Magnicidio Miguel Uribe Turbay: así se llevó a cabo el homenaje en el Congreso al exsenador, a un año del atentado que causó su muerte

María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, estuvo presente en el homenaje que se llevó a cabo en el Congreso en memoria del joven político - crédito suministrada a Infobae Colombia

El Capitolio Nacional fue epicentro en la tarde del martes 9 de junio de 2026 del homenaje a la memoria del exsenador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, al cumplirse el domingo 7 de junio un año del atentado que derivó en su muerte. En el acto, liderado por la bancada del partido de oposición, se le entregó a su viuda, María Claudia Tarazona, la Orden del Congreso en el grado de Gran Cruz.

La conmemoración de esta fecha para el país político se llevó en medio del dolor presente en la familia de Uribe Turbay, que fue alcanzado por las balas cuando se encontraba promocionando su aspiración a la presidencia en el parque El Golfito de Fontibón, en Bogotá, y pese a una intensa lucha de dos meses y cuatro días por sobrevivir, falleció en la Fundación Santa Fe, el 11 de agosto de 2025.

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Durante su presencia en el órgano legislativo, Tarazona sostuvo que el caso por el magnicidio de su marido sigue abierto, que hay nueve capturas y procesos en marcha, pero que todavía no se sabe qué persona ordenó el crimen. Todo esto, en medio de la polémica por lo que sería el preacuerdo que se negocia con Hélder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, el coordinador logístico del ataque.

María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, recibió recibió la Orden del Congreso en el grado de Gran Cruz, por el legado del joven político - crédito suministrada a Infobae Colombia

En efecto, la familia de Uribe Turbay confirmó que la investigación no ha llegado a los autores intelectuales, aunque en su visita Tarazona compartió a los asistentes la iniciativa con la que se busca prolongar su legado en el debate público: teniendo en cuenta que ejercía como el senador más votado de la vigencia 2022-2026 y, a la par, adelantaba su campaña como precandidato a la presidencia.

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En la ceremonia, la mujer anunció la creación de una fundación con el nombre del dirigente del Centro Democrático. El proyecto tendrá tres líneas de trabajo: el primero de ellos, el apoyo a mujeres víctimas de la violencia; el segundo estará enfocado en la prevención del reclutamiento de menores de edad y el tercero tendrá como eje fundamental la formación de jóvenes con vocación de liderazgo.

Cabe destacar que el congresista bogotano tenía 39 años cuando fue atacado. Dos disparos, incrustados en su cráneo, causaron su deceso, luego de que fuera blanco del atentado perpetrado por un menor de edad, solo 15 años: que cumple por este hecho una sanción de siete años de privación de libertad en un centro especializado, luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

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Así se conformará la fundación Miguel Uribe Turbay

Tarazona precisó que la fundación que surgirá en memoria del exsenador estará encabezada por sus hijos, con una referencia expresa a Alejandro: fruto de la relación de la mujer con Uribe Turbay. “Mis hijos y yo, encabezada por Alejandro, que es la persona que puede, digamos, llevar el nombre de su papá, estamos creando una fundación que se llama Miguel Uribe Turbay”, expresó la viuda del excongresista.

María Claudia Tarazona liderará la creación de una fundación que llevará el nombre de su asesinado marido, Miguel Uribe Turbay - crédito suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, detalló que una de las líneas estará dirigida a mujeres que hayan perdido a sus parejas por hechos violentos. “Atención a esas mujeres víctimas, que como a mí, la violencia nos roba la posibilidad de tener un esposo, un compañero de vida y un padre para sus hijos”, agregó la politóloga y abogada, que estuvo ligada al ejercicio político de su fallecido esposo y que continúa expresándose.

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La mujer vinculó el asesinato de Uribe Turbay con un problema más amplio de seguridad sobre la utilización de menores en crímenes. “Vamos a hacer prevención en reclutamiento de menores de edad, no solamente en las zonas rurales, sino en las ciudades, donde hemos visto un incremento en que menores de edad son utilizados para asesinar”, dijo Tarazona al presentar el segundo eje de la fundación.

Por su parte, el tercer frente será un centro de liderazgo, según su explicación, con apoyo internacional. “Un gran centro de liderazgo que estamos haciendo con la comunidad internacional, quienes nos han apoyado en este proyecto para impulsar esos jóvenes que tienen esa gran vocación de transformar Colombia”, complementó Tarazona, que recibió la orden en el recinto legislativo.

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Miguel Uribe Turbay fue precandidato presidencial del Centro Democrático en el actual proceso electoral - crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook

Viuda de Miguel Uribe Turbay reafirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella

Durante la conmemoración, Tarazona también llevó el mensaje a la coyuntura electoral que se vive en el país, con la campaña de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio. La viuda del exsenador rechazó leer la situación como una disputa ideológica convencional y la ubicó, en su defecto, en un enfrentamiento entre actores armados y el sistema democrático que debe prevalecer.

“Aquí no estamos hablando de izquierda o de derecha, o de unos contra otros. Aquí estamos hablando la guerrilla contra la democracia”, expresó Tarazona, que en la misma declaración, aclaró que hablaba “como una ciudadana más” y no como integrante de una campaña, luego de haber adherido en la primera vuelta presidencial a la aspiración de la senadora Paloma Valencia, tercera en la contienda.

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Esa intervención derivó en una crítica directa al presidente Gustavo Petro y en un llamado a respaldar a Abelardo. “Ya vimos durante estos cuatro años la nefasta administración de Gustavo Petro y de su terrible proyecto político, que ha estado rodeado de escándalos de corrupción, de narcotráfico, de muertes, de violencia”, acotó la mujer, que enfatizó su apoyo al abogado de ultraderecha.

Paloma Valencia vinculó el crimen de Miguel Uribe Turbay con el regreso del miedo político en Colombia

Entretanto, la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia enfocó su intervención en el recinto en la dimensión simbólica del asesinato y, de la misma manera, en su lectura sobre el deterioro de la seguridad política en el país durante la administración de Gustavo Petro. Al dirigirse a Tarazona y a la familia del exsenador, definió la escena del homenaje como la prueba de una regresión nacional.

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“Qué triste para este país que nos estemos reuniendo para recordar un gran hombre que la violencia nos quita”, expresó la congresista, que insistió en que la muerte de Uribe Turbay no solo golpeó a su círculo cercano, sino que reinstaló en el espectro político una memoria colectiva de asesinatos políticos, secuestros y ataques contra la población civil; como quizá no ocurría desde la década de los 90.

En su diagnóstico, el crimen rompió la expectativa de que esa etapa había sido superada. “Yo era de esas colombianas que estaba convencida de que el pasado horrible que habíamos vivido iba a quedar atrás”, añadió Valencia, que describió la frustración que, según su lectura, dejó el atentado en contra del joven político, que era cercano al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

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La senadora cerró su pronunciamiento con una frase que conectó el caso con el clima de temor que percibe en la sociedad. “La realidad es que Colombia está caminando por un camino nuevamente inconducente, un camino donde los mejores hombres quedan a merced de los violentos. Un camino donde nuevamente lo que siente el corazón de los colombianos es miedo”, puntualizó la senadora.