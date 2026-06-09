Estos son los bancos que le cobran más barato por prestarle dinero para comprar vivienda

La brecha de tasas en vivienda VIS llega a 5,66 puntos porcentuales, desde 10,79% hasta 16,45%, y modifica el valor de las cuotas y el costo total del préstamo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Muchos colombianos sueñan con tener su casa propia, pero por desconocimiento y falta de recursos no les es posible adquirir su patrimonio pensando en el futuro.

En el mercado financiero existen distintas opciones para adquirir vivienda, y una de ellas es la que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), con las tasas promedio más bajas para créditos hipotecarios VIS y no VIS, en plazos de 15 a 20 años. Así lo indican cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 22 de mayo de 2026, en un sector donde la diferencia entre la alternativa más cara y la más barata llega a 5,66 puntos porcentuales, lo que puede modificar de forma sustancial el valor de las cuotas y el costo total del préstamo.

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Esa brecha más amplia se presenta en la vivienda VIS, en la que la tasa más alta es de 16,45% y la más baja de 10,79%, de acuerdo con la Superintendencia Financiera. En No VIS, la diferencia entre entidades es de 3,69 puntos porcentuales.

Para quien busca financiación para comprar vivienda de interés social, el FNA tiene la tasa promedio más baja del mercado, con 10,79%, seguido por Banagrario con 11,85%, Banco Caja Social con 12,39% y Bbva Colombia con 12,59%, según la Superfinanciera.

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El Fondo Nacional del Ahorro ofrece las tasas promedio más bajas para créditos hipotecarios de vivienda VIS y No VIS entre 15 y 20 años, según la Superfinanciera - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En el extremo opuesto del segmento VIS, La Hipotecaria registra la tasa promedio más alta con 16,45%, seguida por Banco de Occidente con 16,11%, Bancolombia con 14,94% y Banco de Bogotá con 14,81%. Davibank también se ubica por encima de 14%.

En los créditos hipotecarios para vivienda No VIS, el Fondo Nacional del Ahorro también encabeza la lista de menor costo, con una tasa promedio de 12,15%, según la Superfinanciera. Detrás aparecen Banco Caja Social con 13,03%, Banagrario con 13,06%, Itaú con 13,45% y AV Villas con 13,84%.

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Las tasas más altas de ese segmento corresponden a Banco de Bogotá con 15,84% y Bancolombia con 15,44%. También superan el 14% Banco Davibank con 14,7%, Banco Davivienda con 14,65%, Bbva Colombia con 14,43% y Banco de Occidente con 14,28%.

La comparación de tasas entre entidades puede representar millones de pesos de ahorro o de costo adicional durante todo el crédito hipotecario - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El sondeo citado por el diario La República señaló que una diferencia de pocos puntos porcentuales puede representar millones de pesos adicionales o de ahorro a lo largo del crédito. Por esa razón, comparar las condiciones entre entidades pesa en la decisión de quienes planean comprar casa o apartamento en los próximos meses.

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Por su parte, Bbva Research advirtió que las constructoras han tenido que hacer ajustes importantes en sus estrategias comerciales ante un escenario de menores apoyos para vivienda y mayores costos asociados al salario mínimo y la financiación.

Según dicha entidad, durante 2025 los subsidios de vivienda de todo tipo se ubicaron en 43.000, la mitad del nivel máximo registrado en 2021, cuando llegaron a 86.000.

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El mismo reporte indicó que los costos de construcción han crecido más rápido que los precios de venta de la vivienda, en parte presionados por las alzas en el salario mínimo, lo que ha reducido los márgenes financieros de los proyectos.

El fin de Mi Casa Ya cambia los subsidios de vivienda en Colombia para 2026

El fin de Mi Casa Ya en 2026 trasladó la ayuda para comprar vivienda hacia las cajas de compensación y los programas regionales de alcaldías y departamentos - crédito Secretaría de Hábitat

En Colombia, los subsidios de vivienda vigentes en 2026 cambiaron su escala por el alza del salario mínimo y por la salida del programa nacional Mi Casa Ya: con un salario mínimo fijado en $1.750.905, aumentaron los montos disponibles para cubrir una mayor parte de la cuota inicial, pero las familias ya no contarán con nuevas asignaciones nacionales y deberán concentrarse en las ayudas de cajas de compensación y programas locales.

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La desaparición de Mi Casa Ya en 2026 responde a que el gobierno no dispuso presupuesto para nuevas asignaciones. Esa decisión desplazó el peso de la política de acceso a vivienda hacia las Cajas de Compensación Familiar y hacia los planes de alcaldías en las principales ciudades.

Las Cajas de Compensación Familiar, entre ellas Compensar, Cafam, Colsubsidio y Comfama, siguen administrando el Subsidio Familiar de Vivienda.

El valor de esa ayuda depende de los ingresos mensuales del hogar y, al momento de calcular la compra, el documento recomienda sumar también los gastos notariales, que en 2026 tuvieron ajustes.

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En Bogotá, la Secretaría del Hábitat mantiene el programa Tu Casa en Bogotá con tres líneas. La primera es Oferta Preferente, que entrega subsidios de hasta 30 salarios mínimos para la cuota inicial.

La segunda es Reactiva tu Compra, con ayudas de hasta 12 salarios mínimos para facilitar la escrituración. La tercera es Ahorro para mi Casa, que otorga subsidios de arriendo de hasta $882.570 por un periodo de 12 a 18 meses.

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En Medellín, por medio de Isvimed, opera el programa Compra tu Casa con subsidios de hasta $15.000.000 para viviendas VIS o VIP. La ciudad también ofrece un programa de mejoramiento de vivienda de hasta 15 salarios mínimos para financiar reformas.

En Barranquilla y Atlántico funciona Mi Casa Bacana. Ese programa concede subsidios distritales que pueden acumularse con los de las cajas de compensación y añade un apoyo mensual para reducir la cuota bancaria durante los primeros dos años.

El documento señala que el aumento del salario mínimo tiene un doble efecto sobre el mercado. Por un lado, incrementa el costo de las viviendas; por otro, amplía la capacidad de crédito de los hogares y eleva los montos de subsidio a los que pueden aspirar.

Para postularse a estas ayudas, se recomienda comprobar primero la clasificación en el Sisbén. Después, sugiere contactar a la caja de compensación para presentar la solicitud, obtener la preaprobación bancaria y buscar proyectos habilitados para recibir subsidios VIS o VIP.