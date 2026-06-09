Elecciones presidenciales: estos serían los especialistas que conformarían el equipo económico de Iván Cepeda

La campaña de Iván Cepeda trabaja en propuestas programáticas y en acercamientos con gremios como parte de su plan económico - crédito Carlos Ortega/EFE

Iván Cepeda empezó a conformar su equipo económico de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, en la que enfrentará a Abelardo de la Espriella. El grupo, integrado por exfuncionarios, académicos y figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro, ya trabaja en propuestas programáticas y en acercamientos con gremios.

La conformación todavía no está cerrada y en las próximas semanas podrían sumarse otros nombres, incluidos funcionarios que hoy ocupan cargos en entidades del Estado, según informó Caracol Radio.

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El armado de ese equipo se produce cuando los candidatos empiezan a revelar quiénes los acompañarían en áreas estratégicas de un eventual gobierno.

Clara López se integró al equipo económico de Iván Cepeda y participa en el diseño de la propuesta económica de la campaña - crédito Carlos Ortega/EFE

Entre las figuras ya vinculadas aparece Clara López, actual senadora del Pacto Histórico, que en marzo declinó su aspiración presidencial para sumarse a la campaña de Cepeda. El medio la describe como una de las piezas que ya trabaja en el plan económico del candidato.

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López fue secretaria de Gobierno de Bogotá, alcaldesa encargada de la capital, candidata presidencial y ministra de Trabajo durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

De acuerdo con el medio citado, López ha sido una de las voces más visibles en favor de una mayor intervención del Estado en la economía, del fortalecimiento de la protección social y de la generación de empleo formal.

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Jairo Villabona figura entre los primeros nombres del equipo económico de Iván Cepeda con experiencia en la Dian y en administración fiscal - crédito Presidencia

Así mismo, otra de las fichas es Jairo Villabona, exdirector de la Dian, cuya experiencia tributaria y en administración fiscal será uno de los componentes de las discusiones sobre ingresos públicos y sostenibilidad financiera. El medio indica que Villabona estuvo al frente de la entidad durante seis meses.

Jairo Villabona fue posesionado por el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y reemplazó a Luis Carlos Reyes. Salió de la Dian a inicios de 2025 por decisión del presidente Petro, que expresó su malestar por el bajo recaudo tributario de la entidad, de acuerdo con ese medio.

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Del mismo modo, la campaña de Cepeda también incorporó a Paula Díaz, economista con experiencia como asesora en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a Diego Carrero, que ejerció funciones de asesoría en el despacho de esa misma cartera. Ambos perfiles están ligados al manejo presupuestal y a la estructura técnica del Ministerio de Hacienda.

En el grupo, que habría elegido el candidato presidencial Iván Cepeda, figura además Darío Restrepo, académico, profesor universitario y experto en descentralización.

Restrepo fue director técnico de la Misión de Descentralización del Departamento Nacional de Planeación, una iniciativa que estuvo vigente hasta 2024 para ordenar la distribución de competencias y fuentes de financiación entre la Nación y las entidades territoriales.

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Otro de los elegidos por Cepeda sería Mario Valencia. Se trata de un economista, profesor y exsubdirector general de Planeación Nacional, identificado por ese medio como uno de los principales defensores de una política de reindustrialización, de la protección de la producción nacional y del fortalecimiento del aparato productivo colombiano.

La nómina se completa con Flor Esther Salazar, exviceministra de Empleo y Pensiones; María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y Vivienda de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro - crédito Contraloría General de la República

La nómina del equipo económico de Cepeda lo completaría Flor Esther Salazar, exviceministra de Empleo y Pensiones; María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y Vivienda de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro; y Simón Gómez-Azza, director del Centro de Pensamiento Vida.

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De acuerdo con la información revelada, Simón Gómez-Azza aporta desde la construcción programática y el análisis de políticas públicas.

El medio agregó que ha impulsado junto con otros integrantes estrategias en las calles para explicar cuál sería el modelo económico de Cepeda y por qué consideran que la propuesta de Abelardo de la Espriella emula la de Javier Milei en Argentina.

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Así mismo, una de las tareas políticas que se plantea la campaña, según personas cercanas citadas por Caracol Radio, es abrir diálogos con el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal y con el director de la Andi Bruce Mac Master.

Como lo informaron, ese acercamiento con gremios forma parte del trabajo que algunos integrantes del equipo ya vienen adelantando alrededor de la propuesta económica del candidato.

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