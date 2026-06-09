Colombia

Juez envía a prisión preventiva a alias Leyson tras su reacción en audiencia: se burló mientras mostraban pruebas que lo relacionaban con secuestro y asesinato

El avance del caso ha generado temor e indignación social en Buenaventura y expone la presión que enfrentan las autoridades ante la violencia de estructuras criminales en la región

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El material decomisado también incluyó dos pistolas, una escopeta y varios celulares, según lo expuesto en la audiencia, en acciones vinculadas a la investigación por los hechos atribuidos a Los Shottas - crédito Audiencia Judicial

Leyson Rentería, conocido como alias Leyson, identificado como líder de Los Shottas, fue encarcelado de forma preventiva después de reírse en una audiencia donde se exponían pruebas sobre el secuestro y asesinato de dos turistas en el sector de La Bocana, Buenaventura.

Esta reacción fue considerada irrespetuosa con el proceso, motivando que el juez dictara medida de aseguramiento mientras avanza la investigación sobre este crimen.

“Tendrían un rol en esta organización. Y que, en ese lugar, donde al parecer residen, almacenarían armas, como parte de esas dinámicas delictivas que se presentan en esa zona de La Bocana”, fue lo que el fiscal estaba explicando en la audiencia llevada a cabo el 8 de junio del 2026.

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Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que alias Leyson, habría participado directamente en los hechos investigados. El ente acusador indicó que sería la persona que aparece en un video donde las víctimas son amenazadas con armas de fuego; este material fue presentado como prueba ante el juez.

Alias Leyson soltó una carcajada. El juez lo llamó al orden, exigiendo respeto hacia las víctimas y hacia el proceso. Este episodio provocó indignación tanto entre los presentes en la sala como fuera de ella.

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El secuestro y asesinato de turistas, ocurrido a mediados de mayo de 2026 en La Bocana, activó la alerta de las autoridades por el incremento de la criminalidad en Buenaventura.

El ente acusador sostuvo en la diligencia que Leyson Rentería habría participado de manera directa en los hechos y lo ubicó en una grabación mostrada al juez, en la que se observan armas apuntando - crédito captura de pantalla Audiencia
El ente acusador sostuvo en la diligencia que Leyson Rentería habría participado de manera directa en los hechos y lo ubicó en una grabación mostrada al juez, en la que se observan armas apuntando - crédito captura de pantalla Audiencia

Alexander Valencia y su hijo Nicolás Valencia fueron retenidos presuntamente por integrantes de los Shottas mientras visitaban la zona rural.

Días después, el cuerpo de Alexander apareció sin vida en unos manglares; Nicolás permanece desaparecido. La investigación sigue en curso, de acuerdo con El Tiempo.

Los Shottas y los detenidos

La estructura criminal Los Shottas es señalada por la Fiscalía de delitos como la presunta tenencia agravada de armas de fuego y el uso de menores para actividades delictivas, según la acusación formal expuesta en la audiencia.

Junto a alias Leyson, fueron capturados Hulver Iván Riascos, alias Chinga, y Jefferson Andrés Gamboa, alias Yefer, además de un menor de edad, en operativos policiales recientes. Las autoridades incautaron tres fusiles, dos pistolas, una escopeta, una granada y aproximadamente 400 cartuchos, además de varios teléfonos celulares durante estos procedimientos.

El fiscal David Jiménez explicó que los detenidos cumplían funciones específicas dentro de la organización, como almacenar armamento en la zona donde residían.

La situación de las víctimas y el avance de la investigación

El paradero de Nicolás Valencia, hijo de Alexander, sigue siendo desconocido. Las unidades investigativas mantienen activa su búsqueda en Buenaventura y persiste la atención de la comunidad ante el desenlace del caso.

Los detalles del operativo de captura de alias Cheo y cuatro de sus cómplices se conocieron el jueves 21 de mayo, tres días después de que se reportó el secuestro y doble crimen del padre (Alexander Valencia, de 44 años) y del hijo (Nicolás Valencia Ducuara, de 22). Aún sigue la búsqueda del cuerpo de Valencia Ducuara - crédito Deval

La Fiscalía subraya que dejar en libertad a los acusados supondría un riesgo para la población local. Según la Fiscalía, los delitos atribuidos justifican la restricción de libertad para quienes, según las autoridades, forman parte de Los Shottas y representan un peligro para la comunidad de Valle del Cauca.

Así fue como la Policía capturó a cinco presuntos integrantes de Los Shottas por el caso de La Bocana

La captura de cinco presuntos miembros de Los Shottas en Buenaventura, el 21 de mayo del 2026, entre ellos alias Cheo, marcó el principal avance en la investigación por la desaparición forzada de Alexander Valencia, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, un caso ocurrido en el corregimiento de La Bocana que ya dejó un cuerpo recuperado y mantiene abierta la búsqueda del joven, según informaron el jueves 21 de mayo de 2026 las autoridades del Valle del Cauca.

En los operativos, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron cinco allanamientos y decomisaron un fusil, munición de diferentes calibres, dos pistolas, varios teléfonos celulares y una granada de fragmentación, de acuerdo con las autoridades.

Todo ese material quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las indagaciones sobre la participación de los detenidos.

Además de alias Cheo otro cuatro presuntos integrantes de Los Shottas fueron capturados en las cinco diligencias de allanamiento efectuadas en Buenaventura - crédito Deval
Además de alias Cheo otro cuatro presuntos integrantes de Los Shottas fueron capturados en las cinco diligencias de allanamiento efectuadas en Buenaventura - crédito Deval

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