Colombia

RUNT habilita cambio virtual de infractor en fotomultas: así funciona el trámite y quiénes pueden solicitarlo

Los propietarios de vehículos ya pueden solicitar de forma virtual el cambio de infractor en algunas fotomultas para que la sanción sea asumida por quien realmente cometió la infracción de tránsito

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Los propietarios de vehículos ya pueden solicitar de forma virtual el cambio de infractor en algunas fotomultas para que la sanción sea asumida por quien realmente cometió la infracción de tránsito - crédito Freepik
Los propietarios de vehículos ya pueden solicitar de forma virtual el cambio de infractor en algunas fotomultas para que la sanción sea asumida por quien realmente cometió la infracción de tránsito - crédito Freepik

Los conductores colombianos cuentan desde este año con una nueva herramienta que busca dar mayor claridad en la asignación de responsabilidades por infracciones detectadas mediante sistemas automáticos de vigilancia.

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) habilitó un mecanismo que permite trasladar determinadas fotomultas a la persona que conducía el vehículo al momento de cometer la falta.

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Según información obtenida por Revista Semana, la medida fue oficializada mediante el Comunicado 060 de 2026 y representa un cambio importante para miles de propietarios que, en ocasiones, terminaban asumiendo comparendos generados cuando el vehículo era conducido por familiares, amigos, empleados o terceros autorizados.

Hasta ahora, cuando una cámara detectaba una infracción, la notificación llegaba inicialmente al propietario registrado en el sistema, quien debía adelantar procesos presenciales o asumir sanciones que muchas veces no correspondían a su comportamiento como conductor.

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Hasta ahora, cuando una cámara detectaba una infracción, la notificación llegaba inicialmente al propietario registrado en el sistema, quien debía adelantar procesos presenciales o asumir sanciones que muchas veces no correspondían a su comportamiento como conductor - crédito Alcaldía de Bogotá
Hasta ahora, cuando una cámara detectaba una infracción, la notificación llegaba inicialmente al propietario registrado en el sistema, quien debía adelantar procesos presenciales o asumir sanciones que muchas veces no correspondían a su comportamiento como conductor - crédito Alcaldía de Bogotá

Con esta nueva alternativa, el dueño del vehículo podrá solicitar que la responsabilidad sea trasladada a la persona que realmente estaba al volante cuando ocurrió la infracción, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades de tránsito.

La medida busca fortalecer los principios de responsabilidad individual y evitar que las sanciones recaigan automáticamente sobre quienes no participaron en la conducta infractora.

Qué infracciones permiten solicitar el cambio de infractor

La nueva función no aplica para todas las multas registradas en el sistema. El procedimiento está diseñado para determinadas infracciones captadas por medios tecnológicos, especialmente aquellas relacionadas con el comportamiento del conductor.

Entre los casos habilitados para solicitar el cambio se encuentran las fotomultas por exceso de velocidad, el paso por semáforos en rojo, la circulación indebida por carriles exclusivos de transporte masivo y las sanciones asociadas al incumplimiento de medidas de pico y placa.

En estos eventos, el propietario podrá iniciar el procedimiento para que la infracción sea trasladada a quien conducía el vehículo en el momento exacto en que se produjo la falta.

La iniciativa ha sido destacada por expertos en movilidad debido a que permite individualizar la responsabilidad y evitar conflictos entre propietarios y conductores ocasionales.

En Bogotá existen 8 zonas en las que podría ser multado si excede los 30 km/h - Colprensa
La iniciativa ha sido destacada por expertos en movilidad debido a que permite individualizar la responsabilidad y evitar conflictos entre propietarios y conductores ocasionales - Colprensa

Sin embargo, el trámite no es automático. El sistema exige una serie de verificaciones destinadas a garantizar que la información suministrada sea real y que no existan intentos de evadir responsabilidades mediante registros falsos.

Requisitos y casos en los que no aplica el trámite

Para que el cambio de infractor sea aprobado, tanto el propietario como la persona que asumirá la sanción deben participar en el proceso y manifestar su conformidad con la solicitud.

Además, ambas partes deben encontrarse conectadas al sistema durante la gestión virtual para validar la información requerida por la plataforma.

Una vez presentada la solicitud, será el organismo de tránsito que impuso el comparendo quien analizará el caso y decidirá si acepta o rechaza el traslado de la responsabilidad.

No obstante, existen infracciones que no pueden ser reasignadas mediante este procedimiento.

Las sanciones relacionadas con documentos obligatorios del vehículo continúan siendo responsabilidad directa del propietario registrado. Por esta razón, las multas derivadas de un SOAT vencido o de la ausencia de la revisión técnico-mecánica no pueden ser trasladadas a otra persona.

Las sanciones relacionadas con documentos obligatorios del vehículo continúan siendo responsabilidad directa del propietario registrado- crédito Freepik
Las sanciones relacionadas con documentos obligatorios del vehículo continúan siendo responsabilidad directa del propietario registrado- crédito Freepik

Las autoridades recuerdan que estas obligaciones están asociadas al estado legal y administrativo del vehículo y no exclusivamente al comportamiento de quien lo conduce.

Con esta actualización, el RUNT busca ofrecer una herramienta más precisa para la gestión de comparendos electrónicos, garantizando que las sanciones recaigan sobre quienes efectivamente incumplen las normas de tránsito y fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia dentro del sistema de movilidad colombiano.

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