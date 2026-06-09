Colombia

Organizaciones sociales del Cauca exigen el retorno del general Federico Mejía por crisis de seguridad: disidencias de las Farc y el ELN serían amenaza

El departamento atraviesa una profunda crisis de seguridad marcada por el aumento de la violencia, el accionar de grupos armados y el deterioro de servicios básicos

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Brigadier general Federico Mejía confirmó la noticia de los militares secuestrados en Cauca - crédito @COL_EJERCITO/X
Tras su salida en la Tercera Divisón del Ejército, el brigadier general Federico Mejía fue trasladado al Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae) - crédito @COL_EJERCITO/X

La escalada de violencia en el departamento del Cauca, ante el accionar de las disidencias de las Farc y el ELN, motivó a las organizaciones sociales y económicas del departamento a solicitar al Gobierno del presidente Gustavo Petro el regreso del brigadier general del Ejército Federico Mejía, considerado el cerebro de la Operación Perseo, que se lanzó en octubre de 2024 para la recuperación de El Plateado.

En diferentes misivas, enviadas al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al comandante del Ejército, general Roger Gómez Herrera, se indicó que la salida del alto oficial, que se desempeñó como comandante del Comando Específico del Cauca y de la Tercera División, trajo consigo un deterioro del orden público, reflejado en homicidios, heridos por explosivos, secuestros y retenes ilegales, entre otros.

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A lo que se suma la emergencia sanitaria que se estaría registrando en Popayán, la capital, en la que el servicio de recolección de basura lleva una semana suspendido por amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a los recolectores. Este año, según se expresó en las comunicaciones, se quemaron dos vehículos y la semana pasada otros dos sufrieron ataques a tiros, aunque sin heridos.

Petición al Gobierno Petro para el retorno del general Federico Mejía
Esta fue una de las comunicaciones en las que se pidió el retorno del general Federico Mejía a la Tercera División del Ejército - crédito suministrado a Infobae Colombia

La petición formal, que también fue enviada a la Presidencia de la República, las “fuerzas vivas del departamento del Cauca” afirmaron que el territorio enfrenta “una de las situaciones más complejas de orden público de los últimos años” y pidieron “el retorno de ser posible inmediato” de Mejía, que ahora se desempeña como comandante del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae) en la base aérea de Tolemaida.

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De acuerdo con los peticionarios, la gestión del brigadier general Javier Hernando Africano López, que está a cargo de la Tercera División, ha sido insuficiente ante la inseguridad que se registra en esta zona del territorio nacional, que ha sido azotada por el accionar de los grupos armados ilegales involucrados en el negocio del narcotráfico y que han traído una escalada violenta al departamento.

Deterioro de la seguridad en el Cauca estaría relacionada con la salida del general Federico Mejía, según colectivos

En las misivas se destacó que, durante el paso de Mejía, “su trabajo fue reconocido ampliamente por la comunidad debido a su compromiso, liderazgo, cercanía con la población civil, el sector empresarial y las distintas fuerzas vivas de la región”. Se resaltó que su gestión “permitió generar confianza en la ciudadanía, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado”.

Comunidades de Santander de Quilichao pidieron el retorno del general Federico Mejía
En otra de las misivas, comunidades de Santander de Quilichao pidieron el retorno del general Federico Mejía - crédito suministrada a Infobae Colombia

Entre los hechos concretos, mencionan la protección de la construcción de la segunda calzada de la vía Panamericana y, justamente, la Operación Perseo, asociada a la desmovilización de cabecillas armados. En Santander de Quilichao, organizaciones señalaron que bajo su mando “se obtuvieron resultados” en la contención de estructuras armadas y economías ilícitas y la estabilidad regional.

En ese mismo documento, los firmantes compararon la situación actual con la anterior. “Sentimos que antes había más control y más presencia; hasta los helicópteros dejaron de pasar o de hacer recorridos, o al menos así lo estamos sintiendo”, afirmaron los reclamantes, en relación con un oficial que, es válido acotar, es investigado por la Fiscalía por el delito de asociación para delinquir agravada.

En el texto que acompaña la solicitud se compartieron una secuencia de hechos violentos del último mes y medio: 21 personas muertas y 36 heridas por la activación de un explosivo el 2 de mayo, además de secuestros, asesinatos, retenes ilegales y robos. A esto se suma, el 21 de mayo, un enfrentamiento entre indígenas Nasa y Misak en Pitayó, Silvia, que según reportes dejó siete muertos y 110 heridos.

Los promotores advirtieron que la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao está amenazada y su continuidad en riesgo. Además, en los últimos dos meses renunciaron 32 trabajadores de la obra por temor a la violencia. Así pues, pidieron el regreso del oficial por “la confianza y respaldo que las comunidades y distintos sectores tenemos en él y su labor impecable desempeñada con firmeza”.

Cabildo independiente Kiwe wala pidió retorno del general Federico Mejía
En esta comunicación de noviembre de 2025, el cabildo independiente Kiwe wala también pidió retorno del general Federico Mejía a la Tercera División - crédito suministrado a Infobae Colombia

Organizaciones sociales destacaron reducción en el reclutamiento y otros delitos

En la exposición de motivos se indicó que Mejía impulsó estrategias para prevenir el reclutamiento forzado de menores y que, en ese municipio, se pasó “de ser ese primer lugar para pasar al lugar 13, según el informe de la Defensoría del Pueblo”. De la misma manera, se registró una reducción de homicidios, hurtos y extorsiones, aunque sin cifras específicas que soportaran esta petición.

“Manifestamos de manera enfática la necesidad imperiosa de contar nuevamente con el Señor General Federico Alberto Mejía Torres al frente de la seguridad en nuestro departamento”, indicaron los firmantes, que hicieron mención de cómo la comunidad indígena independiente Kiwe Wala, el 19 de noviembre de 2025, señaló que la gestión de Mejía “fue fundamental y generó un respiro tangible”.

El reclamo, como se indicó, no se limitó a la figura de Mejía. Las cartas expresan “gran inconformidad” con la gestión del brigadier general López, ya que se relató un episodio en el Consejo de Seguridad Bidepartamental del 26 de febrero, en el que, ante las exigencias en materia de inseguridad, respondió: “Si tanta falta le hace el General Mejía vaya y lo visita a Tolemaida”, lo que indignó a los asistentes.

En ese sentido, las misivas incluyeron una queja por las decisiones respecto a oficiales con respaldo local. “No puede ser que todo el que haga algo positivo por el Cauca termine siendo investigado o señalado”, afirmaron y, en consecuencia, señalaron que esto “desestimula el compromiso, debilita la institucionalidad y envía un mensaje equivocado” a los territorios afectados por el accionar violento.

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