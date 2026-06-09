Katherine Miranda provocó una avalancha de críticas tras apoyar a Abelardo de la Espriella: “No se volvió de derecha, siempre lo fue”

La representante a la Cámara confirmó su respaldo a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, y explicó que su decisión se basa en la defensa de las instituciones y el ejercicio del poder en Colombia. - crédito Katherine Miranda

La decisión de Katherine Miranda de alinearse con la candidatura de Abelardo de la Espriella, representante de la extrema derecha, terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión dentro del panorama político colombiano.

La representante a la Cámara por el Partido Verde hizo público su respaldo al aspirante presidencial y de inmediato se encontró con una avalancha de cuestionamientos, críticas y mensajes de decepción provenientes de figuras políticas y ciudadanos que consideraron que la congresista se alejó por completo de las banderas con las que construyó su carrera electoral.

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Katherine Miranda, que durante el Gobierno de Gustavo Petro se convirtió en una de las críticas más constantes de la Casa de Nariño —pese a que ella fue una de las personas que impulsó su llegada al poder—, publicó un video en sus redes sociales para explicar las razones de su decisión.

Allí aseguró que su voto a De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, no responde a una discusión entre izquierda y derecha, sino a la defensa de las instituciones democráticas y de los contrapesos del poder.

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Katherine Miranda aseguró que su decisión no responde a una lógica ideológica tradicional, sino a la defensa de los contrapesos institucionales - crédito Colprensa

“Durante cuatro años denuncié cómo destruían la salud de millones de colombianos. Durante cuatro años denuncié también cómo la meritocracia fue reemplazada por la politiquería en este gobierno. Durante cuatro años denuncié también la corrupción, los abusos de poder y los ataques del gobierno contra quienes pensamos diferente. Yo no fui una simple espectadora en este gobierno, yo hice control político”, afirmó Miranda al inicio de su mensaje.

La congresista sostuvo además que la elección presidencial debe entenderse desde una perspectiva distinta a la confrontación ideológica que marcó el debate público durante los últimos años y defendió la necesidad de proteger la autonomía de las instituciones.

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Katherine Miranda señaló en su video: “Porque esta elección claramente no es entre izquierdas ni derechas. Tampoco es una lucha de clases como lo quieren hacer ver. Tampoco es una pelea entre ricos y pobres. Esta elección realmente es entre quienes creemos que el poder debe tener límites y quienes creen que pueden concentrarlo cada vez más”.

Katherine Miranda sostuvo que la actual elección de apoyar a Abelardo de la Espriella no debe interpretarse como una disputa entre izquierda y derecha - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, hizo explícito su respaldo electoral al afirmar: “Y precisamente por eso hoy hago público mi voto. Y es por Abelardo de la Espriella y por José Manuel Restrepo. No porque crea que son perfectos, porque no lo son, pero yo creo firmemente que hoy representan algo fundamental y es la defensa de los contrapesos democráticos”.

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Así reaccionaron sus opositores a su revelación de voto

La publicación generó una reacción inmediata; mientras algunos usuarios celebraron la decisión y destacaron que la representante mantuviera una posición crítica frente al petrismo, otros la acusaron de haber abandonado los principios políticos que defendió durante buena parte de su trayectoria.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el concejal de Bogotá Julián Triana, integrante de la Alianza Verde, que cuestionó duramente la postura de la representante y puso en duda su permanencia dentro de la colectividad.

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“La representante Katherine Miranda no se volvió de derecha, siempre lo fue. Espero que con su video de apoyo a Abelardo venga también su carta de renuncia al Partido Verde”, escribió en su cuenta de X.

El concejal Julián Triana pidió incluso que Katherine Miranda formalice su renuncia al partido tras su decisión electoral - crédito @trianavjuli/X

Desde el Gobierno también hubo reacciones y fue Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el que aseguró que desde hace varios años advertía sobre lo que considera una falta de coherencia política por parte de Katherine Miranda.

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“Hace cuatro años muchos me acusaron de sectario por decirles que no confiaran en esta señora, ahí lo tienen”, señaló en su publicación en X.

Carlos Carrillo añadió: “Un liderazgo político se debe validar por sus convicciones ideológicas coherentes a través del tiempo no por el contorcionismo electoral. Estas propuestas de oropel siempre terminan en decepción”.

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Desde el Gobierno, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, criticó la trayectoria política de Katherine Miranda - crédito @KatheMirandaP/X

A las críticas se sumó la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, que rechazó el argumento utilizado por la congresista para justificar su respaldo a Abelardo de la Espriella y cuestionó la coherencia de su decisión.

“Va a votar por defender la Constitución con el candidato que justamente propone romper el Estado social de derecho, que propone la dolarización de nuestra economía, que propone destripar a sus opositores, que propone fracking a lo que dé”, escribió en la misma red social.

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Posteriormente, agregó: “Al final, Miranda resultó ser de los mismos de siempre; se camufló de progresista para robarle el voto a la gente y, cuando llegó al Congreso, les dio la espalda y hoy lo confirma. Tremenda incoherencia”.

La senadora Sandra Ramírez cuestionó el respaldo de Katherine Miranda a un candidato que, según ella, contradice la defensa del Estado social de derecho - crédito @SandraComunes/X

Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Desde sectores cercanos a la campaña de Abelardo de la Espriella, simpatizantes y usuarios en redes sociales destacaron la decisión de la representante y la calificaron como un acto de valentía política.