sin embargo, para los palcos de primera fila, solo hay precio de público general disponible.

Los asistentes encontrarán acomodaciones tanto numeradas como de pie, dependiendo de la localidad elegida. Los sectores de palcos ofrecen sillas numeradas, mientras que varias zonas generales cuentan con espacios de pie o gradería numerada.

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