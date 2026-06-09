Colombia

La calle 63 tendrá un carril preferencial para el Sitp: ¿será el fin del paso libre para vehículos particulares en Bogotá?, esto dice la resolución

La norma permite el uso del espacio solo para giros a la derecha, ingreso a predios o ascenso y descenso donde esté autorizado, y prohíbe estacionar o bloquear el paso en ese tramo

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El carril preferencial en la avenida Calle 63 busca optimizar la circulación de los buses del Sitp, mejorar la velocidad de los trayectos y mitigar el impacto de las obras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El carril preferencial en la avenida Calle 63 busca optimizar la circulación de los buses del Sitp, mejorar la velocidad de los trayectos y mitigar el impacto de las obras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría de Movilidad de Bogotá expidió una resolución que crea un carril preferencial para el transporte público en la avenida Calle 63, entre la carrera 122 y la avenida Caracas, con el objetivo de optimizar la circulación de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), mejorar la velocidad de los trayectos y mitigar el impacto de las obras de infraestructura en la zona.

La medida, que cubre ambas calzadas de la vía, establece además condiciones específicas para taxis, transporte público especial, vehículos particulares y otros actores viales. La disposición regula el carril derecho de cada una de las calzadas de la avenida Calle 63: en la calzada sur (sentido occidente–oriente), el tramo preferencial va de la carrera 122 a la avenida Caracas; en la calzada norte (oriente–occidente), de la avenida Caracas a la carrera 122.

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De acuerdo con la entidad de Movilidad, el propósito es priorizar el tránsito de buses, mejorar la regularidad de los servicios y favorecer los desplazamientos de los usuarios habituales del Sitp, que en este corredor representan más de 7.700 personas beneficiadas diariamente.

La medida en Bogotá cubre ambas calzadas de la avenida Calle 63 y prioriza los desplazamientos de más de 7.700 usuarios diarios del Sitp - crédito Alcaldía de Bogotá
La medida en Bogotá cubre ambas calzadas de la avenida Calle 63 y prioriza los desplazamientos de más de 7.700 usuarios diarios del Sitp - crédito Alcaldía de Bogotá

Fundamentación legal y técnica de la medida

La resolución se sustenta en un marco jurídico robusto, que incluye la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), la Ley 1682 de 2013, y decretos distritales como el Decreto Único 652 de 2025, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT, Decreto 555 de 2021) y el Plan de Movilidad Sostenible y Segura (Decreto 497 de 2023).

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Un informe técnico de la Secretaría de Movilidad justificó la intervención por la alta demanda registrada: en días hábiles, el corredor contabiliza cerca de 13.500 ascensos y 15.200 descensos de usuarios de transporte público.

Asimismo, el estudio determinó que la avenida Calle 63 cumple funciones integradoras, facilita la distribución de viajes y, al priorizar el desplazamiento de buses, contribuye a reducir los tiempos de trayecto y a mejorar la cobertura del sistema, especialmente en un tramo afectado por las obras de la Línea 1 del Metro.

La Secretaría de Movilidad sustentó la resolución del carril preferencial con leyes nacionales, decretos distritales y un informe técnico sobre la demanda del corredor - crédito Secretaría de Movilidad/X
La Secretaría de Movilidad sustentó la resolución del carril preferencial con leyes nacionales, decretos distritales y un informe técnico sobre la demanda del corredor - crédito Secretaría de Movilidad/X

Condiciones de operación para cada tipo de vehículo

El nuevo carril preferencial está diseñado principalmente para el Sitp, pero establece reglas claras para otros vehículos. Los buses del sitema integral deben transitar obligatoriamente por el carril preferencial, aunque pueden usar el carril mixto adyacente para adelantar en zonas de paradero o por razones operativas.

Los taxis solo pueden detenerse en el carril preferencial para ascenso o descenso de pasajeros, excluyendo las zonas de paradero del Sitp, y no pueden estacionarse ni bloquear el carril en ningún momento. Su circulación habitual debe darse por los carriles mixtos, con acceso transitorio al preferencial solo para giros a la derecha o ingreso a predios.

El transporte público especial (escolar, empresas, turismo) debe circular por los carriles mixtos o centrales, pudiendo ingresar al preferencial únicamente para giros a la derecha o paradas momentáneas para ascenso y descenso, siguiendo siempre la señalización permitida.

El estudio técnico indicó que la avenida Calle 63 registra cerca de 13.500 ascensos y 15.200 descensos de usuarios de transporte público en días hábiles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El estudio técnico indicó que la avenida Calle 63 registra cerca de 13.500 ascensos y 15.200 descensos de usuarios de transporte público en días hábiles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los vehículos de emergencia tienen prioridad por el carril central, pero pueden usar el preferencial si hay congestión y se encuentran en servicio, con sirena y luces cuando corresponda. Los vehículos particulares y motocicletas no pueden circular por el carril preferencial, salvo para giros derechos, ingreso a predios o ascenso/descenso donde esté permitido, y tienen prohibido estacionar o bloquear el paso en ese espacio.

El transporte de carga sigue las mismas regulaciones que los vehículos particulares respecto al carril preferencial, además de las restricciones propias del sector para circulación y cargue/descargue. Finalmente, las bicicletas deben utilizar la infraestructura exclusiva para ciclistas y, de circular por la calzada, hacerlo de modo seguro y sin privilegios en el carril preferencial.

Fases de implementación, pedagogía y control

La ejecución del carril preferencial será gradual. Inicialmente, la Secretaría de Movilidad desarrollará una campaña de pedagogía y divulgación pública durante al menos un mes, informando a la ciudadanía sobre las nuevas reglas y el funcionamiento del esquema. Posteriormente, se impondrán comparendos pedagógicos durante 15 días hábiles, es decir, advertencias sin sanción económica.

Finalizada la etapa pedagógica, comenzará la aplicación de sanciones reales conforme lo establece el Código Nacional de Tránsito. El control y la vigilancia estarán a cargo de los agentes de tránsito de la Secretaría, quienes verificarán el cumplimiento de las normas y aplicarán multas en caso de infracción. La señalización diferencial del carril seguirá las directrices del Manual de Señalización Vial y será visible para todos los usuarios del corredor.

Los conductores que invadan el carril exclusivo en la carrera 13 serán multados con 572,600 pesos - crédito @SectorMovilidad/X
Los vehículos particulares, motocicletas y transporte de carga no pueden circular por el carril preferencial de la avenida Calle 63 salvo en excepciones reguladas, y las bicicletas deben usar la infraestructura ciclista. Habrán multas para quienes desobedezcan la orden - crédito @SectorMovilidad/X

La Secretaría de Movilidad acompañará la implementación con campañas educativas y posteriormente ejercerá control activo para garantizar el cumplimiento de la medida. El acto administrativo ya está en proceso de comentarios y los ciudadanos pueden enviar sus observaciones a través del canal dispuesto por la entidad, haciendo clic aquí.

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